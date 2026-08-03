362 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это обзорная прогулка с лёгким погружением в картвелологию — грузиноведение. Вы увидите главные достопримечательности, узнаете, сколько существует грузинских народностей, чем они различаются и на каких диалектах говорят. Я расскажу о географии, истории и легендах, а главное — помогу почувствовать город и испытать то вдохновение, ради которого все приезжают в Тбилиси.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я научу вас искусству погружения в атмосферу Тбилиси

По Тбилиси нужно гулять расслабленно, в то же время внимательно изучая детали. Мы пройдём по улочкам Старого города, зайдём в типичные дворики и аутентичные кафе, понаблюдаем, как греются разномастные коты. И очень скоро вы почувствуете, что вот так можно бродить до позднего вечера, пока не упадёшь:) Поговорим о жизни в Тбилиси, время от времени мы будем читать вам стихи грузинских поэтов.

Места, без которых невозможно представить Тбилиси

Начнём экскурсию у храма Метехи над рекой Курой — вы насладитесь чудесным видом на город и услышите древнюю историю храма. Увидим мост Мира, один из 13 самых красивых мостов на Земле, и дворец царицы Дареджан. Прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полёта, и выйдем к монументу Матери Грузии. А ещё осмотрим символ города — крепость Нарикала, а после — спустимся по винтовой лестнице в Инжирное ущелье к очаровательному водопаду.

А ещё:

вы побываете в Абанотубани — районе серных бань, откуда началась история Тбилиси

увидите первую городскую площадь Мейдан, пройдёте по первым трём улицам и полюбуетесь «итальянскими» двориками Старого города

зайдёте в Сионский кафедральный собор, где хранится крест Святой Нино, одной из главных святых Грузии

рассмотрите самый старый сохранившийся храм Анчисхати, где хранится древнейшая икона в мире

в театре Резо Габриадзе посмотрите трёхминутный спектакль башенных часов

найдёте остатки древней крепостной стены и рассмотрите здание Духовной семинарии, в которой учились Сталин и Гурджиев

Организационные детали