Инжирное ущелье

Найдено 25 экскурсий в категории «Инжирное ущелье» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 68%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Узнать Тбилиси за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
80 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 180 за всё до 15 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Тбилиси - сердце Сакартвело
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
176 отзывов
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 86 за всё до 5 чел.
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
15 за человека
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
🚤 На катере
скидка
34%
Групповая
2 часа
22 отзыва
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
5033 за человека
Старый Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
3 часа
11 отзывов
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1510 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Начало: на площади Мейдан
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4440 за человека
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
Начало: в сквере Гейдара Алиева
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
5035 за человека
Тбилиси, ты такой один
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5025 за человека
Секрет Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
129 за всё до 3 чел.
Адреса любви в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
150 за всё до 3 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Начало: Храм Метехи - рядом с памятником царю на коне
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$80 за всё до 5 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
9 июня в 14:30
10 июня в 10:00
от 54 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
50$40 за человека
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Начало: В районе Серных бань
Завтра в 09:00
9 июня в 08:30
125 за человека
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
5043 за человека
Атмосферный Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Атмосферный Тбилиси
Начало: Храм Метехи
Расписание: каждый день в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$75 за человека
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
2 часа
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
7060 за человека
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
С ветерком прокатиться по старым районам в составе уютной мини-группы
Начало: На ул. Пушкина
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
6051 за человека
Тбилиси в объективе
🚶 Пешая
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом
Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю
Начало: На улице самгебро 1
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
21586 за человека
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Отыскать клад в компании профессионалов
Начало: В районе Абанотубани
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 180135 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
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    успела познакомиться в мою прошлую поездку. Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси. Спасибо, Ирэна, спасибо Давид! Елена, Санкт-Петербург

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
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    с Серго все это осуществила - история, традиции, религия, легенды, самые важные и значимые уголки прекрасной столицы Грузии, прекрасные стихи знакомых и незнакомых поэтов. Не было вопроса, на который бы нам не ответил Серго. Первое, самое важное впечатление определило наше отношение - все было интересно, и хотелось узнать и увидеть больше, глубже. И это впечатление зародило то,что потом окрепло - интерес к самому городу, к стране и ее людям. Тбилиси нам очень понравился, здесь можно ходить бесконечно и каждый раз открывать новые интересные уголки, детали. Думаю, что такие люди как Серго и могут помочь все это увидеть. Жаль только, что в течение одной экскурсии не хватает времени охватить все исторические районы города - для этого нужно значительно больше времени. И наша благодарность Серго не только за прекрасное знакомство с городом, но и за его время - наша экскурсия продлилась дольше намеченного - столько нужно было показать и рассказать…

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
    Лора отличный экскурсовод, которого мы смело можем порекомендовать! Рассказала очень много интересного про Тбилиси и Грузию в целом. Благодаря Лоре
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    мы узнали много нового и зашли в те места, куда бы самостоятельно не догадалась заглянуть. Поделилась полезной информацией (куда сходить, где купить вино и т. п.). Отвечала на все наши интересующие вопросы. Сама по себе Лора очень энергичная и позитивная, нам было с ней комфортно! И цена экскурсии демократичная! Если будем еще в Грузии - то обратимся еще раз к Лоре (она организовывает не только экскурсии по Тбилиси).

  • L
    Lina
    1 июня 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Мы остались очень довольны прогулкой с Лорой. Приятная, с замечательным чувством юмора и очень влюблённая в город. По моему она знает историю каждого здания в Тбилиси. Получили море впечатлений. Спасибо
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
  • Н
    Николай
    29 мая 2024
    Узнать Тбилиси за один день
    Несмотря на дождливую погоду, экскурсия удалась! Спасибо Роману за отличную подачу материала. Спасибо Джону за наводку на ресторан. Какой не скажу, заказывайте экскурсию)
  • Л
    Лев
    27 мая 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Недавно мы побывали на пешей экскурсии по Тбилиси, и это было незабываемое приключение! Серго оказался настоящим знатоком города. Его знания
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    о Тбилиси поразили нас: он рассказал множество интересных фактов и историй, о которых мы никогда не слышали. Серго не только великолепно знает свой город, но и обладает невероятной харизматичностью. Он сумел увлечь нас своими рассказами, и время пролетело незаметно. Каждый момент экскурсии был наполнен его энтузиазмом и любовью к Тбилиси, что делало наше путешествие еще более особенным. Отдельно хочется отметить необычность подачи материала. Серго использовал различные подходы, чтобы сделать экскурсию интерактивной и запоминающейся. Мы были в восторге от его креативных методов рассказа и вовлечения нас в процесс. Эта экскурсия стала одним из самых ярких моментов нашего путешествия, и мы настоятельно рекомендуем её всем, кто планирует посетить Тбилиси. Большое спасибо Серго за замечательное время и уникальный опыт!

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Огромное спасибо Серго за экскурсию! Ему, действительно, удалось передать нам атмосферу и дух Тбилиси. Маршрут выстроен очень удачно. Даже не
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    верится, что за относительно короткое время экскурсии (3 часа) при нашем медленном передвижении мы успели посмотреть столько исторических мест! Бонусом к экскурсии была интереснейшая философская беседа с гидом. Еще раз, спасибо Серго!

  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Тбилиси, ты такой один
    Охотно брал эту экскурсию, потому что Анна предлагала нетривиальные места для знакомства с Тбилиси. Неспешная размеренная прогулка подойдет даже людям
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    в возрасте, Анне я бы спокойно доверил своих родителей познакомить с городом. В очередной раз отмечаю на экскурсии в Грузии, как местные любят свой дом, умеют наблюдать и радуются жизни. В какой-то момент уже теряешь из виду городское пространство и любуешься человеком, что открывает свою душу, доверяя вам свою любовь к стране и столице. Вместо трехчасовой экскурсии мы провели с Анной пять часов. Кроме туристических мест мы посетили совершенно неочевидные для гостей локации. Спасибо большое за тепло, которым Анна с нами поделилась, и за людей, с которыми познакомила.

  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Узнать Тбилиси за один день
    У нас был всего лишь один день в Тбилиси, а посмотреть хотелось как можно больше. Анна оказалась замечательным гидом и
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    очень приятным и хорошим человеком. Маршрут был составлен очень хорошо, плюс организаторы учли наши пожелания. Наш гид прекрасно знает город, его историю и традиции, как и историю, традиции и обычаи Грузии. Анна ответила на все наши вопросы, провела и показала удивительно красивые улочки и места Тбилиси, познакомив нас с культурой и историей этой замечательной страны. Водитель был очень аккуратен и осторожен в вождении. Машина комфортабельная и современная. Очень рекомендую всем, кто откажется в Тбилиси, взять этот тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Инжирное ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Вдохновиться атмосферой Тбилиси
  2. Узнать Тбилиси за один день
  3. Тбилиси - город, где живет Муза
  4. Тбилиси - сердце Сакартвело
  5. Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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