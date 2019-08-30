362 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Кто уезжал, тот знает непреложно — уехать из Тбилиси невозможно...»

Sergo
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Sergo – ваш гид
Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в картвелологию — грузиноведение.

Кроме того, что вы увидите все основные достопримечательности города, вы узнаете, сколько существует грузинских народностей, как их отличить друг от друга, и на каких диалектах они говорят.

Я расскажу вам о географических особенностях местности, исторических фактах и местных легендах.

А самое главное - помогу вам почувствовать город всей душой и испытать то вдохновение, ради которого приезжают в Тбилиси.
€125
63 за экскурсию
скидка50%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Храм Метехи - во дворике храма на площадке рядом с памятником царю на коне Вахтангу Горгасалу
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У этой экскурсии362 отзыва
4.93
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси

Что вас ожидает

Я научу вас искусству погружения в атмосферу Тбилиси
По Тбилиси нужно гулять без спешки, расслабленно и в то же время внимательно изучая детали. Мы пройдемся по улочкам Старого города, зайдем в типичные тбилисские дворики и аутентичные кафе. Будем идти по трещинам в асфальте, по теням от платанов и решёток ворот, а на солнечных пятачках наблюдать, как греются разномастные коты. И очень скоро вы почуствуете, что вот так можно бродить до позднего вечера, пока не упадёшь :) Мы будем разговаривать о жизни в Тбилиси и горожанах, выпьем чай с чабрецом и черешневым вареньем, а позже вы отведаете хачапури с тархуном и поймете, что они просто созданы друг для друга. Кроме того, я расскажу вам, где стоит продегустировать легендарное грузинское вино. Время от времени я буду читать вам стихи Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама, Есенина, Маяковского, Ахмадуллиной, Евтушенко, Вознесенского, Высоцкого, которые когда-то побывали в Грузии и написали прекрасные произведения.

Места, без которых невозможно представить Тбилиси
Мы начнем нашу экскурсию у храма Метехи, в котором находится могила грузинской мученицы Святой Шушаники. Храм располагается на обрыве над рекой Курой, и отсюда вы сможете насладиться чудесным видом на Тбилиси. Сам храм виден из любой точки центра Тбилиси, и помимо визуальной красоты имеет древнюю и запутанную историю, которая началась еще в 12 веке. Вы увидите знаменитый Мост мира, один из 13 самых красивых мостов на земле, и дворец царицы Дареджан. Прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее и выйдем к монументу Матери Грузии. Вы осмотрите символ города — крепость Нарикала, а после — спустимся по винтовой лестнице в Инжирное ущелье к очаровательному водопаду.

Эпохи города в его кварталах, улицах и площадях
Вы побываете в Абанотубани — районе серных бань, откуда началась история Тбилиси. Увидите первую городскую площадь Мейдан, пройдетесь по первым трем улицам. Полюбуетесь «итальянскими» двориками Старого города. Побываете в Сионском кафедральном соборе, где хранится крест Святой Нино, одной из главных святых Грузии. Увидите самый старый сохранившийся храм Анчисхати, где хранится древнейшая икона в мире. В театре Резо Габриадзе вас ждет трёхминутный спектакль башенных часов. Пройдемся по улице Бараташвили, где сохранились остатки древней крепостной стены, увидим здание Духовной семинарии, в которой учились Сталин и Гурджиев.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит билет на проезд по канатной дороге к монументу Мать Грузии (2.50 лари за человека).
  • Эту экскурсию можно провести и в индивидуальном формате для компании до 10 человек. Стоимость составит € 95. Перед заказом уточняйте детали в переписке.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Вдохновиться атмосферой Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Храм Метехи - во дворике храма на площадке рядом с памятником царю на коне Вахтангу Горгасалу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergo
Sergo
Меня зовут Серго. Родился и вырос в Тбилиси, люблю свой город и страну. Окончил исторический факультет ТГУ и философский факультет СПбГУ. Работаю гидом 2 года. Гидом стал работать, потому что люблю общаться с людьми - всегда встречаешь интересных и добрых людей. В силу образования и интересов очень хорошо знаю историю Грузии, ее географию, этнологию, антропологию, культуру, искусство, мифологию, религию. Являюсь профессиональным инструктором йоги :)
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362 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 августа 2019
Информативно, живо!
28 августа 2019
Очень интересная, живая экскурсия. 4 часа пролетели незаметно, даже для ребенка. Очень рекомендую гида Серго!
24 августа 2019
Серго - замечательный экскурсовод, рассказчик, прекрасно знает Тбилиси. Мы увидели и "парадный", и "непарадный" (мягко сказать) город. 4,5 часа наслаждались видами Тбилиси и рассказом Серго о нем. Экскурсия - и немного грустная проза, и романтические стихи, и шутки-прибаутки, и исторические факты - в исполнении Серго ВЕЛИКОЛЕПНА! Советуем всем!
Нам посоветовали, что еще посмотреть самостоятельно, где продегустировать лучшие грузинские вина, и в конце привели нас в хороший ресторан с местным колоритом. Спасибо, Серго!
Jean
21 августа 2019
Всё прошло замечательно! Семья довольна. Познавательно с толком, с расстановкой. Серго любит свою страну, что и нам передалось.
21 августа 2019
Экскурсия по Тбилиси очень понравилась. Серго грамотно и колоритно рассказал историю Тбилиси и провел нас и по историческим местам и по старым улочкам города. Ответил на все наши вопросы. Вечер пролетел незаметно, а мы остались с приятным послевкусием от встречи с древним городом.
10 июля 2019
Экскурсия интересная, особенно понравилось, что она пешеходная и проложена по познавательному маршруту. Серго очень приятный собеседник, совмещающий познавательный рассказ о стране и городе с размышлениями о религии и истории, и даже стихами. Рекомендуем данную экскурсию!
9 июля 2019
Остались самые лучшие впечатления от экскурсии. Серго - настоящий профессионал своего дела. Настоятельно его всем рекомендую!
8 июля 2019
Хочу сказать спасибо нашему гиду Серго, наш совместный день был насыщен интересной и полезной. информацией, отличным настроением, дельными советами и рекомендациями.
После экскурсии нам захотелось посмотреть фильмы выдающихся грузинских режисеров, почитать биографии известных личностей о которых нам рассказал Серго. Это настоящий талант делится с другими людьми своими знаниями о любимой стране)
От всей души рекомендуем экскурсии с Серго!

Катя и Саша (июль 2019)
8 июля 2019
Перед поездкой выбирала не только экскурсию, но и гида и не ошиблась! Sergo прекрасный рассказчик, время пролетело незаметно, никаких сложностей, все на легке, интересно, динамично, больше 4 часов на одном дыхании. Очень рекомендую!
6 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Я первый раз в Тбилиси, программа словно создана для меня, теперь имею представление, что где, когда происходило на этой земле. На все возникающие по ходу вопросы были даны развернутые ответы, Серго рассказывал увлеченно, с юмором, слушать было интересно.
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