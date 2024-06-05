Экскурсии в Вардзию из Тбилиси

Найдено 19 экскурсий в категории «Вардзия» в Тбилиси, цены от €39, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
13 часов
21 отзыв
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«По соседству с Вардзией, на скалистом холме находится одна из самых древних и наиболее сохранившихся крепостей грузинского средневековья»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
5040 за человека
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
54 отзыва
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
«Древний комплекс Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 275 за всё до 2 чел.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
26 отзывов
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
«По пути к Вардзии, пролегающему вдоль турецкой границы, вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси»
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
от 327295 за всё до 6 чел.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
13 часов
31 отзыв
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
«Вардзия, дегустация вин и Боржоми»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4844 за человека
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
98 отзывов
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
«Дополнительные расходы: парк в Боржоми — 5 лари, Вардзия — 15 лари, Рабат — 15 лари, обед — по меню (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
9045 за человека
Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды Грузии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Вардзия - Рабат - Боржоми: путешествие по историческим сокровищам Грузии
Загляните в удивительный мир грузинской истории и природы. Пещерный город, древняя крепость и легендарные источники ждут вас
«Мы посетим: Вардзия – целый пещерный город, скрытый от посторонних глаз в толще мягкого туфа»
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от $39 за человека
Вардзиа - Рабат - Боржоми
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Групповая экскурсия Вардзиа-Рабат-Боржоми: путешествие по Грузии
Исследуйте скальный город Вардзиа, посетите крепость Рабат и насладитесь природой Боржоми в одной поездке
Начало: Тбилиси, ул. Иосифа Гришашвили № 1
«Наш маршрут: Вардзия-символ Золотой эпохи Грузии, времени правления царицы Тамары»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$45 за человека
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
«Необычный, древний, пещерный город Вардзия, расположенный на юге Грузии, поражает своими масштабами и историей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
Исследовать скальный город, прикоснуться к истории средневековых крепостей и посетить Боржоми
Начало: В районе Майдана
«билеты в крепость Рабат — 18 лари, в пещерный комплекс Вардзия — 17 лари, в парк Боржоми — 5 лари»
Расписание: ежедневно в 06:45
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
150 за человека
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Прославленный курорт, знаменитый скальный комплекс и древние крепости Грузии
««Если кто желает знать, пусть повидает Вардзию»»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Ахалцихе - Вардзия. Великое наследие Грузии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
44 отзыва
Ахалцихе - Вардзия. Великое наследие Грузии
Открыть культуру и памятники Месхетии на экскурсии с коренным жителем этого региона
Начало: в Ахалцихе, возле моста на Вардзию
«Эта экскурсия включает в себя знакомство с древними крепостями Рабат и Хертвиси, пещерным городом Вардзия, монастырями Земо-Вардзия и Ванис-Квабеби, которые являются неотъемлемой частью средневековой истории Грузии»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
125 за всё до 5 чел.
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Вы побываете в Вардзии, древнем комплексе пещер, высеченном в скале, и в государственной значимости средневековой крепости Рабат, а также посетите родину целебных источников — Боржоми»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
Открыть для себя южную Грузию, узнать о немецких переселенцах и первой в мире пацифистской акции
Начало: По договоренности
«Билеты, подъём и экскурсия в комплексе Вардзия — от 15 лари/чел»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
225 за всё до 4 чел.
Золотой век Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
🚗 На машине
скидка
44%
Групповая
13 часов
13 отзывов
Золотой век Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
Посетить город-курорт, монастырский комплекс в скале и древнюю крепость (в группе)
Начало: На площади Свободы
«Вы исследуете высеченный в скале монастырский комплекс Вардзия 12 века»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
7039 за человека
Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
5 отзывов
Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
Изучить знаменитый город минеральных вод, монастырь в скале и средневековую крепость (в группе)
Начало: на ул. Ованеса Туманяна
«, билет в комплекс Вардзия — 17 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
6945 за человека
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Познакомиться с одним из самых древних и красивых уголков страны - Самцхе-Джавахети
Начало: У места вашего проживания в Тбилиси
«Дополнительные расходы: обед — 25-30 лари, билет в Рабат — 7 лари, в Вардзию — 7 лари»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
270 за всё до 6 чел.
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Индивидуальная
15 часов
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Начало: Ул. Пушкина, 1
«Пещерный комплекс Вардзия Вардзия — это выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества возведенный в XII-XIII веках»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от $225 за всё до 3 чел.
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Групповая
12 часов
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
«Продвигаемся вперед в пещеры Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    aleksandra
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Были на экскурсии с гидом Георгием и водителем Хтисо. Все очень понравилось! Георгий очень интересно рассказывал, не перегружая деталями. Быстро
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    доехали под грузинское техно до Рабата, далее до Вардзии, где вместе с Георгием полазили по пещерам и тоннелям, пообедали в очень вкусном месте, побывали в Боржоми. Там очень советую вместо фуникулера на электрокаре от парка подняться наверх на гору, пройтись по лесочку у церкви Серафима Саровского и выпить глинтвейна из хванчкары на обратном пути.

  • a
    anna
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия, гид и водитель были на высоте. Очень профессионально и доброжелательно. Вардзия потрясающая, облазили все что можно, провели там 2,5 часа. Одно из самых интересных мест в Грузии. Рабат тоже понравился. Всем рекомендую эту экскурсию!
  • n
    natasha
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Шикарная экскурсия! Отличный гид Рони с отличным чувством юмора, с искренним желанием поделиться знаниями, прекрасный рассказчик с интересным, не занудным материалом. Вардзия волшебная, гид проведет вас лабиринтами, покажет интереснейшие точки, почувствуете себя частью какого-то исторического квеста.
  • А
    Алёна
    5 июня 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
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    доступно и понятно для всех! Все было хорошо спланированно и организованно и прошло с лёгкостью. Очень рекомендую для ярких впечатлений и видов!

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
    Очень приятная экскурсия в формате трансфера. Долгая дорога, но благодаря потрясающим грузинским пейзажам и обилием достопримечательностей, она пролетает незаметно. Транспорт
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    с кондиционером. Гид очень хорошо владеет как русским, так и английским языком, очень интересно рассказывает, но не стоит сильно надеятся, в интернете гораздо больше информации в более структурированном виде. Крепость Рабат потрясает своим величием, очень хорошее место, можно сделать много красивых снимков и полюбоваться пейзажами. Вардзиа - одно из самых удивительных и захватывающих мест Грузии, которое обязательно надо посетить и желательно подольше, чем того позволяет программа тура. Жилые пещеры 12-го века в скалах - это просто фантастика! В Боржоми можно пройтись по парку и попить (и набрать с собой) лечебной воды. Два источника - теплый (в парке) и холодный. Для экскурсии одного дня - отличный вариант провести время и привезти много фотографий и впечатлений.

  • A
    Anastasiia
    4 июня 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Зура просто прекрасный гид, отлично справился с двуязычной группой, рассказывал очень увлекательно, легко и с юмором, длительный путь прошел незаметно.
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    Водителю отдельная благодарность за аккуратное вождение. Остановки организованы грамотно - не было возможности сильно устать от дороги. Сначала посетили крепость Рабати (где сошлись разные культуры, непривычного вида для Грузии), после пещерный город Вардзия (впечатляет масштабом и реализацией), на обратном пути заехали в парк Боржоми (частично на реконструкции, но погулять было приятно).

  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
    Экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат с Наной оставила самые яркие впечатления! Нана — замечательный гид, её рассказы были насыщены
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    интересными фактами и анекдотами. Особенно запомнилась Вардзия с её древними пещерами и захватывающей историей. Боржоми оказался настоящим оазисом с его живописными пейзажами и знаменитой минеральной водой. Рабатская крепость поразила своим величием и красотой. Нана создала тёплую и дружественную атмосферу, и я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем!

  • B
    Boris
    29 мая 2024
    Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
    Путешествие в Боржоми, Вардзию и Рабат с гидом Рузаной превзошло все мои ожидания! 🫨Рузана не только прекрасно знает историю и
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    культуру Грузии, но и умеет интересно её преподнести. Вардзия — это место, которое обязательно стоит посетить: пещерный город поражает своим величием. Боржоми очаровал своими зелёными парками и целебными источниками. А Рабатская крепость была великолепным завершением нашего тура. Рузана сделала этот день по-настоящему незабываемым.

  • В
    Вика
    27 мая 2024
    Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, прекрасный гид веселый!
  • Т
    Тамара
    26 мая 2024
    Золотой век Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
    Очень понравилась экскурсия. Невероятные места, вардзия вообще мечта ❤️ Гиоргий13 экскурсовод просто находка. Очень классный парень, внимательный и легко выходит из многозадачности. Спасибо вам большое. Мы вернемся в новые направления

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Вардзия»

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  3. Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
  4. Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
  5. Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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