Экскурсии по усадьбам и дворцам Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«В усадьбе древнего княжеского рода Грузии вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Кахетии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Цинандали — усадьба князя Александра Чавчавадзе, тестя Александра Грибоедова»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
5025 за человека
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Шато Мухрани: родовая усадьба Багратиони и винные традиции»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 180 за всё до 8 чел.
Кахетия: между Европой и Азией
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кахетия: между Европой и Азией
Познакомиться с историей и традициями винного края в путешествии по самым живописным местам региона
Начало: По договоренности
«В нашей программе: фотогеничный Сигнахи, усадьба Чавчавадзе, Телави с царской резиденцией и, конечно, дегустации»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
161 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
    читать дальше

    бысто и интересно. Масса положительных впечатлений. Каждая локация и рекомендация продумана с отвественностью: от основных точек маршрута и до мелочей, вроде покупки мороженного. Отдельно отметить домашний обед в Кварели (все вкусно и душевно). Короче говоря, решительно рекомендую путешествовать в Георгием)))

  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!) все было спланировано очень четко и так, чтобы убежать от туч и застать солнце в
    читать дальше

    Сигнахи. мы посетили несколько мест, и о каждом был увлекательный рассказ, сопровождающийся отличными шутками. за время экскурсии мы учились правильно восторгаться красотами, дегустировали вино, вкусно обедали, гуляли. в общем, осталось море положительных эмоций и впечатлений. теперь все экскурсии сравниваем по уровню с этой и пока все проигрывают) и гида, и экскурсию очень-очень рекомендую!

    Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Это лучший гид, которого вы сможете найти! Он Георгий проработал все до мельчайших деталей. А сам он очень умный и интересный собеседник) 11 часов экскурсии пролетело незаметно
  • Л
    Лилия
    8 мая 2024
    Золотое кольцо Кахетии
    Владимиру огромное спасибо за экскурсию в Кахетию: мы очень довольны! День прошел очень насыщенно, много локаций, много информации и прекрасная Кахетия! На обратной дороге Владимир интересно рассказывал о грузинских обычаях,после чего больше понимаешь характер народа. Грузии - процветания!
  • П
    Павел
    22 апреля 2024
    Золотое кольцо Кахетии
    Лана провела экскурсию интересно и профессионально
  • Н
    Натали
    12 мая 2023
    Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
    Благодарность организаторам за нашу поездку: сделать наш отдых незабываемым старались все, начиная от руководителя агентства - Эдуарда, который преподнес подарок, гида Карины и водителя Рафаэля, которые окружили нас заботой!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гамарджоба, Кахетия, винный край
  2. Золотое кольцо Кахетии
  3. Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
  4. Кахетия: между Европой и Азией
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 180 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Усадьбы и дворцы», 215 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам