Описание экскурсии Район Сололаки: пространство шедевров Мы начнём прогулку в одном из самых колоритных районов старого Тбилиси. Почти все здания Сололаки построены на рубеже XIX и XX веков. Здесь есть классика и Ренессанс, барокко и винтаж. И весь этот лабиринт эклектики — настоящий музей под открытым небом со своей особенной атмосферой. Мы поговорим об итальянских зодчих, для которых стал родиной этот район, и таком уникальном явлении как «кавказский модерн». Представим, как здесь рождался аристократизм романовского стиля и восточная сказка «Тысяча и одна ночь». Вы увидите, что Сололаки — это пространство с удивительной и неповторимой архитектурой улиц. И услышите имена меценатов и архитекторов, благодаря которым Сололаки стал таким, какой он есть. В нашей программе: дом братьев Сейлановых, бывший пансион благородных девиц, дом семьи Сименс, дом Калантарова, дом Манташева, дом Берия, дом персидского консула Мирза-ризи-хана. Музеи Старого Тбилиси Затем переместимся на проспект Руставели, а попутно обсудим, почему для многих меценатов было важно устраивать независимые арт-показы в своих особняках. Вы посетите Национальную галерею, где представлены работы выдающихся художников и скульпторов Грузии. Музей находится в бывшем храме русской славы, основанном Романовыми. А после краткого осмотра экспозиции по желанию группы заглянем в Музей современного искусства Зураба Церетели, где выставлена его знаменитая композиция «Яблоко». Важная информация: Вы познакомьтесь с грузинским искусством. которые сохранились с 17-19 веков, прогуляемся по Стекляном мосту мира. Поднимемся в Район Авлабари и загляни в дом 17 века, и увидим как жили зажиточных грузины того времени. Полюбуемся, стоя на башне, видами на реку Куру(Мтквари) которая видна и самой реки. Прогулка на катере займёт, пол часа, с крисивыми видами природы,и водопадов. Метехская крепость, или просто Метехи, была построена еще, в 5 веке при правлении Вахтанга Горгасали, и полностью уничтожена была во второй полови Мы посетим кафедральный собор 6-7века,Сиони,посетим караван сараи, не 20 го века 50-тых годах. Открывается красивый вид на древнюю часть г. Тбилиси и серных бань.

