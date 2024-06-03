Площадь Мейдан

Найдено 24 экскурсии в категории «Площадь Мейдан» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 80%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Вглубь столетий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
591 отзыв
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
40 за человека
Все дороги ведут в Тифлис
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
113 отзывов
Все дороги ведут в Тифлис
Прогулка с потомственным тифлисцем из древнего рода Калантаровых
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
от 80 за всё до 3 чел.
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Секрет Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
129 за всё до 3 чел.
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
10 отзывов
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Побывать в духовном центре Грузии и погрузиться в атмосферу столицы
Начало: Укажите адрес и я подам карету
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 155 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
🚶 Пешая
скидка
80%
Групповая
4 часа
480 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200140 за всё до 5 чел.
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Панорамная экскурсия по Тбилиси
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Тбилиси во всей красе и самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
67 отзывов
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 99 за всё до 20 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Начало: Храм Метехи - рядом с памятником царю на коне
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$80 за всё до 5 чел.
Гармония древнего и современного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Гармония древнего и современного Тбилиси
Влюбиться в очарование старинных и новейших уголков города на обзорной прогулке
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
12090 за всё до 5 чел.
Винно-обзорный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
88 за человека
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
9 июня в 14:30
10 июня в 10:00
от 54 за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
50%
Квест
3 часа
4 отзыва
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога
Начало: В центре Старого города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 55 за всё до 15 чел.
Вдохновляющий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
17 отзывов
Вдохновляющий Тбилиси
Поддаться обаянию города и раскрыть его секрет через архитектуру и истории о людях - в мини-группе
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
18 за человека
Атмосферный Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Атмосферный Тбилиси
Начало: Храм Метехи
Расписание: каждый день в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$75 за человека
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
2 часа
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
7060 за человека
Сергей Параджанов: герой сложного времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
30 за человека
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
3.5 часа
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Начало: Площадь Свободы
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
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    с Серго все это осуществила - история, традиции, религия, легенды, самые важные и значимые уголки прекрасной столицы Грузии, прекрасные стихи знакомых и незнакомых поэтов. Не было вопроса, на который бы нам не ответил Серго. Первое, самое важное впечатление определило наше отношение - все было интересно, и хотелось узнать и увидеть больше, глубже. И это впечатление зародило то,что потом окрепло - интерес к самому городу, к стране и ее людям. Тбилиси нам очень понравился, здесь можно ходить бесконечно и каждый раз открывать новые интересные уголки, детали. Думаю, что такие люди как Серго и могут помочь все это увидеть. Жаль только, что в течение одной экскурсии не хватает времени охватить все исторические районы города - для этого нужно значительно больше времени. И наша благодарность Серго не только за прекрасное знакомство с городом, но и за его время - наша экскурсия продлилась дольше намеченного - столько нужно было показать и рассказать…

  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Алекс подарил нам прекрасный Тбилиси, влюбил в Грузию! Экскурсия занимательная, время пролетело очень быстро! Дети не устали, задавали вопросы, запомнили интересные факты об истории Тбилиси! Профессиональный очень внимательный Гид!
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
    Лора отличный экскурсовод, которого мы смело можем порекомендовать! Рассказала очень много интересного про Тбилиси и Грузию в целом. Благодаря Лоре
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    мы узнали много нового и зашли в те места, куда бы самостоятельно не догадалась заглянуть. Поделилась полезной информацией (куда сходить, где купить вино и т. п.). Отвечала на все наши интересующие вопросы. Сама по себе Лора очень энергичная и позитивная, нам было с ней комфортно! И цена экскурсии демократичная! Если будем еще в Грузии - то обратимся еще раз к Лоре (она организовывает не только экскурсии по Тбилиси).

  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
  • Л
    Лев
    27 мая 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Недавно мы побывали на пешей экскурсии по Тбилиси, и это было незабываемое приключение! Серго оказался настоящим знатоком города. Его знания
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    о Тбилиси поразили нас: он рассказал множество интересных фактов и историй, о которых мы никогда не слышали. Серго не только великолепно знает свой город, но и обладает невероятной харизматичностью. Он сумел увлечь нас своими рассказами, и время пролетело незаметно. Каждый момент экскурсии был наполнен его энтузиазмом и любовью к Тбилиси, что делало наше путешествие еще более особенным. Отдельно хочется отметить необычность подачи материала. Серго использовал различные подходы, чтобы сделать экскурсию интерактивной и запоминающейся. Мы были в восторге от его креативных методов рассказа и вовлечения нас в процесс. Эта экскурсия стала одним из самых ярких моментов нашего путешествия, и мы настоятельно рекомендуем её всем, кто планирует посетить Тбилиси. Большое спасибо Серго за замечательное время и уникальный опыт!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
    Очень понравилась экскурсовод Елена. Она хорошо знает историю страны и вообще профессионал в подаче разнообразной информации о Тбилиси. Время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на дождливую погоду. Всем рекомендую.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Огромное спасибо Серго за экскурсию! Ему, действительно, удалось передать нам атмосферу и дух Тбилиси. Маршрут выстроен очень удачно. Даже не
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    верится, что за относительно короткое время экскурсии (3 часа) при нашем медленном передвижении мы успели посмотреть столько исторических мест! Бонусом к экскурсии была интереснейшая философская беседа с гидом. Еще раз, спасибо Серго!

  • Л
    Лилия
    26 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
    Большая благодарность Елене за прекрасную экскурсию! Очень интересно и познавательно, много исторической справки легко и непринужденно. Мы остановись в Тбилиси
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    всего один день и благодаря Елене успели хоть немного познакомиться с городом. Всё прошло на одном дыхании. Отдельная благодарность за рекомендации местных заведений. Однозначно рекомендую и с удовольствием обращусь вновь. Спасибо большое! Из Сибири с любовью ❤️

  • Н
    Надежда
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
    Очень много можно рассказать о тех местах где проходила экскурсия в прекрасном, самобытном городе Тбилиси. Спасибо экскурсоводу за замечательно проверенную экскурсию. Елена специалист в своей профессии, добросовестно относящейся к своему делу!
  • P
    Pavel
    23 мая 2024
    Вдохновляющий Тбилиси
    Одна из лучших экскурсий, на которых был! Гарри - трудно, сказать, что гид или экскурсовод. Скорее, твой друг, к которому
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    ты приехал в гости и он рассказывает тебе о своем любимом городе так, чтобы ты сам влюбился в Тбилиси. И это у него получается. Время пролетело незаметно, а впечатлений - на всю жизнь. Рекомендую на 100%.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Площадь Мейдан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Вдохновиться атмосферой Тбилиси
  2. Тбилиси - город, где живет Муза
  3. Вглубь столетий Тбилиси
  4. Все дороги ведут в Тифлис
  5. Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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