Мои заказы

Средневековые cокровища: Вардзия, Рабат и Боржоми

Путешествие в сердце Грузии: пещеры Вардзии, крепость Рабат и целебные воды Боржоми ждут вас в этой увлекательной экскурсии
На этой экскурсии перед вами откроется одна из самых ярких сторон Грузии.

Пещерные города Вардзии, где история встречается с природой, и крепость Рабат, хранящая тайны Средневековья, не оставят равнодушными. Завершением станет отдых в Боржоми с его целебными минеральными водами и живописными пейзажами.

Это путешествие позволит вам погрузиться в атмосферу древности и насладиться красотой грузинской природы
4.9
73 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные пещерные города
  • 🌄 Живописные пейзажи
  • 💧 Целебные минеральные воды
  • 🛡️ Тайны Средневековья
  • 🚶‍♂️ Увлекательные маршруты
Средневековые cокровища: Вардзия, Рабат и Боржоми
Средневековые cокровища: Вардзия, Рабат и Боржоми
Средневековые cокровища: Вардзия, Рабат и Боржоми

Что можно увидеть

  • Вардзия
  • Рабат
  • Боржоми

Описание экскурсии

«Средневековые Сокровища: Вардзия, Рабат и Боржоми» — это увлекательная экскурсия, которая откроет перед вами одну из самых ярких сторон Грузии! Вас ждут древние пещерные города Вардзии, где история встречается с магией природы, и крепость Рабат, хранящая тайны Средневековья. А завершением путешествия станет отдых в знаменитом курорте Боржоми с его целебными минеральными водами и живописными пейзажами. Откройте для себя Грузию, полную загадок и красоты! Важная информация: Не советуем людям, которым сложно передвигаться, подниматься в Вардзию. Остальные места для посещения свободно! Предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию.

Каждый день в 07:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вардзия
  • Рабат
  • Боржоми
  • Крепость Хертвиси
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный микроавтобус
Что не входит в цену
  • Обед (от 15$)
  • Входные билеты (35 лари на все локации)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, ул. Абано, 13
Завершение: Тбилиси, ул. Банная, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Не советуем людям, которым сложно передвигаться, подниматься в Вардзию. Остальные места для посещения свободно
  • Предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
4
3
2
2
1
Е
Елена
12 ноя 2025
Спасибо огромное за экскурсию нашему гиду Георгию, много интересного узнали и много красивых мест увидели.
В
Вячеслав
12 ноя 2025
Спасибо большое гиду Георгию, за интересную экскурсию! Все прошло на отлично! Спасибо!!!
Е
Евгений
12 ноя 2025
Гиоргий 13 - легенда! Спасибо за экскурсию, все было на высшем уровне!
Т
Татьяна
12 ноя 2025
Если Вы не побываете на этой экскурсии, то не узнаете Грузии. Экскурсия длительная, но она этого стоит. Начали свое путешествие с г. Боржоми. Чудотворная вода, виды с вершины просто невозможно
читать дальше

словами описать. Рекомендую подняться на вершину на электрокаре с гидом. Узнаете и увидите очень много интересного. Крепость Рабати-это другая восхитительная локация. Всё, чтобы не писали в отзывах, не сможет отразить реальности и передать впечатления. Надо все смотреть своими глазами. По дороге между Рабати и Вардзией можно ощутить величие гор. Даже без заснежанных вершин они выглядят очень величественно. Вардзия -это погружение в глубокую историю Грузии. Эта экскурсия была у нас первой по приезду в Грузию, но на мой взгляд, она была самой яркой, незабываемой. Огромное спасибо нашему гиду Георгию за эту интересную, позновательную и восхитительную поездку и другим организаторам.

Т
Татьяна
9 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Первое что мы увидели было Боржоми, парк на реставрации, но воздух и колорит никто не отменял. Прогулялись глубоко в лес, подышали потрясающим воздухом. Далее была крепость Рабат.
читать дальше

Мы выбрали платную версию. Смотреть особо нечего. Ну ради интереса можно посмотреть. Далее был Вардзия 🥰это просто чудо. Гид Мамука умничка. Так доходчиво все рассказал, шутил, ко всем был обходительный. Еще раз Мамуке респект.

A
Andrei
1 ноя 2025
Организация все так же хромает. Почему? Вы думаете что бронируете экскурсию у одного тур оператора, а попадаете все к тому же. Мы прибыли в указанное место в 6.30. Автобус отходит
читать дальше

в 7.00. Но автобуса не было. Почему? Он был в другом месте. В 7.10 за нами пришел мужчина, уточнил наши имена и провел нас за угол где и стоял наш автобус. И опять мы сели почти в конец автобуса.
Однако, не побоюсь сказать, была лучшая экскурсия в Грузии, и причиной тому был наш замечательный гид Георгий 13. Георгий, ты супер! 👍 Экскурсия для более-менее спортивных людей, потому что прогулка по пещерному городу с его высеченными в камне лестницами, тоннелями, подъёмами и спусками для очень полных людей станет испытанием. Выезд был ранний, поэтому первая остановка была на утренний кофе. Вторая остановка - Боржоми. Парк на реконструкции, поэтому особо ничего интересного нет (за исключением, конечно же, настоящего источника Боржоми). Затем, подъезжая к Вардзии, мы сделали заказ в ресторане, чтобы к нашему возвращению из пещерного города еда была уже готова. Платить заранее за заказ не нужно. Последняя остановка - Ахалцихская крепость (Рабат). Многие части её - реконструкция, но это ничуть не уменьшает её красоты и значения в истории региона. В итоге мы успели посетить всё запланированное, и остались в полном восторге от экскурсии. Спасибо гиду Георгию 13, ибо 99% наших положительных впечатлений - его заслуга!

