1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
50€40 за человека
Индивидуальная
10 часов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€206 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €275 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
от 327€295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Боржоми и Рабат - прогулка в средневековье
Исторические памятники и красота Месхетинского края
Начало: Ваш адрес
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
от €174 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Групповая
13 часов
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48€44 за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
90€45 за человека
Групповая
12 часов
Вардзия - Рабат - Боржоми: путешествие по историческим сокровищам Грузии
Загляните в удивительный мир грузинской истории и природы. Пещерный город, древняя крепость и легендарные источники ждут вас
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от $39 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия Вардзиа-Рабат-Боржоми: путешествие по Грузии
Исследуйте скальный город Вардзиа, посетите крепость Рабат и насладитесь природой Боржоми в одной поездке
Начало: Тбилиси, ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Боржоми. Путешествие к источнику здоровья
Увидеть древние монастыри, побродить по пещерному городу и попробовать знаменитую минералку
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом
Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€244 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Целительная сила гор: экскурсия из Тбилиси
Начало: Тбилиси, улица абано№15
Расписание: Ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
$36 за человека
Групповая
10 часов
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€35 за человека
Групповая
12 часов
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
Исследовать скальный город, прикоснуться к истории средневековых крепостей и посетить Боржоми
Начало: В районе Майдана
Расписание: ежедневно в 06:45
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
€150 за человека
Мини-группа
10 часов
Природа и святыни Боржоми: путешествие из Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской природы и духовности, открывая секреты Боржомского ущелья и его святых мест
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:30
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
10 часов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Прославленный курорт, знаменитый скальный комплекс и древние крепости Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие по древней Грузии
Исследуйте загадочный пещерный город и вкусите знаменитую минеральную воду в живописном Боржоми
Начало: подъедем к отелю
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€74 за человека
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани (в мини-группе)
Попить целебной воды, узнать историю императорской резиденции и заняться горнолыжным спортом
Начало: На улице Самгебро 1
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за человека
скидка
44%
Групповая
13 часов
Золотой век Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
Посетить город-курорт, монастырский комплекс в скале и древнюю крепость (в группе)
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
70€39 за человека
скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Грузии: Боржоми, Вардзия и Рабат
Изучить знаменитый город минеральных вод, монастырь в скале и средневековую крепость (в группе)
Начало: на ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
69€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Познакомиться с одним из самых древних и красивых уголков страны - Самцхе-Джавахети
Начало: У места вашего проживания в Тбилиси
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
Расписание: В любой день, в любое время по запросу.
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Мцхета - Джвари - Самтавро, групповые туры
Начало: Улица Вахтанга Горгасали, 1 Тбилиси, Грузия
Расписание: Каждый день в 12;00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$19 за человека
Индивидуальная
12 часов
Исторические пути и винные тайны: Открытие Квемо Картли
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по святым местам Грузии
Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Начало: в удобном вам месте
10 июня в 10:00
11 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- aaleksandra5 июня 2024Были на экскурсии с гидом Георгием и водителем Хтисо. Все очень понравилось! Георгий очень интересно рассказывал, не перегружая деталями. Быстро
- aanna5 июня 2024Прекрасная экскурсия, гид и водитель были на высоте. Очень профессионально и доброжелательно. Вардзия потрясающая, облазили все что можно, провели там 2,5 часа. Одно из самых интересных мест в Грузии. Рабат тоже понравился. Всем рекомендую эту экскурсию!
- nnatasha5 июня 2024Шикарная экскурсия! Отличный гид Рони с отличным чувством юмора, с искренним желанием поделиться знаниями, прекрасный рассказчик с интересным, не занудным материалом. Вардзия волшебная, гид проведет вас лабиринтами, покажет интереснейшие точки, почувствуете себя частью какого-то исторического квеста.
- ААлёна5 июня 2024Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
- ИИгорь5 июня 2024Очень приятная экскурсия в формате трансфера. Долгая дорога, но благодаря потрясающим грузинским пейзажам и обилием достопримечательностей, она пролетает незаметно. Транспорт
- AAnastasiia4 июня 2024Зура просто прекрасный гид, отлично справился с двуязычной группой, рассказывал очень увлекательно, легко и с юмором, длительный путь прошел незаметно.
- ММария29 мая 2024Экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат с Наной оставила самые яркие впечатления! Нана — замечательный гид, её рассказы были насыщены
- BBoris29 мая 2024Путешествие в Боржоми, Вардзию и Рабат с гидом Рузаной превзошло все мои ожидания! Рузана не только прекрасно знает историю и
- ВВика27 мая 2024Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, прекрасный гид веселый!
- ТТамара26 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Невероятные места, вардзия вообще мечта ❤️ Гиоргий13 экскурсовод просто находка. Очень классный парень, внимательный и легко выходит из многозадачности. Спасибо вам большое. Мы вернемся в новые направления
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