Приглашаем вас в яркое арт-путешествие по старинным кварталам города.
Вы познакомитесь с историей района Сололаки и поймёте, как и благодаря кому он стал самой живописной частью грузинской столицы. Погрузитесь в архитектурный калейдоскоп колоритного района Сололаки.
Описание экскурсииРайон Сололаки: пространство шедевров Мы начнём прогулку в одном из самых колоритных районов старого Тбилиси. Почти все здания Сололаки построены на рубеже XIX и XX веков. Здесь есть классика и Ренессанс, барокко и винтаж. И весь этот лабиринт эклектики — настоящий музей под открытым небом со своей особенной атмосферой. Мы поговорим об итальянских зодчих, для которых стал родиной этот район, и таком уникальном явлении как «кавказский модерн». Представим, как здесь рождался аристократизм романовского стиля и восточная сказка «Тысяча и одна ночь». Вы увидите, что Сололаки — это пространство с удивительной и неповторимой архитектурой улиц. И услышите имена меценатов и архитекторов, благодаря которым Сололаки стал таким, какой он есть. В нашей программе: дом братьев Сейлановых, бывший пансион благородных девиц, дом семьи Сименс, дом Калантарова, дом Манташева, дом Берия, дом персидского консула Мирза-ризи-хана. Музеи Старого Тбилиси Затем переместимся на проспект Руставели, а попутно обсудим, почему для многих меценатов было важно устраивать независимые арт-показы в своих особняках. Вы посетите Национальную галерею, где представлены работы выдающихся художников и скульпторов Грузии. Музей находится в бывшем храме русской славы, основанном Романовыми. А после краткого осмотра экспозиции по желанию группы заглянем в Музей современного искусства Зураба Церетели, где выставлена его знаменитая композиция «Яблоко». Важная информация: Вы познакомьтесь с грузинским искусством. которые сохранились с 17-19 веков, прогуляемся по Стекляном мосту мира. Поднимемся в Район Авлабари и загляни в дом 17 века, и увидим как жили зажиточных грузины того времени. Полюбуемся, стоя на башне, видами на реку Куру(Мтквари) которая видна и самой реки. Прогулка на катере займёт, пол часа, с крисивыми видами природы,и водопадов. Метехская крепость, или просто Метехи, была построена еще, в 5 веке при правлении Вахтанга Горгасали, и полностью уничтожена была во второй полови Мы посетим кафедральный собор 6-7века,Сиони,посетим караван сараи, не 20 го века 50-тых годах. Открывается красивый вид на древнюю часть г. Тбилиси и серных бань.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мейдан
- Шарденовские ряды
- Собор Сиони
- Серные бани
- Крепость Нарикала
- Храм Метехи
- Район Сололаки
- Парадные
Что включено
- Услуги гида
- Вода каждому гостю
- Дегустация домашнего вина
- Памятный магнитик
Что не входит в цену
- Билеты в Национальную галерею
- Билеты в Музей современного искусства
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Мейдан, около знака I Love Tbilisi
Завершение: Пл. Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: цены на заказы на ночные прогулки на 20.00 увеличиваютя в 2.5 раза, по сравнению с утренней и дневной ценой, и цена на одного человека на 20:00 -(35 $ доларов). оплачивается на месте встречи. Спасибо.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
i
ilya
12 окт 2025
Входит в следующие категории Тбилиси
