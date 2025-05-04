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Тбилиси во всей красе и самобытности

Пешеходная экскурсия по Тбилиси: кружевные балконы и узкие холмистые переулки
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности

Описание экскурсии

Хотите увидеть тот самый город с кружевными балконами и узкими холмистыми переулками, с аутентичными дворами и «живой» историей? Обещаю — за 4 часов вы найдете ключ к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до театра марионеток, мимо древних храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. А вкусным бонусом станет часовая винная дегустация в старинном погребе.

Ежедневно с 9:30 до 15:00.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Начнем с плато Метехи:
  • Площади Мейдан
  • Серным баням
  • Инжировому ущелья
  • Мосту Мира
  • Храме Метехи
  • Соборе Сиони
  • Церковь Анчисхати
  • Джума-мечети
  • Кукольный театр
Что включено
  • Дополнительных расходов нет. Дегустация для моих путешественников проводится бесплатно.
  • Оставшуюся сумму можно оплатить кредитной картой.
Что не входит в цену
  • Еда.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Завершение: Улица Вахтанг Горгасали № 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:30 до 15:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Голопом по еромам. Очень быстро, не зашли внутрь не в один музей. Но много вина, это плюс.
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