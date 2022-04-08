Тбилиси во всей красе и самобытности

Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности
Тбилиси во всей красе и самобытности

Что вас ожидает 🤩

  • Начнем с плато Метехи:
  • Площади Мейдан.
  • Серным баням
  • Инжировому ущелья
  • Мосту Мира
  • Храме Метехи
  • Соборе Сиони
  • Церковь Анчисхати
  • Джума-мечети.
  • Кукольный театр
Хотите увидеть тот самый город с кружевными балконами и узкими холмистыми переулками, с аутентичными дворами и «живой» историей? Обещаю — за 5 часов вы найдете ключ к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до театра марионеток, мимо древних храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. А вкусным бонусом станет часовая винная дегустация в старинном погребе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дополнительных расходов нет. Дегустация для моих путешественников проводится бесплатно
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Завершение: Улица Вахтанг Горгасали № 1
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 9:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Напишите нам свою контактную информацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 9:00 до 18:00.

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