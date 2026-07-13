49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сололаки в Тбилиси - кавказский Париж

Элитные дома, нарядные парадные и живые истории о людях
Сололаки — это сундук с драгоценностями, куда можно время от времени заглядывать с замиранием сердца.

Здесь — старинные улицы, особняки в стиле модерн, парадные с росписью конца 19 — начала 20 века… И всё живо, и будто было вчера. Идём смотреть?
5
270 отзывов
Сололаки в Тбилиси - кавказский Париж
Сололаки в Тбилиси - кавказский Париж
Сололаки в Тбилиси - кавказский Париж

Описание экскурсии

Вы увидите дома кавказского Парижа в Сололаки и части Мтацминды:

Здесь жила местная элита — меценаты, промышленники, икорные короли, а ещё статусная интеллигенция — писатели, поэты, врачи и музыканты. Одни дома мы рассмотрим с фасада, а парадные других исследуем изнутри.

Познакомитесь с творческой стороной района

Вы увидите творения лучших архитекторов Тифлиса: красивые росписи, старинные ворота, витражи и почтовые ящики с ятями… На несколько часов погрузитесь в галантное время, когда по улицам гоняли не лихие иномарки, а ездила конка.

Услышите о жизни замечательных людей

Я расскажу о знаменитых жителях Сололаки и переплетениях их судеб. О культурных связях Грузии и России, немецких колонистах в Тбилиси, репрессиях 30-х годов и участи местной интеллигенции.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 14 лет€10
Дети до 10 лет€5
Дети до 7 летБесплатно
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медея
Медея — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2804 туристов
В профессию гида я пришла из журналистики — была корреспондентом «Комсомолки в Грузии», «Аргументов и фактов», журнала «Русский клуб» и др. Когда много лет пишешь о родном городе, знаешь, что
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его волнует, чем он живёт и дышит, вбираешь в себя уйму впечатлений — ярких и неповторимых, как цветное лоскутное одеяло. Хочешь рассказывать, делиться, удивлять, вдохновлять Грузией. Как жительница Тбилиси в 4-м поколении, чей прадед рыбачил на берегах Куры, могу обещать путешествие в другое измерение — Тифлис…

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 270 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
264
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Л
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!

Гуляли по старому городу, заходили в парадные, разглядывали, как раньше строили и обустраивали дома, слушали удивительные легенды о них и их бывших хозяевах.

Медея
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потрясающе владеет материалом! Она отвечала на все наши вопросы, ничуть не теряясь и не сокращая экскурсию.

Отдельное спасибо за атмосферу: Медея — невероятно дружелюбный и приятный человек, с ней легко и тепло, будто гуляешь со старым другом, который просто случайно знает всё об этом городе.

Спасибо за гостеприимство, красоту и потрясающе интересные легенды🤍

Вика, Даша и Настя.

Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!+1
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!
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Надежда
Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея рассказывала про тех людей, для кого строились дома, кто в них жил потом, кто
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живет сейчас. Видели дома, где жили или останавливались известные люди (Чайковский, Лермонтов, Таривердиев, Кикабидзе и др). Медея очень приятный человек, отличный рассказчик, хорошо знающий историю Тбилиси и любящий свой город. Нам очень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно! В следующий раз, когда приедем в Тбилиси, снова хотим пойти на экскурсию с Медеей)))

Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея
Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея
Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея
Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея
Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея
Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея
Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея
Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея
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Эдит,Кэти
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во времени и видишь другой,прошлый,но живой мир.
Медея не только показала нам интересные и красивые места района Сололаки,но и познакомила с героями 18-20века:
с меценатами,писателями, композиторами, художниками,архитекторами,с теми,кто создавал город и жил в нём.
Мы по-другому увилели город,историб города,его людей.
Спасибо большое.
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во+6
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во
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Мария
Замечательная экскурсия в тайные парадные и красивые дворики Тбилиси! Обязательно к посещению. А Медея очень внимательный и приятный экскурсовод, было здорово)
Замечательная экскурсия в тайные парадные и красивые дворики Тбилиси! Обязательно к посещению. А Медея очень внимательный
Замечательная экскурсия в тайные парадные и красивые дворики Тбилиси! Обязательно к посещению. А Медея очень внимательный
Замечательная экскурсия в тайные парадные и красивые дворики Тбилиси! Обязательно к посещению. А Медея очень внимательный
Замечательная экскурсия в тайные парадные и красивые дворики Тбилиси! Обязательно к посещению. А Медея очень внимательный
Замечательная экскурсия в тайные парадные и красивые дворики Тбилиси! Обязательно к посещению. А Медея очень внимательный
Замечательная экскурсия в тайные парадные и красивые дворики Тбилиси! Обязательно к посещению. А Медея очень внимательный
Замечательная экскурсия в тайные парадные и красивые дворики Тбилиси! Обязательно к посещению. А Медея очень внимательный
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Д
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия прошла в душевной атмосфере. Ознакомились со старинными домами и их парадными, уютными двориками. Были с ребенком 11 лет, очень доступно для восприятия детей.
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия
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И
все отлично. очень интересно и познавательно. для кого-то может быть чуть утомительно, но для нас 3.5 часа пролетели незаметно.
все отлично. очень интересно и познавательно. для кого-то может быть чуть утомительно, но для нас 3.5 часа пролетели незаметно.
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