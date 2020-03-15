49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Для тбилисца Сололаки — как сундук с драгоценностями, куда он время от времени заглядывает с замиранием сердца. Здесь сохранились уникальные улицы, особняки в стиле модерн, парадные с росписью конца XIX — начала XX века. И все живо и будто было вчера... Эта прогулка для тех, кто уже изучил основные достопримечательности Тбилиси и хочет стать более продвинутым знатоком города.

Что вас ожидает

Дома «кавказского Парижа»

Будем исследовать Сололаки и захватим часть района Мтацминда: здесь жила местная элита — меценаты, промышленники, икорные короли, а также статусная интеллигенция — писатели, поэты, врачи и музыканты. Я покажу вам дома основателя коньячной промышленности в Закавказье, Давида Сараджишвили, нефтяных магнатов и благотворителей Александра Манташева и Микаэла Арамянца. Дом Лаврентия Берия, вокруг которого тбилисцы старались ходить тише воды, ниже травы. Дома, где жили поэт Николай Гумилев, композитор Петр Чайковский. Салоны, где бывали Максим Горький, Илья Чавчавадзе, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, и где хранятся атласные туфельки Александры Смирновой — Россет. А также особняк, который «снимался» в фильме «Семнадцать мгновений весны» и многое другое. Часть домов осмотрим с фасада, в другие войдем и сделаем снимки парадных.

Сололаки и творческий Тбилиси

Вы увидите творения лучших архитекторов Тифлиса, как местных, так и приезжих. Красивейшие росписи, старинные ворота и двери, витражи и почтовые ящики с «ятями». На несколько часов погрузитесь в галантное время, когда по улицам гоняли не лихие иномарки, а ездила «конка». Тифлис, а ныне — Тбилиси, предстанет как очень творческий город, атмосфера которого рождает и (или) подпитывает таланты. К примеру, Микаэл Таривердиев вырос в итальянском дворе, где изо всех окон и балконов неслись музыка и песни.

Жизнь замечательных людей

Вы не только узнаете исторические факты о том, кто из знаменитых людей жил в том или ином доме района Сололаки, но и услышите их личные истории. Я припасла для вас такие факты, которые позволят вам увидеть известные персоны с человеческой стороны. Почти каждый дом связан с известным именем. А переплетений в судьбах людей граздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Илья Чавчавадзе по молодости лет был влюблен в сестру Петра Чайковского, Софью. А Александр Манташев и Микаэл Арамянц дружили еще с юности... Вы многое узнаете о грузино-российских культурных взаимосвязях и узах, которые тянутся издавна. Поговорим о немецких колонистах в Тбилиси и их деятельности (архитектор Альберт Зальцман). А также затрону тему репрессий 30-х годов и судьбы грузинской интеллигенции.

Экскурсия начинается с улицы Дадиани (рядом с городским советом — Сакребуло).