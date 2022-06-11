Тбилиси и его тайные парадные

Вместе с гидом у вас будет возможность пройтись по самым интересным местам. Это парадные, старые улочки

Вместе с гидом у вас будет возможность пройтись по самым интересным местам. Это парадные, старые улочки и здания с интересной архитектурой, которые украшают Тифлис!
Тбилиси и его тайные парадные
Тбилиси и его тайные парадные
Тбилиси и его тайные парадные
Тбилиси и его тайные парадные
Тбилиси и его тайные парадные
Тбилиси и его тайные парадные

Что вас ожидает 🤩

  • Старый Тбилиси
  • Интересные улочки и парадные

Что вас ожидает:

Пешая прогулка по музеям под открытым небом

Наше путешествие начнется с позиции Сололака — музей под открытым небом, где каждая улица — «шедевр архитектуры» зодчих мирового уровня, который имеет позиции статуса, Питера, Рима, Венеции. Восточный стиль предстанет перед нами известным домом-калейдоскопом с мозаичными витражами, наследие грузинского стиля.
Мы услышим легенды об искренней любви двух сердец, мецената Калантарова и Мадлены Авивовой. После мы посетим дом Ратищева, известного архитектора, который проектировал ряды зданий, на знаменитых и престижных районах старого города. В Сололаки мы посетим дом знаменитого мецената Манташева, этот дом хранит тайны многих поколений, а красота его не сравнивается с другими особняками. Он был построен знаменитым зодчим Огаджаняном в 1905 году.
Дальше мы окунемся в мистическую часть Сололака, это дом Юзбашева, а также дом №20, где проживал Вахтанг Кикабидзе. Также у нас в программе будет посещение двух параллельных улиц — Асатиани и Мачабели, где за маленький промежуток времени произошло множество значимых событий связанных с такими личностями как Сараджишвили, Ананоновым, Альбетом Зальцманом, Бебутов, Семейство Ахвердовых.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Вода
Что не входит
  • Еда и дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, «I LOVE TBILISI»
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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