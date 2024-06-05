1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«По соседству с Вардзией, на скалистом холме находится одна из самых древних и наиболее сохранившихся крепостей грузинского средневековья»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
50€40 за человека
Индивидуальная
13 часов
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
«Древний комплекс Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €275 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
«По пути к Вардзии, пролегающему вдоль турецкой границы, вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси»
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
от 327€295 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Групповая
13 часов
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
«Вардзия, дегустация вин и Боржоми»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48€44 за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
«Дополнительные расходы: парк в Боржоми — 5 лари, Вардзия — 15 лари, Рабат — 15 лари, обед — по меню (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
90€45 за человека
Групповая
12 часов
Вардзия - Рабат - Боржоми: путешествие по историческим сокровищам Грузии
Загляните в удивительный мир грузинской истории и природы. Пещерный город, древняя крепость и легендарные источники ждут вас
«Мы посетим: Вардзия – целый пещерный город, скрытый от посторонних глаз в толще мягкого туфа»
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от $39 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия Вардзиа-Рабат-Боржоми: путешествие по Грузии
Исследуйте скальный город Вардзиа, посетите крепость Рабат и насладитесь природой Боржоми в одной поездке
Начало: Тбилиси, ул. Иосифа Гришашвили № 1
«Наш маршрут: Вардзия-символ Золотой эпохи Грузии, времени правления царицы Тамары»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$45 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
«Необычный, древний, пещерный город Вардзия, расположенный на юге Грузии, поражает своими масштабами и историей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
Исследовать скальный город, прикоснуться к истории средневековых крепостей и посетить Боржоми
Начало: В районе Майдана
«билеты в крепость Рабат — 18 лари, в пещерный комплекс Вардзия — 17 лари, в парк Боржоми — 5 лари»
Расписание: ежедневно в 06:45
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
€150 за человека
Индивидуальная
10 часов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Прославленный курорт, знаменитый скальный комплекс и древние крепости Грузии
««Если кто желает знать, пусть повидает Вардзию»»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ахалцихе - Вардзия. Великое наследие Грузии
Открыть культуру и памятники Месхетии на экскурсии с коренным жителем этого региона
Начало: в Ахалцихе, возле моста на Вардзию
«Эта экскурсия включает в себя знакомство с древними крепостями Рабат и Хертвиси, пещерным городом Вардзия, монастырями Земо-Вардзия и Ванис-Квабеби, которые являются неотъемлемой частью средневековой истории Грузии»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Вы побываете в Вардзии, древнем комплексе пещер, высеченном в скале, и в государственной значимости средневековой крепости Рабат, а также посетите родину целебных источников — Боржоми»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
Открыть для себя южную Грузию, узнать о немецких переселенцах и первой в мире пацифистской акции
Начало: По договоренности
«Билеты, подъём и экскурсия в комплексе Вардзия — от 15 лари/чел»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€225 за всё до 4 чел.
скидка
44%
Групповая
13 часов
Золотой век Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
Посетить город-курорт, монастырский комплекс в скале и древнюю крепость (в группе)
Начало: На площади Свободы
«Вы исследуете высеченный в скале монастырский комплекс Вардзия 12 века»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
70€39 за человека
скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
Изучить знаменитый город минеральных вод, монастырь в скале и средневековую крепость (в группе)
Начало: на ул. Ованеса Туманяна
«, билет в комплекс Вардзия — 17 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
69€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Познакомиться с одним из самых древних и красивых уголков страны - Самцхе-Джавахети
Начало: У места вашего проживания в Тбилиси
«Дополнительные расходы: обед — 25-30 лари, билет в Рабат — 7 лари, в Вардзию — 7 лари»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
15 часов
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Начало: Ул. Пушкина, 1
«Пещерный комплекс Вардзия Вардзия — это выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества возведенный в XII-XIII веках»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от $225 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
«Продвигаемся вперед в пещеры Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- aaleksandra5 июня 2024Были на экскурсии с гидом Георгием и водителем Хтисо. Все очень понравилось! Георгий очень интересно рассказывал, не перегружая деталями. Быстро
- aanna5 июня 2024Прекрасная экскурсия, гид и водитель были на высоте. Очень профессионально и доброжелательно. Вардзия потрясающая, облазили все что можно, провели там 2,5 часа. Одно из самых интересных мест в Грузии. Рабат тоже понравился. Всем рекомендую эту экскурсию!
- nnatasha5 июня 2024Шикарная экскурсия! Отличный гид Рони с отличным чувством юмора, с искренним желанием поделиться знаниями, прекрасный рассказчик с интересным, не занудным материалом. Вардзия волшебная, гид проведет вас лабиринтами, покажет интереснейшие точки, почувствуете себя частью какого-то исторического квеста.
- ААлёна5 июня 2024Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
- ИИгорь5 июня 2024Очень приятная экскурсия в формате трансфера. Долгая дорога, но благодаря потрясающим грузинским пейзажам и обилием достопримечательностей, она пролетает незаметно. Транспорт
- AAnastasiia4 июня 2024Зура просто прекрасный гид, отлично справился с двуязычной группой, рассказывал очень увлекательно, легко и с юмором, длительный путь прошел незаметно.
- ММария29 мая 2024Экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат с Наной оставила самые яркие впечатления! Нана — замечательный гид, её рассказы были насыщены
- BBoris29 мая 2024Путешествие в Боржоми, Вардзию и Рабат с гидом Рузаной превзошло все мои ожидания! Рузана не только прекрасно знает историю и
- ВВика27 мая 2024Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, прекрасный гид веселый!
- ТТамара26 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Невероятные места, вардзия вообще мечта ❤️ Гиоргий13 экскурсовод просто находка. Очень классный парень, внимательный и легко выходит из многозадачности. Спасибо вам большое. Мы вернемся в новые направления
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Вардзия»
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