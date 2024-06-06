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Сигнахи. мы посетили несколько мест, и о каждом был увлекательный рассказ, сопровождающийся отличными шутками. за время экскурсии мы учились правильно восторгаться красотами, дегустировали вино, вкусно обедали, гуляли. в общем, осталось море положительных эмоций и впечатлений. теперь все экскурсии сравниваем по уровню с этой и пока все проигрывают) и гида, и экскурсию очень-очень рекомендую!