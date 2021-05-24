Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Вдохновиться атмосферой Тбилиси

4.9
19 отзывов
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в картвелологию — грузиноведение. Кроме того, что вы увидите все основные достопримечательности города, вы узнаете, сколько существует грузинских народностей, как их отличить друг от друга, и на каких диалектах они говорят. Я расскажу вам о географических особенностях местности, исторических фактах и местных легендах. А самое главное - помогу вам почувствовать город всей душой
Я научу вас искусству погружения в атмосферу Тбилиси
По Тбилиси нужно гулять без спешки, расслабленно и в то же время внимательно изучая детали. Мы пройдемся по улочкам Старого города, зайдем в типичные тбилисские дворики и аутентичные кафе. Будем идти по трещинам в асфальте, по теням от платанов и решёток ворот, а на солнечных пятачках наблюдать, как греются разномастные коты. И очень скоро вы почуствуете, что вот так можно бродить до позднего вечера, пока не упадёшь:) Мы будем разговаривать о жизни в Тбилиси и горожанах, выпьем чай с чабрецом и черешневым вареньем, а позже вы отведаете хачапури с тархуном и поймете, что они просто созданы друг для друга. Кроме того, я расскажу вам, где стоит продегустировать легендарное грузинское вино. Время от времени я буду читать вам стихи Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама, Есенина, Маяковского, Ахмадуллиной, Евтушенко, Вознесенского, Высоцкого, которые когда-то побывали в Грузии и написали прекрасные произведения.

Места, без которых невозможно представить Тбилиси

Мы начнем нашу экскурсию у храма Метехи, в котором находится могила грузинской мученицы Святой Шушаники. Храм располагается на обрыве над рекой Курой, и отсюда вы сможете насладиться чудесным видом на Тбилиси. Сам храм виден из любой точки центра Тбилиси, и помимо визуальной красоты имеет древнюю и запутанную историю, которая началась еще в 12 веке. Вы увидите знаменитый Мост мира, один из 13 самых красивых мостов на земле, и дворец царицы Дареджан. Прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее и выйдем к монументу Матери Грузии. Вы осмотрите символ города — крепость Нарикала, а после — спустимся по винтовой лестнице в Инжирное ущелье к очаровательному водопаду.

Эпохи города в его кварталах, улицах и площадях

Вы побываете в Абанотубани — районе серных бань, откуда началась история Тбилиси. Увидите первую городскую площадь Мейдан, пройдетесь по первым трем улицам. Полюбуетесь «итальянскими» двориками Старого города. Побываете в Сионском кафедральном соборе, где хранится крест Святой Нино, одной из главных святых Грузии. Увидите самый старый сохранившийся храм Анчисхати, где хранится древнейшая икона в мире. В театре Резо Габриадзе вас ждет трёхминутный спектакль башенных часов. Пройдемся по улице Бараташвили, где сохранились остатки древней крепостной стены, увидим здание Духовной семинарии, в которой учились Сталин и Гурджиев.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация вина
Что не входит
  • Билет на канатку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Метехи - рядом с памятником царю на коне
Завершение: площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
2
1
М
24 мая 2021
Отличный гид, всем рекомендую! Очень интересно, легко и весело прошла Экскурсия.
А
9 мая 2021
Экскурсия хорошо структурирована, хотя ходили немало. При этом наполненность может быть как интересными легендами, так и реальными историческими фактами. Серго отлично чувствует туристов.
Ю
29 апр 2021
"Гуляли с Серго по Тбилиси в апреле. Прекрасно провели время!
Интересная экскурсии, приятная беседа, всё очень душевно:)"
Д
30 сен 2019
Информативно, живо!
А
28 авг 2019
Очень интересная, живая экскурсия. 4 часа пролетели незаметно, даже для ребенка. Очень рекомендую гида Серго!
С
24 авг 2019
"Серго - замечательный экскурсовод, рассказчик, прекрасно знает Тбилиси. Мы увидели и""парадный"", и""непарадный"" (мягко сказать) город. 4,5 часа наслаждались видами Тбилиси и рассказом Серго о нем. Экскурсия - и немного грустная проза, и романтические стихи, и шутки-прибаутки, и исторические факты - в исполнении Серго ВЕЛИКОЛЕПНА! Советуем всем!
Нам посоветовали, что еще посмотреть самостоятельно, где продегустировать лучшие грузинские вина, и в конце привели нас в хороший ресторан с местным колоритом. Спасибо, Серго!"
О
21 авг 2019
Экскурсия по Тбилиси очень понравилась. Серго грамотно и колоритно рассказал историю Тбилиси и провел нас и по историческим местам и по старым улочкам города. Ответил на все наши вопросы. Вечер пролетел незаметно, а мы остались с приятным послевкусием от встречи с древним городом.
J
21 авг 2019
Всё прошло замечательно! Семья довольна. Познавательно с толком, с расстановкой. Серго любит свою страну, что и нам передалось.
Л
9 авг 2019
Остались самые лучшие впечатления от экскурсии. Серго - настоящий профессионал своего дела. Настоятельно его всем рекомендую!
Е
8 июля 2019
"Хочу сказать спасибо нашему гиду Серго, наш совместный день был насыщен интересной и полезной. информацией, отличным настроением, дельными советами и рекомендациями.
После экскурсии нам захотелось посмотреть фильмы выдающихся грузинских режисеров, почитать биографии известных личностей о которых нам рассказал Серго. Это настоящий талант делится с другими людьми своими знаниями о любимой стране)
От всей души рекомендуем экскурсии с Серго! Катя и Саша (июль 2019)"
А
8 июля 2019
Перед поездкой выбирала не только экскурсию, но и гида и не ошиблась! Sergo прекрасный рассказчик, время пролетело незаметно, никаких сложностей, все на легке, интересно, динамично, больше 4 часов на одном дыхании. Очень рекомендую!
Е
6 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Я первый раз в Тбилиси, программа словно создана для меня, теперь имею представление, что где, когда происходило на этой земле. На все возникающие по ходу вопросы были даны развернутые ответы, Серго рассказывал увлеченно, с юмором, слушать было интересно.
Н
28 мая 2019
Хорогая экскурсия. Экскурсовод хорошо образованный человек, с душой подходит к проведению экскурсии. Было интересно!
Д
27 мая 2019
Серго, огромное спасибо! Очень образованный, умный человек, прекрасный гид и собеседник. Все продумано, логично, понятно. Много полезной информации. Много позитива. Еще раз спасибо! Желаем процветания!
А
29 апр 2019
Очень интересная, познавательная и увлекательная экскурсия. Серго водил по основным местам старого Тбилиси, давал разносторонний материал, шутил, показывал фотографии, читал стихи. Рекомендую этого гида.
Ещё 4 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🔭Обзорные

