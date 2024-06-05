🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Групповая 13 часов 21 отзыв Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами Начало: в районе Серных бань Расписание: ежедневно в 07:00 50 € 40 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 88 отзывов Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы € 206 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 17 отзывов Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке Начало: У вашего отеля в пределах Старого города от 221 € 199 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 93 отзыва Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми Начало: У места вашего проживания € 188 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 54 отзыва Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость Начало: Место Вашего проживания от € 275 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 26 отзывов Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города от 327 € 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 23 отзыва Боржоми и Рабат - прогулка в средневековье Исторические памятники и красота Месхетинского края Начало: Ваш адрес от € 174 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 8% скидка Групповая 13 часов 31 отзыв Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры Начало: В центре Тбилиси Расписание: ежедневно в 07:00 48 € 44 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 50% скидка Групповая 13 часов 98 отзывов Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида Начало: На площади Свободы Расписание: ежедневно в 07:00 90 € 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 228 отзывов Вардзия - Рабат - Боржоми: путешествие по историческим сокровищам Грузии Загляните в удивительный мир грузинской истории и природы. Пещерный город, древняя крепость и легендарные источники ждут вас Расписание: пн, чт, сб в 08:30 от $ 39 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 14 отзывов Групповая экскурсия Вардзиа-Рабат-Боржоми: путешествие по Грузии Исследуйте скальный город Вардзиа, посетите крепость Рабат и насладитесь природой Боржоми в одной поездке Начало: Тбилиси, ул. Иосифа Гришашвили № 1 Расписание: Ежедневно в 07:00 $ 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Боржоми. Путешествие к источнику здоровья Увидеть древние монастыри, побродить по пещерному городу и попробовать знаменитую минералку € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 11 отзывов Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания € 244 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Боржоми, Гори и Уплисцихе Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари Расписание: ежедневно в 09:00 от $ 220 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Экскурсия в Рабат и Вардзиа Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари Расписание: ежедневно в 09:00 от $ 200 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 4 отзыва Целительная сила гор: экскурсия из Тбилиси Начало: Тбилиси, улица абано№15 Расписание: Ежедневно в 08:45 $ 36 за человека

🚗 На машине Групповая 10 часов 203 отзыва Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии Начало: В районе метро Авлабар Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00 € 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 2 отзыва Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры Исследовать скальный город, прикоснуться к истории средневековых крепостей и посетить Боржоми Начало: В районе Майдана Расписание: ежедневно в 06:45 € 150 за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 22 отзыва Природа и святыни Боржоми: путешествие из Тбилиси Погрузитесь в мир грузинской природы и духовности, открывая секреты Боржомского ущелья и его святых мест Начало: В районе площади Мейдан Расписание: ежедневно в 08:30 € 90 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 18 отзывов Боржоми, Вардзия и земля джавахов Прославленный курорт, знаменитый скальный комплекс и древние крепости Грузии € 400 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Уплисцихе и Боржоми: путешествие по древней Грузии Исследуйте загадочный пещерный город и вкусите знаменитую минеральную воду в живописном Боржоми Начало: подъедем к отелю € 190 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Мцхета и Боржоми индивидуальный тур Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с календарем $ 200 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 3 отзыва Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды Начало: В районе площади Мейдан Расписание: ежедневно в 08:00 € 74 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с Календарем $ 250 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 11 часов 9 отзывов Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани (в мини-группе) Попить целебной воды, узнать историю императорской резиденции и заняться горнолыжным спортом Начало: На улице Самгебро 1 Расписание: ежедневно в 09:00 € 200 за человека

🚗 На машине 44% скидка Групповая 13 часов 13 отзывов Золотой век Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат Посетить город-курорт, монастырский комплекс в скале и древнюю крепость (в группе) Начало: На площади Свободы Расписание: ежедневно в 07:00 70 € 39 за человека

🚌 На автобусе 35% скидка Групповая 13 часов 5 отзывов Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат Изучить знаменитый город минеральных вод, монастырь в скале и средневековую крепость (в группе) Начало: на ул. Ованеса Туманяна Расписание: ежедневно в 07:00 69 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия Познакомиться с одним из самых древних и красивых уголков страны - Самцхе-Джавахети Начало: У места вашего проживания в Тбилиси € 270 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте Расписание: В любой день, в любое время по запросу. от $ 20 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов Мцхета - Джвари - Самтавро, групповые туры Начало: Улица Вахтанга Горгасали, 1 Тбилиси, Грузия Расписание: Каждый день в 12;00 $ 19 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов Исторические пути и винные тайны: Открытие Квемо Картли Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с календарем $ 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1 Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00 от $ 180 за всё до 3 чел.