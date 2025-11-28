Мои заказы

В гости к Чавчавадзе: Посещение усадьбы и гастрономия по дороге

Описание экскурсии

Путешествие в сердце Кахетии, где вас ждёт знаменитая усадьба Александра Чавчавадзе в Цинандали — символ грузинской аристократии и культуры XIX века. По дороге вы насладитесь кахетинской гастрономией, святой обители Бодбе и романтичного города Сигнаги, вином и гостеприимством, открывая истинный вкус и дух региона.

Отправляемся каждый день

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Манави - село, знаменитое своим белым вином здесь расположены виноградники, а также проходит дегустация домашнего вина
  • 2. Бадиаури - деревня, где пекут хлеб шоти в тонэ и готовят домашний сыр можно попробовать традиционные кахетинские продукты
  • 3. Монастырь Бодбе - святыня с мощами святой Нино открываются панорамные виды на окрестности, а атмосфера впечатляет своей духовностью
  • 4. Сигнаги - «город любви» с узкими улочками, крепостными стенами и смотровыми площадками отсюда видна живописная Алазанская долина, место для прогулок и фото
  • 5. Дегустация премиальных вин Кахетии - возможность познакомиться с древними традициями виноделия и попробовать лучшие сорта местного вина
  • 6. Усадьба Александра Чавчавадзе в Цинандали - дом-музей XIX века с английским парком и винными погребами здесь оживает история грузинской аристократии
  • 7. Перевал Гомбори - живописные горные виды и панорамы виноградников Кахетии место, чтобы насладиться широкой картиной региона сверху
Что включено
  • Дегустации домашних вин
  • Дегустации премиальных вин
  • Изготовление чурчхелы
  • Профессиональный гид
  • Комфортный микроавтобус с кондиционером
Что не входит в цену
  • Обед (от 15$)
  • Входной билет в усадьбу (3.5$)
  • При желании дегустация вин в Усадьбе (от 3.5$)
Место начала и завершения?
Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

