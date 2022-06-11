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Пешая прогулка по музеям под открытым небом

Наше путешествие начнется с позиции Сололака — музей под открытым небом, где каждая улица — «шедевр архитектуры» зодчих мирового уровня, который имеет позиции статуса, Питера, Рима, Венеции. Восточный стиль предстанет перед нами известным домом-калейдоскопом с мозаичными витражами, наследие грузинского стиля.

Мы услышим легенды об искренней любви двух сердец, мецената Калантарова и Мадлены Авивовой. После мы посетим дом Ратищева, известного архитектора, который проектировал ряды зданий, на знаменитых и престижных районах старого города. В Сололаки мы посетим дом знаменитого мецената Манташева, этот дом хранит тайны многих поколений, а красота его не сравнивается с другими особняками. Он был построен знаменитым зодчим Огаджаняном в 1905 году.

Дальше мы окунемся в мистическую часть Сололака, это дом Юзбашева, а также дом №20, где проживал Вахтанг Кикабидзе. Также у нас в программе будет посещение двух параллельных улиц — Асатиани и Мачабели, где за маленький промежуток времени произошло множество значимых событий связанных с такими личностями как Сараджишвили, Ананоновым, Альбетом Зальцманом, Бебутов, Семейство Ахвердовых.

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