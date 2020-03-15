49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по «кавказскому Парижу»

Медея
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Медея – ваш гид
Для тбилисца Сололаки — как сундук с драгоценностями, куда он время от времени заглядывает с замиранием сердца.

Здесь сохранились уникальные улицы, особняки в стиле модерн, парадные с росписью конца XIX — начала XX века.

И все живо и будто было вчера...

Эта прогулка для тех, кто уже изучил основные достопримечательности Тбилиси и хочет стать более продвинутым знатоком города.
20 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Свободы
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У этой экскурсии49 отзывов
4.92
Сололаки: парадные, салоны и пансионы
Сололаки: парадные, салоны и пансионы

Что вас ожидает

Дома «кавказского Парижа»
Будем исследовать Сололаки и захватим часть района Мтацминда: здесь жила местная элита — меценаты, промышленники, икорные короли, а также статусная интеллигенция — писатели, поэты, врачи и музыканты. Я покажу вам дома основателя коньячной промышленности в Закавказье, Давида Сараджишвили, нефтяных магнатов и благотворителей Александра Манташева и Микаэла Арамянца. Дом Лаврентия Берия, вокруг которого тбилисцы старались ходить тише воды, ниже травы. Дома, где жили поэт Николай Гумилев, композитор Петр Чайковский. Салоны, где бывали Максим Горький, Илья Чавчавадзе, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, и где хранятся атласные туфельки Александры Смирновой — Россет. А также особняк, который «снимался» в фильме «Семнадцать мгновений весны» и многое другое. Часть домов осмотрим с фасада, в другие войдем и сделаем снимки парадных.

Сололаки и творческий Тбилиси
Вы увидите творения лучших архитекторов Тифлиса, как местных, так и приезжих. Красивейшие росписи, старинные ворота и двери, витражи и почтовые ящики с «ятями». На несколько часов погрузитесь в галантное время, когда по улицам гоняли не лихие иномарки, а ездила «конка». Тифлис, а ныне — Тбилиси, предстанет как очень творческий город, атмосфера которого рождает и (или) подпитывает таланты. К примеру, Микаэл Таривердиев вырос в итальянском дворе, где изо всех окон и балконов неслись музыка и песни.

Жизнь замечательных людей
Вы не только узнаете исторические факты о том, кто из знаменитых людей жил в том или ином доме района Сололаки, но и услышите их личные истории. Я припасла для вас такие факты, которые позволят вам увидеть известные персоны с человеческой стороны. Почти каждый дом связан с известным именем. А переплетений в судьбах людей граздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Илья Чавчавадзе по молодости лет был влюблен в сестру Петра Чайковского, Софью. А Александр Манташев и Микаэл Арамянц дружили еще с юности... Вы многое узнаете о грузино-российских культурных взаимосвязях и узах, которые тянутся издавна. Поговорим о немецких колонистах в Тбилиси и их деятельности (архитектор Альберт Зальцман). А также затрону тему репрессий 30-х годов и судьбы грузинской интеллигенции.

Экскурсия начинается с улицы Дадиани (рядом с городским советом — Сакребуло).

Сололаки: парадные, салоны и пансионы
Сололаки: парадные, салоны и пансионы
Сололаки: парадные, салоны и пансионы
Сололаки: парадные, салоны и пансионы
Сололаки: парадные, салоны и пансионы
Сололаки: парадные, салоны и пансионы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Медея
Медея
В профессию гида я пришла из журналистики (корреспондент "Комсомолки в Грузии", "Аргументов и фактов", журнала "Русский клуб" и др).Когда много лет пишешь о родном городе, знаешь, что его волнует, чем он живет и дышит, вбираешь в себя уйму впечатлений, ярких и неповторимых, как цветное лоскутное одеяло. Хочешь рассказывать, делиться, удивлять, вдохновлять Грузией. Как жительница Тбилиси в 4-м поколении,чей прадед рыбачил на берегах Куры могу обещать путешествие в другое измерение - Тифлис...
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Экскурсия очень насыщенная, и однозначно будет интересна тем, кто хочет побольше узнать об одном из самых любопытных кварталов Тбилиси. Меня много знает, рассказывает массу историй красивым и литературным языком.

