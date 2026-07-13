49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сололаки — это сундук с драгоценностями, куда можно время от времени заглядывать с замиранием сердца. Здесь — старинные улицы, особняки в стиле модерн, парадные с росписью конца 19 — начала 20 века… И всё живо, и будто было вчера. Идём смотреть?

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Описание экскурсии

Вы увидите дома кавказского Парижа в Сололаки и части Мтацминды:

Здесь жила местная элита — меценаты, промышленники, икорные короли, а ещё статусная интеллигенция — писатели, поэты, врачи и музыканты. Одни дома мы рассмотрим с фасада, а парадные других исследуем изнутри.

Познакомитесь с творческой стороной района

Вы увидите творения лучших архитекторов Тифлиса: красивые росписи, старинные ворота, витражи и почтовые ящики с ятями… На несколько часов погрузитесь в галантное время, когда по улицам гоняли не лихие иномарки, а ездила конка.

Услышите о жизни замечательных людей

Я расскажу о знаменитых жителях Сололаки и переплетениях их судеб. О культурных связях Грузии и России, немецких колонистах в Тбилиси, репрессиях 30-х годов и участи местной интеллигенции.