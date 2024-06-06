Экскурсии по подъездам и парадным Тбилиси

Найдено 29 экскурсий в категории «Подъезды и парадные» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Cкрытые сокровища Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
2015 за человека
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Сололаки: парадные, салоны и пансионы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
183 отзыва
Секреты Сололаки: парадные залы и исторические особняки Тбилиси
Погрузитесь в историю Тбилиси, исследуя архитектурные шедевры и личные истории знаменитых жителей Сололаки
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от 5045 за всё до 9 чел.
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
82 отзыва
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 65 за всё до 6 чел.
Ускользающая красота Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
144 отзыва
Ускользающая красота Тбилиси: Путешествие по историческим районам
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, оживающие перед вами
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
33 за человека
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
🚶 Пешая
скидка
55%
Квест
3 часа
34 отзыва
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
122 отзыва
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Тифлисский Ренессанс 19 века: Живая история Сололаки и Мтацминда
Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Гаретубани
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
115 за всё до 6 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
126 отзывов
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Мне Тифлис горбатый снится…
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:30
10 июня в 08:00
от 60 за всё до 5 чел.
Старый и верный традициям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
649 отзывов
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
25 за человека
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
1 час
49 отзывов
Свидание с Тбилиси: истории Сололаки
Почувствуйте дух старого Тбилиси, следуя за актерами в историческом районе Сололаки с его уникальными историями
Начало: У Площади свободы
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
3322 за человека
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
50 за человека
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 8 чел.
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
63 за всё до 5 чел.
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
30 за человека
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством
Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
23 за человека
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
3 отзыва
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Начало: На площади Свободы
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
65 за всё до 6 чел.
По Тбилиси - пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
3.5 часа
72 отзыва
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
32 за человека
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Прогуляться в мини-группе по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века
Начало: На Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
Завтра в 10:00
23 июня в 08:00
50 за человека
Вы и Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная фотопрогулка по Тбилиси
Исследуйте красоту Тбилиси и запечатлейте моменты на профессиональные фото во время уникальной прогулки
Начало: На площади Свободы
9 июня в 12:30
11 июня в 10:30
150143 за всё до 2 чел.
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Прогулка по парадным Мтацминды и Академии Художеств
Исследовать район, пропитанный духом богемного Тифлиса, и проникнуть в его историю
Начало: На площади Свободы
12 июня в 10:00
11 июля в 10:00
50 за человека
Европейская красота района Чугурети
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Европейская красота района Чугурети
Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами
Начало: На Саарбрукенской площади
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 7 чел.
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Колорит Тбилиси: винный тур с дегустацией и парадными Сололаки
Откройте для себя уникальный вкус грузинских вин и погрузитесь в историю Тбилиси с эксклюзивной экскурсией
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
140 за всё до 10 чел.
Тбилиси в объективе
🚶 Пешая
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом
Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю
Начало: На улице самгебро 1
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
21586 за человека
Фотопрогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Тбилиси
Сделать тёплые кадры в городе, который словно создан для съёмок
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
200170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уколова
    6 июня 2024
    Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
    читать дальше

    впечатляющим! Экскурсия с вами стала настоящим путеводителем в мир этого города и я уверенна, что благодаря вам мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно) Ещё раз спасибо за незабываемый опыт знакомства с Грузией😊 Однозначно, ван лав❤️

    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
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    и старается показать Тбилиси во всем многообразии! Чаепитие у Марины было душевным и теплым: все очень вкусно! Было интересно узнать про историю семьи, увидеть архивные фотографии, послушать рассказы Марины о жизни семьи. Рекомендую прогулку всем, кто хочет узнать город с необычной стороны!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
    Экскурсия хорошая. Плюсы: идет всего час, ненапряжно даже по жаре, хорошо все слышно, потому что вы в наушниках, динамичная, нет
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    такого, что по 10 минут стоите на одном месте, интересные истории жителей этого района, преподнесенные в легкой форме! Однозначно рекомендую, но почему 4? Хотелось бы добавить немного времени на фотографии, хотя бы 5 минут на локацию, также бывала уже на экскурсиях по сололаки и могу сказать, что есть более красивые локации еще, можно тоже добавить. И да, немного напрягло навязчивое желание организаторов записать отзывы после. Пришлось несколько раз отказать. Наберите бесплатно группу, проведите им экскурсию и пусть они запишут отзывы, а люди, которые заплатили деньги пришли просто получить удовольствие и напишут Вам отзыв здесь, если захотят. И последнее очень рекомендую такую экскурсию по Ташкенту, много где была на них (именно эта франшиза), там лучшая)))

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
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    историей и культурой страны и города. Впечатлило, с какой любовью и гордостью Георгий рассказывал о истории своего города и страны, а также о культуре Грузии. Однозначно рекомендую!

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
  • д
    дмитрий
    2 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой.
    Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой
  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
    Спасибо за раннюю фотосессию, за чудесную прогулку и даже мини-экскурсию) все было легко и непринужденно! Очень жду результат ☺️
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
    Экскурсия очень понравилась. Майко замечательный рассказчик. Чувствуется глубокое знание истории и любовь к Тбилиси. Она буквально болеет душой за сохранение исторических мест, души Тифлиса. Будем рекомендовать
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Ускользающая красота Тбилиси
    Огромный спасибо Тамаре за экскурсию! Она очень открытый и интересный человек, и благодаря ей мы увидели Тбилиси еще с одной стороны. Экскурсия очень понравилась, будем рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Подъезды и парадные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Cкрытые сокровища Тбилиси
  2. Тбилиси - первое свидание
  3. Сололаки: парадные, салоны и пансионы
  4. Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
  5. Ускользающая красота Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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