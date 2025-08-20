Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
Погрузитесь в атмосферу Грузии: танцы, песни и вкуснейшие хинкали ждут вас в Тбилиси. Откройте для себя уникальные традиции
В Тбилиси можно стать частью настоящего грузинского застолья с традиционными блюдами и винами.
Гостей ждёт шоу-программа с национальными танцами, включая свадебный и аджарский танцы, а также театрализованное представление грузинских боевых искусств. Участники смогут научиться готовить хинкали и танцевать аджарский танец. Завершится вечер фотосессией в национальных костюмах. Это уникальная возможность окунуться в культуру Грузии и насладиться её гостеприимством
Для дорогих гостей накроем стол из традиционных блюд грузинской кухни. В меню: шашлык, имеретинский хачапури, салаты, сулугуни, мжави (квашеная капуста) и другие соленья, джонджоли (пряная закуска), чурчхела и, конечно, вино. Гости сами будут участвовать в процессе изготовления традиционного блюда — хинкали.
Национальные танцы и песни
В шоу-программу входит пять танцев из разных уголков нашей страны: свадебный танец и аджарский танец, танец горцев, Казбегури и мегрельский танец Мхедрули. Вы узнаете их историю, а после выступления будет небольшой мастер-класс по аджарскому танцу. Кроме того, для вас исполнят прекрасные грузинские песни с участием гостей, а завершится программа театрализованным представлением грузинских боевых искусств и фотосессией в национальных костюмах.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саба — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 105 туристов
Меня зовут Саба. С детства занимаюсь танцами и грузинским боевым искусством. В своем Доме искусства мы проводим шоу-программы с традиционным грузинским застольем и мастер-классы. А также огранизуем мероприятия и фестивали не только в Грузиии, но и за рубежом. Ждём вас в гости!
5
12
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
20 авг 2025
Ребята танцоры молодцы! Гид-хозяин дома Саба гостеприимный и доброжелательный! Как будто пришли в гости к родным) Всё понравилось, всё соответствует описанию.
А
Айсулу
18 авг 2025
Спасибо за очень тёплый и душевный вечер!
Мы много узнали о грузинской культуре и окунулись в атмосферу праздника и насладились вкуснейшей домашней едой.
Саба и Ингрид очень радушные хозяева и талантливые и читать дальше
разностороннии личности. Они позаботились о нас со всех сторон и учли наши пожелания. Так, на пример, они позволили принести свой торт и очень эффектно его вынесли и поздравили иммениника.
Отдельное спасибо молодым артистам. Мы желаем им и организатором успехов и новых гостей!
Спасибо за незабываемый вечер! Рекомендуем!
Е
Елена
16 авг 2025
Бесконечно благодарны за потрясающий опыт погружения в культуру прекрасной Грузии! Сабо был радушным хозяином, мы чувствовали себя желанными гостями. Интересно, душевно, вкусно, весело - если описать кратко. Интересные мастер-классы, превосходные еда и вино, шикарные выступления молодых, талантливых танцоров - нам понравилось все! Большое спасибо за незабываемые впечатления!
А
Александр
14 июл 2025
Были на шоу-программе от Сабы и нам очень понравилось. Бронировали программу в рамках мальчишника для нашего друга. Всё очень аутентично и познавательно. Уютная атмосфера, отличная кухня, искренние тосты от Сабы и насыщенная программа с музыкой, танцами и мастер-классом. Точно то, что надо для первого знакомства с грузинской культурой и даже историей. Рекомендуем!
Андрей
3 июн 2025
Шикарно провели время, ребятам огромное спасибо за их мастерство и профессионализм! Прекрасный тосты, прекрасный стол, прекрасные песни и танцы! Отдельное спасибо Саба за работу с молодыми ребятами - это вклад в будущее страны!
Наталья
5 мая 2025
Дорогие Саба, Надия и прекрасные талантливые ребята- танцоры! Вы навсегда в наших сердцах! Спасибо вам за любовь к своей стране, обычаям и за готовность поделиться своей добротой и любовью с читать дальше
гостями! Мы чувствовали себя не гостями, а добрыми друзьями в этом теплом доме! Мы пели, танцевали, лепили хинкали, слушали тосты и любовались танцами ребят! Будьте счастливы, здоровы, мир вашему дому и стране! Однозначно рекомендуем!
