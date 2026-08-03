362 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я научу вас искусству погружения в атмосферу Тбилиси
По Тбилиси нужно гулять расслабленно, в то же время внимательно изучая детали. Мы пройдём по улочкам Старого города, зайдём в типичные дворики и аутентичные кафе, понаблюдаем, как греются разномастные коты. И очень скоро вы почувствуете, что вот так можно бродить до позднего вечера, пока не упадёшь:) Поговорим о жизни в Тбилиси, время от времени мы будем читать вам стихи грузинских поэтов.
Места, без которых невозможно представить Тбилиси
Начнём экскурсию у храма Метехи над рекой Курой — вы насладитесь чудесным видом на город и услышите древнюю историю храма. Увидим мост Мира, один из 13 самых красивых мостов на Земле, и дворец царицы Дареджан. Прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полёта, и выйдем к монументу Матери Грузии. А ещё осмотрим символ города — крепость Нарикала, а после — спустимся по винтовой лестнице в Инжирное ущелье к очаровательному водопаду.
А ещё:
вы побываете в Абанотубани — районе серных бань, откуда началась история Тбилиси
увидите первую городскую площадь Мейдан, пройдёте по первым трём улицам и полюбуетесь «итальянскими» двориками Старого города
зайдёте в Сионский кафедральный собор, где хранится крест Святой Нино, одной из главных святых Грузии
рассмотрите самый старый сохранившийся храм Анчисхати, где хранится древнейшая икона в мире
в театре Резо Габриадзе посмотрите трёхминутный спектакль башенных часов
найдёте остатки древней крепостной стены и рассмотрите здание Духовной семинарии, в которой учились Сталин и Гурджиев
Организационные детали
Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу — 2,5 лари (€1) за чел.
Экскурсию можно провести для компании до 20 человек — детали уточняйте в переписке
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Метехи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6674 туристов
Родился и вырос в Тбилиси, люблю свой город и страну. Окончил исторический факультет ТГУ и философский факультет СПбГУ. Работаю гидом с 2017 года, потому что люблю общаться с людьми — читать дальшеуменьшить
всегда встречаешь интересных и добрых людей. У меня на экскурсии есть свои особенности, которых нет у других гидов: показываю старые фотографии мест, которые проходим; силу образования очень хорошо знаю историю Грузии, ее географию, этнологию, антропологию, культуру, искусство, мифологию, религию; являюсь профессиональным инструктором йог; читаю стихи:)
Работаю с командой профессиональных гидов. Экскурсии с нами проходят легко и весело.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 503 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
478
4
14
3
5
2
2
1
4
юлиана
Серго — гид с глубочайшей эрудицией! История, архитектура, религия, традиции — он знает всё на уровне профессионального историка, но подаёт легко и увлекательно. Никакой воды — только настоящие знания и любовь к Грузии. 10/10! Рекомендую всем, кто ценит содержательные экскурсии!
+10
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Чудесная экскурсия по Тбилиси, очень красивые места, интересные исторические справки. Получили массу удовольствия и информации
Вам был полезен этот отзыв?
D
Daria
отличная экскурсия, достаточно насыщенный маршрут, ребенку 7 лет было тяжеловато, но Серго старался адаптировать темп под нас, давал время посидеть, передохнуть. очень понравились стихи и сам материал, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
R
Rostova
Это было восхитительно! Серго не просто провел нам экскурсию, это было путешествие в историю прекрасной Грузии, со стихами и интересными фактами. А места, которые нам показал Серго, удивили своей красотой, мы посмотрели весь старый город, и даже была дегустация наивкуснейшего вина. Профессионал. своего дела, который вкладывает душу в свою экскурсию. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Элеонора
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную прогулку по Тбилиси! 3 часа пролетели как одно мгновение. Эрудированный, увлеченный, рассказывает с любовью к своему родному городу. Очень информативно и интересно. 10/10, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Борис
Серго все показал. Мы поднялись на подъемнике и спускались через ботанический сад. Тема экскурсии довольно высокий. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Вдохновиться атмосферой Тбилиси»