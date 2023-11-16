Экскурсия из Тбилиси: Посещение бронированного вагона Сталина в Гори
Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Что вас ожидает:
- Боржоми
- Уплисцихе
- Гори
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В Боржоми вы сможете как следует отдохнуть на свежем горном воздухе. Здесь каждый найдёт что-то интересное: купание в серных ваннах, езда на лошадях, пикник на природе, канатная дорога, парк Боржоми с прекрасной природой, источник минеральных вод и многое-многое другое.
Прогулка по Гори расскажет больше о знаменитом советском вожде Иосифе Сталине. Вы увидите родной дом политика, который сохранился до наших дней. Также посмотрите на бронированный личный вагон, в котором он совершал деловые поездки.
Далее нас ждет древний пещерный город Уплисцихе, это архитектурный памятник языческих времён. Здесь был создан пантеон языческих богов, где каждому из них было построено отдельное сооружение. Прогулка по такому памятнику культуры никого не оставит равнодушным.
Программа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Обед Входные билеты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда в 10:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.