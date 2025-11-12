читать дальше

в 7.00. Но автобуса не было. Почему? Он был в другом месте. В 7.10 за нами пришел мужчина, уточнил наши имена и провел нас за угол где и стоял наш автобус. И опять мы сели почти в конец автобуса.

Однако, не побоюсь сказать, была лучшая экскурсия в Грузии, и причиной тому был наш замечательный гид Георгий 13. Георгий, ты супер! 👍 Экскурсия для более-менее спортивных людей, потому что прогулка по пещерному городу с его высеченными в камне лестницами, тоннелями, подъёмами и спусками для очень полных людей станет испытанием. Выезд был ранний, поэтому первая остановка была на утренний кофе. Вторая остановка - Боржоми. Парк на реконструкции, поэтому особо ничего интересного нет (за исключением, конечно же, настоящего источника Боржоми). Затем, подъезжая к Вардзии, мы сделали заказ в ресторане, чтобы к нашему возвращению из пещерного города еда была уже готова. Платить заранее за заказ не нужно. Последняя остановка - Ахалцихская крепость (Рабат). Многие части её - реконструкция, но это ничуть не уменьшает её красоты и значения в истории региона. В итоге мы успели посетить всё запланированное, и остались в полном восторге от экскурсии. Спасибо гиду Георгию 13, ибо 99% наших положительных впечатлений - его заслуга!