Здорово было бы объединить описания домов и их жителей какой-то сюжетной линией, это придало бы больше связности и гораздо больше информации осталось бы в памяти.
Также, на мой взгляд, исторические темы требуют нейтральности, иначе очень много упускается и становится черно-белым. Например, сложно поверить, что Сололаки создавался без всякого участия армян, русских, евреев и пр. Хотелось бы узнать об этом как раз во время таких экскурсий. Еще сложнее поверить, что были десятилетия страха, пыток и тотального зла, на смену которым пришло прекрасное. Так просто не бывает в истории, даже одного района.
5 ноября 2019
Великолепная экскурсия по Тбилиси.
Медея делится глубокими деталями истории и архитектуры города, которые недоступны в путеводитях. Крайне рекомендуем.
5 ноября 2019
Посетили экскурсию, получили много интересной информации, маршрут был необыкновенно насыщенным , побывали в необычных местах, услышали истории о жителях и их судьбах, спасибо за интересный материал и прекрасный рассказ
15 октября 2019
Экскурсия с Медеей была необыкновенно интересной: Медея оживила для меня Сололаки. Я представляла себе людей, живших там сто лет назад, дома, какими они были во времена расцвета этого района, когда ими владели купцы и промышленники, когда там собирался цвет грузинской и русской интеллигенции. По этим улицам ходили Лермонтов и Чайковский, в одном из двориков рос Таривердиев... Короче - рекомендую бесспорно и однозначно! Спасибо, Медея!
13 октября 2019
Большое спасибо Медее за интересную и информативную экскурсию по старому Тбилиси.
Узнали много нового.
Побывали в самых неожиданных местах и получили огромное удовольствие от общения.
Спасибо.
6 октября 2019
Спасибо огромное Медее за интереснейшую прогулку! Она отлично подаёт информацию. Медея позволяет немного прикоснуться к реальному, внутреннему миру Тифлиса, исторические факты прекрасно сочетает с рассказами о современных реалиях. Это позволяет максимально проникнутся атмосферой города и понять, чем жили и живут его жители. Несмотря на долгую прогулку и большой объём информации, воспринимается она крайне легко. Буду советовать эту прогулку всем друзьям и знакомым.
4 октября 2019
Очень интересная экскурсия! Наш гид Медея провела нас по таким местам, что сами бы мы никогда туда не попали. Ей удалось перенести нас в далёкое и не очень прошлое. Не заметили, как пролетели 3,5 часа! Однозначно, рекомендуем!
23 сентября 2019
Медея-прекрасная красивая женщина,которая надолго запоминается как человек.в первую очередь.
Ее рассказы и маршруты восхитительны.Хотя грузинские истории жизни были не все такие радужные,о чем мы узнали от гида.
Рекомендую,будет очень интересно и неожиданно!
Хотелось бы гулять с Медеей по Грузии каждый день!
23 сентября 2019
Медея настоящий профессионал своего дела. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
16 сентября 2019
Все, что предлагается в обычных экскурсиях по старому Тбилиси, мы уже видели и слышали не раз. Поэтому хотелось сосредоточиться на частностях. Благодаря Медее нам удалось почувствовать атмосферу и дух Тбилиси XIX - начала XX века. Её стиль и манера изложения передает нежную любовь в городу. Мы получили много интересной и познавательной информации об архитектуре Сололаки и людях, живших там. Благодаря Медее мы смогли увидеть недоступные самостоятельным туристам уголки. Физически экскурсия достаточно напряженная (3,5 часа вверх-вниз по улочкам), Медея учитывает возможности экскурсантов, что добавляет хороших впечатлений.
Безотносительно к Медее: чтобы увидеть и почувствовать архитектуру и атмосферу, необходимо включить воображение, так как большинство объектов находятся в аварийном, а некоторые и в почти руинированном состоянии. Мы рады, что смогли увидеть все эти здания, так как может случиться, что некоторые из них могут и не дожить до будущих времен.
Ещё 39 отзывов

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