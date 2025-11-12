На этой экскурсии перед вами откроется одна из самых ярких сторон Грузии.
Пещерные города Вардзии, где история встречается с природой, и крепость Рабат, хранящая тайны Средневековья, не оставят равнодушными. Завершением станет отдых в Боржоми с его целебными минеральными водами и живописными пейзажами.
Это путешествие позволит вам погрузиться в атмосферу древности и насладиться красотой грузинской природы
Пещерные города Вардзии, где история встречается с природой, и крепость Рабат, хранящая тайны Средневековья, не оставят равнодушными. Завершением станет отдых в Боржоми с его целебными минеральными водами и живописными пейзажами.
Это путешествие позволит вам погрузиться в атмосферу древности и насладиться красотой грузинской природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные пещерные города
- 🌄 Живописные пейзажи
- 💧 Целебные минеральные воды
- 🛡️ Тайны Средневековья
- 🚶♂️ Увлекательные маршруты
Что можно увидеть
- Вардзия
- Рабат
- Боржоми
Описание экскурсии«Средневековые Сокровища: Вардзия, Рабат и Боржоми» — это увлекательная экскурсия, которая откроет перед вами одну из самых ярких сторон Грузии! Вас ждут древние пещерные города Вардзии, где история встречается с магией природы, и крепость Рабат, хранящая тайны Средневековья. А завершением путешествия станет отдых в знаменитом курорте Боржоми с его целебными минеральными водами и живописными пейзажами. Откройте для себя Грузию, полную загадок и красоты! Важная информация: Не советуем людям, которым сложно передвигаться, подниматься в Вардзию. Остальные места для посещения свободно! Предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию.
Каждый день в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вардзия
- Рабат
- Боржоми
- Крепость Хертвиси
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный микроавтобус
Что не входит в цену
- Обед (от 15$)
- Входные билеты (35 лари на все локации)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, ул. Абано, 13
Завершение: Тбилиси, ул. Банная, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Не советуем людям, которым сложно передвигаться, подниматься в Вардзию. Остальные места для посещения свободно
- Предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
12 ноя 2025
Спасибо огромное за экскурсию нашему гиду Георгию, много интересного узнали и много красивых мест увидели.
В
Вячеслав
12 ноя 2025
Спасибо большое гиду Георгию, за интересную экскурсию! Все прошло на отлично! Спасибо!!!
Е
Евгений
12 ноя 2025
Гиоргий 13 - легенда! Спасибо за экскурсию, все было на высшем уровне!
Т
Татьяна
12 ноя 2025
Если Вы не побываете на этой экскурсии, то не узнаете Грузии. Экскурсия длительная, но она этого стоит. Начали свое путешествие с г. Боржоми. Чудотворная вода, виды с вершины просто невозможно
Т
Татьяна
9 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Первое что мы увидели было Боржоми, парк на реставрации, но воздух и колорит никто не отменял. Прогулялись глубоко в лес, подышали потрясающим воздухом. Далее была крепость Рабат.
A
Andrei
1 ноя 2025
Организация все так же хромает. Почему? Вы думаете что бронируете экскурсию у одного тур оператора, а попадаете все к тому же. Мы прибыли в указанное место в 6.30. Автобус отходит
V
Vitali
30 окт 2025
Рекомендуем очень Получили огромное удовольствие от профессионального и замечательного гида по имени Мамука. Поездка была насыщена интересными историческими данными, великолепными пейзажами гостеприимной Солнечной Грузии. Оганизация тура была очень доброжелательной и пунктуальной во времени.
Н
Наталья
26 окт 2025
Отдыхала в Тбилиси и решила поехать на экскурсию по маршруту Боржоми — Рабат — Вардзия, и до сих пор под впечатлением!
Погода выдалась отличной даже в конце октября: солнце, комфортная температура.
Погода выдалась отличной даже в конце октября: солнце, комфортная температура.
В
Валико
26 окт 2025
С
Светлана
24 окт 2025
Гид Зураб великолепен. Много и интересно рассказывает. С ним было весело. Экскурсия была осенью и в автобусе было очень комфортно.
В
Владислав
24 окт 2025
Невероятные виды осенней Грузии. Экскурсия очень обширная и информативная. Отдельная благодарность гиду Лаше за глубокое и интересное погружение в историю страны.
J
Julia
23 окт 2025
Отличная экскурсия. Даже дождь не испортил впечатления. Потрясающий скальный город. Точно стоит посетить. Гид Зураб интересно все рассказывал и отвечал на вопросы. Вода из Боржоми вкуснее на следующий день после экскурсии)
С
Светлана
21 окт 2025
Нашим гидом в этой поездке был Георгий, который хорошо знает историю своей страны, её традиции и обычаи. Особенно запомнилась экскурсия в Вардзию, в пещерный город. Это что-то невообразимое! Ради этого стоило так далеко ехать! А вот в Боржоми смотреть было нечего, кроме парка и пития воды. Можно было сократить время пребывания там. Но Вардзия это чудо!
А
Анна
19 окт 2025
Экскурсия хорошая. Группа была сборная, гид вёл на 2языках, сперва на русском, потом переводил на английский. Это не мешало, даже, поскольку английский был простой, ты мог прослушать информацию 2раза, и
О
Ольга
17 окт 2025
Увидела красоту Грузинской природы. замечательный гид Георгий рассказывал много интересных фактов и историй,заботился о каждом члене группы.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
30%
Групповая
до 17 чел.
Боржоми, Вардзия, Рабат: тур из Тбилиси
Откройте наследие Грузии: Боржоми с его минеральной водой, пещерный город Вардзия и культурный центр Рабат. Погрузитесь в историю и природу
Начало: На майдане
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
€70
€100 за человека
-
8%
Групповая
до 19 чел.
Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды
Проведите день в окружении Кавказских гор, исследуя древние пещеры Вардзии, крепость Рабат и минеральные источники Боржоми
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
$36
$39 за человека
-
50%
Групповая
до 15 чел.
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
€35
€70 за человека