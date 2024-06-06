У Уколова Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца читать дальше впечатляющим! Экскурсия с вами стала настоящим путеводителем в мир этого города и я уверенна, что благодаря вам мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно) Ещё раз спасибо за незабываемый опыт знакомства с Грузией😊 Однозначно, ван лав❤️ Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было

A Alexander Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.

А Алия Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире читать дальше и старается показать Тбилиси во всем многообразии! Чаепитие у Марины было душевным и теплым: все очень вкусно! Было интересно узнать про историю семьи, увидеть архивные фотографии, послушать рассказы Марины о жизни семьи. Рекомендую прогулку всем, кто хочет узнать город с необычной стороны! Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город

Ю Юлия Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки читать дальше такого, что по 10 минут стоите на одном месте, интересные истории жителей этого района, преподнесенные в легкой форме! Однозначно рекомендую, но почему 4? Хотелось бы добавить немного времени на фотографии, хотя бы 5 минут на локацию, также бывала уже на экскурсиях по сололаки и могу сказать, что есть более красивые локации еще, можно тоже добавить. И да, немного напрягло навязчивое желание организаторов записать отзывы после. Пришлось несколько раз отказать. Наберите бесплатно группу, проведите им экскурсию и пусть они запишут отзывы, а люди, которые заплатили деньги пришли просто получить удовольствие и напишут Вам отзыв здесь, если захотят. И последнее очень рекомендую такую экскурсию по Ташкенту, много где была на них (именно эта франшиза), там лучшая))) Экскурсия хорошая. Плюсы: идет всего час, ненапряжно даже по жаре, хорошо все слышно, потому что вы в наушниках, динамичная, нет

Е Екатерина Тбилиси - первое свидание читать дальше историей и культурой страны и города. Впечатлило, с какой любовью и гордостью Георгий рассказывал о истории своего города и страны, а также о культуре Грузии. Однозначно рекомендую! Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с

И Инна Тбилиси - первое свидание Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!

д дмитрий Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой.

А Анна Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси Спасибо за раннюю фотосессию, за чудесную прогулку и даже мини-экскурсию) все было легко и непринужденно! Очень жду результат ☺️

С Светлана Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда Экскурсия очень понравилась. Майко замечательный рассказчик. Чувствуется глубокое знание истории и любовь к Тбилиси. Она буквально болеет душой за сохранение исторических мест, души Тифлиса. Будем рекомендовать