V
Vitali
30 окт 2025
Рекомендуем очень Получили огромное удовольствие от профессионального и замечательного гида по имени Мамука. Поездка была насыщена интересными историческими данными, великолепными пейзажами гостеприимной Солнечной Грузии. Оганизация тура была очень доброжелательной и пунктуальной во времени.
Н
Наталья
26 окт 2025
Отдыхала в Тбилиси и решила поехать на экскурсию по маршруту Боржоми — Рабат — Вардзия, и до сих пор под впечатлением!

Погода выдалась отличной даже в конце октября: солнце, комфортная температура.
читать дальше

Ни дождя, ни жары — просто подарок для любознательного туриста!

Особую благодарность хочется выразить нашему гиду Георгию и водителю. Гид увлекательно рассказывал об истории каждого места, делился малоизвестными фактами и легендами, чутко реагировал на вопросы и подстраивал темп экскурсии под группу.

А сами места… Это нечто невероятное! Боржоми очаровал целебным воздухом и живописными ущельями, Рабат поразил мощью средневековых стен и панорамными видами, а Вардзия: пещерный город, высеченный в скале, — это как будто шаг в другую эпоху. Также в Вардзии был организован отличный обед, где ты мог заказать в кафе национальные блюда (по цене - нормально, особенно учитывая большие размеры порций).

Также будьте готовы также заплатить за вход в музей Рабат на платную часть территории, а также за подъем в Вардзию.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть подлинную Грузию во всём её многообразия.

В
Валико
26 окт 2025
С
Светлана
24 окт 2025
Гид Зураб великолепен. Много и интересно рассказывает. С ним было весело. Экскурсия была осенью и в автобусе было очень комфортно.
В
Владислав
24 окт 2025
Невероятные виды осенней Грузии. Экскурсия очень обширная и информативная. Отдельная благодарность гиду Лаше за глубокое и интересное погружение в историю страны.
J
Julia
23 окт 2025
Отличная экскурсия. Даже дождь не испортил впечатления. Потрясающий скальный город. Точно стоит посетить. Гид Зураб интересно все рассказывал и отвечал на вопросы. Вода из Боржоми вкуснее на следующий день после экскурсии)
С
Светлана
21 окт 2025
Нашим гидом в этой поездке был Георгий, который хорошо знает историю своей страны, её традиции и обычаи. Особенно запомнилась экскурсия в Вардзию, в пещерный город. Это что-то невообразимое! Ради этого стоило так далеко ехать! А вот в Боржоми смотреть было нечего, кроме парка и пития воды. Можно было сократить время пребывания там. Но Вардзия это чудо!
А
Анна
19 окт 2025
Экскурсия хорошая. Группа была сборная, гид вёл на 2языках, сперва на русском, потом переводил на английский. Это не мешало, даже, поскольку английский был простой, ты мог прослушать информацию 2раза, и
читать дальше

лучше запомнить)
Гид отвечал на всё вопросы, комфортно общался со всеми участниками, всё изменения (у нас был изменён порядок локаций) объясняет и согласовывал с участниками.
Понравилась крепость Рабати, пещерный город тоже, если не видели раньше, интересно. Боржоми-скорее просто остановка на пути, чтобы передохнуть и 40мин прогуляться по парку(даётся час, но с учетом билеты, туалет, кофе, по сути остаётся 40-45. Сам город не смотрим, информации, е, ть ли там что-то, кроме парка, нет.
Отличное кафе около пещерногос монастыря: средние цены, большие порции и хорошая кухня.
Единственная неожиданность: обратный путь занял больше 5часов, может из-за темноты. Вернулись в 22.20.

О
Ольга
17 окт 2025
Увидела красоту Грузинской природы. замечательный гид Георгий рассказывал много интересных фактов и историй,заботился о каждом члене группы.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Боржоми, Вардзия, Рабат: групповое путешествие из Тбилиси
На автобусе
13 часов
-
30%
11 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Боржоми, Вардзия, Рабат: тур из Тбилиси
Откройте наследие Грузии: Боржоми с его минеральной водой, пещерный город Вардзия и культурный центр Рабат. Погрузитесь в историю и природу
Начало: На майдане
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
€70€100 за человека
Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды Грузии
На автобусе
12 часов
-
8%
581 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды
Проведите день в окружении Кавказских гор, исследуя древние пещеры Вардзии, крепость Рабат и минеральные источники Боржоми
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
$36$39 за человека
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
-
50%
394 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
€35€70 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси