1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«В усадьбе древнего княжеского рода Грузии вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
скидка
50%
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Цинандали — усадьба князя Александра Чавчавадзе, тестя Александра Грибоедова»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
50€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Шато Мухрани: родовая усадьба Багратиони и винные традиции»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия: между Европой и Азией
Познакомиться с историей и традициями винного края в путешествии по самым живописным местам региона
Начало: По договоренности
«В нашей программе: фотогеничный Сигнахи, усадьба Чавчавадзе, Телави с царской резиденцией и, конечно, дегустации»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€161 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander6 июня 2024Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
- ККсения22 мая 2024Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!) все было спланировано очень четко и так, чтобы убежать от туч и застать солнце в
- РРуслан17 мая 2024Это лучший гид, которого вы сможете найти! Он Георгий проработал все до мельчайших деталей. А сам он очень умный и интересный собеседник) 11 часов экскурсии пролетело незаметно
- ЛЛилия8 мая 2024Владимиру огромное спасибо за экскурсию в Кахетию: мы очень довольны! День прошел очень насыщенно, много локаций, много информации и прекрасная Кахетия! На обратной дороге Владимир интересно рассказывал о грузинских обычаях,после чего больше понимаешь характер народа. Грузии - процветания!
- ППавел22 апреля 2024Лана провела экскурсию интересно и профессионально
- ННатали12 мая 2023Благодарность организаторам за нашу поездку: сделать наш отдых незабываемым старались все, начиная от руководителя агентства - Эдуарда, который преподнес подарок, гида Карины и водителя Рафаэля, которые окружили нас заботой!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Усадьбы и дворцы»
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