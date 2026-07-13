49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сололаки — это сундук с драгоценностями, куда можно время от времени заглядывать с замиранием сердца.
Здесь — старинные улицы, особняки в стиле модерн, парадные с росписью конца 19 — начала 20 века… И всё живо, и будто было вчера. Идём смотреть?
Здесь — старинные улицы, особняки в стиле модерн, парадные с росписью конца 19 — начала 20 века… И всё живо, и будто было вчера. Идём смотреть?
Описание экскурсии
Вы увидите дома кавказского Парижа в Сололаки и части Мтацминды:
Здесь жила местная элита — меценаты, промышленники, икорные короли, а ещё статусная интеллигенция — писатели, поэты, врачи и музыканты. Одни дома мы рассмотрим с фасада, а парадные других исследуем изнутри.
Познакомитесь с творческой стороной района
Вы увидите творения лучших архитекторов Тифлиса: красивые росписи, старинные ворота, витражи и почтовые ящики с ятями… На несколько часов погрузитесь в галантное время, когда по улицам гоняли не лихие иномарки, а ездила конка.
Услышите о жизни замечательных людей
Я расскажу о знаменитых жителях Сололаки и переплетениях их судеб. О культурных связях Грузии и России, немецких колонистах в Тбилиси, репрессиях 30-х годов и участи местной интеллигенции.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 14 лет
|€10
|Дети до 10 лет
|€5
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медея — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2804 туристов
В профессию гида я пришла из журналистики — была корреспондентом «Комсомолки в Грузии», «Аргументов и фактов», журнала «Русский клуб» и др. Когда много лет пишешь о родном городе, знаешь, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 270 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Прогулка с Медеей — это отдельный вид удовольствия!
Гуляли по старому городу, заходили в парадные, разглядывали, как раньше строили и обустраивали дома, слушали удивительные легенды о них и их бывших хозяевах.
Медея
Гуляли по старому городу, заходили в парадные, разглядывали, как раньше строили и обустраивали дома, слушали удивительные легенды о них и их бывших хозяевах.
Медея
+1
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Сегодня гуляли по Тбилиси с Медеей, заходили в парадные, дворики района Сололаки. Было очень интересно! Медея рассказывала про тех людей, для кого строились дома, кто в них жил потом, кто
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Мы прошлись по городу с Медеей,как с волшебницей,которая открывает потайные двери и ты вдруг перемещаешься во времени и видишь другой,прошлый,но живой мир.
Медея не только показала нам интересные и красивые места района Сололаки,но и познакомила с героями 18-20века:
с меценатами,писателями, композиторами, художниками,архитекторами,с теми,кто создавал город и жил в нём.
Мы по-другому увилели город,историб города,его людей.
Спасибо большое.
Медея не только показала нам интересные и красивые места района Сололаки,но и познакомила с героями 18-20века:
с меценатами,писателями, композиторами, художниками,архитекторами,с теми,кто создавал город и жил в нём.
Мы по-другому увилели город,историб города,его людей.
Спасибо большое.
+6
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Замечательная экскурсия в тайные парадные и красивые дворики Тбилиси! Обязательно к посещению. А Медея очень внимательный и приятный экскурсовод, было здорово)
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Д
Хотим выразить благодарность за потрясающую экскурсию по Парижскому Тбилиси. Замечательный экскурсовод учитывающий предпочтение слушателей, вся экскурсия прошла в душевной атмосфере. Ознакомились со старинными домами и их парадными, уютными двориками. Были с ребенком 11 лет, очень доступно для восприятия детей.
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И
все отлично. очень интересно и познавательно. для кого-то может быть чуть утомительно, но для нас 3.5 часа пролетели незаметно.
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