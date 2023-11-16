В Боржоми вы сможете как следует отдохнуть на свежем горном воздухе. Здесь каждый найдёт что-то интересное: купание в серных ваннах, езда на лошадях, пикник на природе, канатная дорога, парк Боржоми с прекрасной природой, источник минеральных вод и многое-многое другое.

Прогулка по Гори расскажет больше о знаменитом советском вожде Иосифе Сталине. Вы увидите родной дом политика, который сохранился до наших дней. Также посмотрите на бронированный личный вагон, в котором он совершал деловые поездки.

Далее нас ждет древний пещерный город Уплисцихе, это архитектурный памятник языческих времён. Здесь был создан пантеон языческих богов, где каждому из них было построено отдельное сооружение. Прогулка по такому памятнику культуры никого не оставит равнодушным.