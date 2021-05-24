Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в картвелологию — грузиноведение. Кроме того, что вы увидите все основные достопримечательности города, вы узнаете, сколько существует грузинских народностей, как их отличить друг от друга, и на каких диалектах они говорят. Я расскажу вам о географических особенностях местности, исторических фактах и местных легендах. А самое главное - помогу вам почувствовать город всей душой

Я научу вас искусству погружения в атмосферу Тбилиси

По Тбилиси нужно гулять без спешки, расслабленно и в то же время внимательно изучая детали. Мы пройдемся по улочкам Старого города, зайдем в типичные тбилисские дворики и аутентичные кафе. Будем идти по трещинам в асфальте, по теням от платанов и решёток ворот, а на солнечных пятачках наблюдать, как греются разномастные коты. И очень скоро вы почуствуете, что вот так можно бродить до позднего вечера, пока не упадёшь:) Мы будем разговаривать о жизни в Тбилиси и горожанах, выпьем чай с чабрецом и черешневым вареньем, а позже вы отведаете хачапури с тархуном и поймете, что они просто созданы друг для друга. Кроме того, я расскажу вам, где стоит продегустировать легендарное грузинское вино. Время от времени я буду читать вам стихи Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама, Есенина, Маяковского, Ахмадуллиной, Евтушенко, Вознесенского, Высоцкого, которые когда-то побывали в Грузии и написали прекрасные произведения.

Места, без которых невозможно представить Тбилиси

Мы начнем нашу экскурсию у храма Метехи, в котором находится могила грузинской мученицы Святой Шушаники. Храм располагается на обрыве над рекой Курой, и отсюда вы сможете насладиться чудесным видом на Тбилиси. Сам храм виден из любой точки центра Тбилиси, и помимо визуальной красоты имеет древнюю и запутанную историю, которая началась еще в 12 веке. Вы увидите знаменитый Мост мира, один из 13 самых красивых мостов на земле, и дворец царицы Дареджан. Прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее и выйдем к монументу Матери Грузии. Вы осмотрите символ города — крепость Нарикала, а после — спустимся по винтовой лестнице в Инжирное ущелье к очаровательному водопаду.

Эпохи города в его кварталах, улицах и площадях

Вы побываете в Абанотубани — районе серных бань, откуда началась история Тбилиси. Увидите первую городскую площадь Мейдан, пройдетесь по первым трем улицам. Полюбуетесь «итальянскими» двориками Старого города. Побываете в Сионском кафедральном соборе, где хранится крест Святой Нино, одной из главных святых Грузии. Увидите самый старый сохранившийся храм Анчисхати, где хранится древнейшая икона в мире. В театре Резо Габриадзе вас ждет трёхминутный спектакль башенных часов. Пройдемся по улице Бараташвили, где сохранились остатки древней крепостной стены, увидим здание Духовной семинарии, в которой учились Сталин и Гурджиев.