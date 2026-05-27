Тайны и тени Сололаки: атмосферная фотопрогулка по Тбилиси

Мы пройдём по следам «коньячных королей» и нефтяных магнатов. Я покажу вам парадные, которые помнят блеск империи и шёпот советских коммуналок.
Зайдём в Дом писателей, чтобы увидеть плитку с «Титаника» и узнать, почему здесь однажды наступила тишина. Сделаем колоритные фото во всех локациях. Эстетику маршрута, визуальный стиль и тёплую атмосферу съёмки гарантирую.
Описание фото-прогулки
Наш маршрут: гимназия в готическом стиле — дом Тер-Акоповой — особняк Сараджишвили (Дом писателей) — дом Калантарова — бывшее посольство Эстонии — итальянские дворики.
На каждой локации будет съёмка и небольшой рассказ о месте.
Организационные детали
- Снимаю на фотоаппарат Canon R6 mark ll
- Вы получите 15–20 кадров в цветокоррекции в течение 3 дней. Вышлю ссылку на облачный диск
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Тбилиси
Я профессиональный фотограф и визуальный исследователь, влюблённый в эстетику старых городов. Живу на два города, постоянно открывая в Грузии новые маршруты. Моя специализация — архитектурная эстетика и визуальный сторителлинг: я
