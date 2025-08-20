В Тбилиси можно стать частью настоящего грузинского застолья с традиционными блюдами и винами. Гостей ждёт шоу-программа с национальными танцами, включая свадебный и аджарский танцы, а также театрализованное представление грузинских боевых искусств. Участники смогут научиться готовить хинкали и танцевать аджарский танец. Завершится вечер фотосессией в национальных костюмах. Это уникальная возможность окунуться в культуру Грузии и насладиться её гостеприимством

от €300 за 1–5 человек или €60 за человека, если вас больше

Грузинское застолье

Для дорогих гостей накроем стол из традиционных блюд грузинской кухни. В меню: шашлык, имеретинский хачапури, салаты, сулугуни, мжави (квашеная капуста) и другие соленья, джонджоли (пряная закуска), чурчхела и, конечно, вино. Гости сами будут участвовать в процессе изготовления традиционного блюда — хинкали.

Национальные танцы и песни

В шоу-программу входит пять танцев из разных уголков нашей страны: свадебный танец и аджарский танец, танец горцев, Казбегури и мегрельский танец Мхедрули. Вы узнаете их историю, а после выступления будет небольшой мастер-класс по аджарскому танцу. Кроме того, для вас исполнят прекрасные грузинские песни с участием гостей, а завершится программа театрализованным представлением грузинских боевых искусств и фотосессией в национальных костюмах.