Инна
24 апр 2025
Это был незабываемый вечер! Застолье происходит в частном доме,где вы получите огромное удовольствие от общения,вкусной еды и конечно самого шоу. Саба-хозяин дома прекрасный человек с большим,тёплым сердцем! Вас научат делать читать дальше
хинкали,танцевать национальные грузинские танцы. Саба прекрасно поёт,его воспитанники покажут несколько танцевальных номеров,а также боевое искусство. Ребята просто потрясающие,ощущается любовь и гордость за свою страну! Будет много вина,чачи и конечно шашлык. Саба отличный тамада. Обязательно сходите в гости к Сабе,рекомендую от всей души!!!
М
Мария
20 янв 2025
Ребята молодцы, проходит все так, как написано в описании. Танцы, лепка хинкалей, было интересно наблюдать и участвовать. Было очень много тостов, что немного утомило англоговорящих гостей. Еды было очень много, как и запас вина:) Благодарность хозяевам и пожелания развивать свое дело.
Анастасия
10 сен 2024
Всё прошло великолепно. Прекрасные хозяева. Были танцы, песни, вкусная еда и домашнее вино. Нас приняли как дорогих гостей. Атмосфера праздничная. Мастер-класс по хинкали очень понравился. И кушать их потом тоже 😁 В общем, очень советую! Мы сначала сомневались в выборе, потому что мало отзывов. Но всё было супер.
E
Elena
29 июн 2024
У нас была англо-русская группа из 8 человек. Мы приехали на встречу к церкви как к указанному месту сбора, но, как оказалось, таксисты привезли нас не к тому входу, поэтому читать дальше
изначально получилась путаница с местом встречи. Рекомендую назначать встречу прямо по адресу проведения шоу-программы. Что касается самого мероприятия- это было здорово! Для нас танцевали ученики школы национального танца, где работают отличные педагоги и гостеприимные хозяева Саба и Ингрид. Ребята танцевали великолепно, с душой и с чувством гордости за свое дело. Все номера были интересные и впечатляющие мастерством! Для нас был накрыт хороший стол с грузинскими национальными блюдами, вином и чачей. Был мастер-класс по приготовлению хинкали и мастер-класс по танцам. И то и другое оставило незабываемые впечатления и эмоции!! Саба не просто хороший педагог, но и замечательный тамада и музыкант. Попросите Ингрид показать свои работы, она талантливая художница, мы приобрели одну из её работ. Ингрид, отдельное спасибо Вам за подарок! Лидия - спасибо за создание домашней атмосферы и уютного настроения!! Мы рады, что наш вечер прошёл в такой замечательной компании.
Уколова
8 июн 2024
Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить!
Ингрид, Саба, Георгий!!! Спасибо Вам огромное за чудесный вечер! У меня было ощущение, как будто попала в передачу читать дальше
по телевизору, когда рассказывают про путешествия, смотришь и хочешь так же😊 Вот с нами это и произошло!
Невероятно гостеприимный, вкусный, интересный, красивый, добрый и душевный вечер!
Отдельное спасибо вашим ученикам за прекрасные танцы🙏
Воспоминания об этом вечере останутся в наших сердцах навсегда!
Бесконечное спасибо Вам от всей нашей компании!
С
Софья
7 янв 2024
Хотим поблагодарить и рассказать о замечательных людях: Сабо и Ингрит. Мы посетили семьёй их гостевую программу. Когда бронировали мероприятие не было отзывов, мы переживали, но волнения были напрасны. Вся программа читать дальше
прошла на одном дыхании. Мы как будто побывали на грузинском застолье у давних друзей. Было всё без чего не обходится ни один грузинский стол: и тосты, и разговоры об истории, и грузинские песни под пандури и гитару, и конечно грузинские танцы. Сначала нам танцевали воспитанники Ингрит и Саба, ребята занимаются народными танцами более 15 лет, а хозяева рассказывали о сакральном смысле зашифрованном в танце, а потом прошёл мастер класс и танцевал уже все. Особо впечатлил реконструированный бой при помощи национального оружия и с применением древних боевых техник. Всё было очень душевно, захватывающе, познавательно! Большое спасибо всем за то что любите свою историю и культуру и так замечательно можете познакомить с ней других!