Похожие туры в Тбилиси

В Тбилиси есть особенная прелесть…
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Лика
Лика
5
14 отзывов
В Тбилиси есть особенная прелесть…
Гамарджоба, на связи Лика. Тбилиси - мой родной город, в котором я знаю каждую деталь
Площадь Свободы, в сквере у бюста Пушкину
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
$14 за 1 человека
Двуликий Тбилиси
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Lela
Lela
5
21 отзыв
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
Завтра
1 окт
2 окт
15 окт
80 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Туроператор
Туроператор
4.8
194 отзыва
Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
Насладитесь удивительной красотой Тбилиси во время пешей прогулки с гидом
Метро Авлабари, у памятника Мимино
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
60$12 за 1 человека
Вглубь Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Давид
Давид
5
2 отзыва
Вглубь Тбилиси
Приглашаю всех желающих, которые впервые приезжают в Тбилиси
1-3 Aleksandr Pushkin St, T’bilisi
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
60$39 за всё до 3 чел.
Особая атмосфера Тбилиси
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Особая атмосфера Тбилиси
Площадь Руставели у памятника Шота Руставели
$75 за всё до 6 чел.
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Мариам
Мариам
5
10 отзывов
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
Тбилиси - столица Грузии с богатой историей. Этот город можно изучать вечно
Площадь Свободы, 1, магазин Burberry
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
$14 за 1 человека
Тбилиси - город, где живет Муза
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Zurab
Zurab
4.9
168 отзывов
Тбилиси - город, где живет Муза
Прогуляться по колоритным улочкам и ощутить творческую атмосферу Старого города
у выхода из метро Авлабар
Завтра
27 сен
28 сен
30 сен
от 7669 за всё до 3 чел.
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Вам предстоит увидеть Тбилиси с нового ракурса и насладится городом
У метро Авлабари
$23 за 1 человека
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
1 час 12 минут
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии WST
WST
4.5
24 отзыва
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
Приглашаем вас на прогулку по центру Тбилиси
ул. Коте Абкхази 44
от $20 за 1 человека
Пешая прогулка по Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 13 чел.
Организатор экскурсии Eduard
Eduard
5
1 отзыв
Пешая прогулка по Тбилиси
А давайте познакомимся с Тбилиси
Площадь Вахтанга Горгасали sing «I Love Tbilisi»
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
$33 за 1 человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лика
Лика
5
565 отзывов
В Тбилиси есть особенная прелесть…
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Пл. Свободы
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
2412 за 1 человека
Тбилиси… каким его любим мы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
Нет отзывов
Тбилиси… каким его любим мы
Мы бесконечно влюблены в Тбилиси и на наш взгляд по этому городу можно прогуливаться бесконечно долго
Абанотубани (банный квартал) , Тбилиси
$12 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