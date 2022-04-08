Хотите увидеть тот самый город с кружевными балконами и узкими холмистыми переулками, с аутентичными дворами и «живой» историей? Обещаю — за 5 часов вы найдете ключ к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до театра марионеток, мимо древних храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. А вкусным бонусом станет часовая винная дегустация в старинном погребе.