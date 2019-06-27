143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Атмосфера и колорит грузинской столицы

Анна
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Анна – ваш гид
Тбилиси – это не просто старинный город с узкими улочками, ажурными балконами, церквями и крепостью.

Это, прежде всего, люди, которые в нем живут и делают его таким, каков он есть: неспешно и лениво просыпающимся по утрам под крики «Мацооони! Мацониии!», окутанным легкой утренней дымкой, запахом только что сваренного кофе по-турецки и свежими новостями от соседок в итальянском дворике.

Пойдемте знакомиться?:-)
25 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Свободы
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У этой экскурсии143 отзыва
4.89
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу
Мы начнем нашу прогулку с центральной городской площади Свободы, пройдем по популярной сейчас туристической улице, которая некогда называлась Армянским базаром, дойдем до Мейдана и района Шардени – центра городской торговли 17-18 вв. Во время прогулки по Старому Городу я расскажу вам об образе жизни и основных занятиях горожан того времени; о культе виноградной лозы и вина, о том кто такой настоящий грузинский тамада и как вести себя, если Вы вдруг оказались на грузинском застолье, а это наверняка с вами произойдет! Вы узнаете, почему виноградная лоза в Грузии – это почти святыня. Я покажу винные лавки, ресторанчики и духаны, расскажу, где и что нужно непременно попробовать, что и где лучше покупать. Полюбуемся мозаикой на миниатюрной башенке театра марионеток Резо Габриадзе, сделанной самим мастером. А если повезет, встретим настоящего ангела, который живет в этой самой башне.

Крепость Нарикала и старинные церкви
По дороге мы будем заходить в старинные храмы, где я расскажу вам историю грузинского христианства. На канатной дороге поднимемся к городской крепости Нарикала, откуда весь город – как на ладони. Армянский район, мусульманский район, район, где жили преимущественно евреи. Каждый народ внес свою лепту в развитие и облик города, все эти народы уже много тысячелетий мирно и дружно уживаются в Тбилиси.

История серных бань
По старинным узким улочкам мы спустимся в район знаменитых тифлисских серных бань. Бани посещали не только из соображений гигиены, это был целый ритуал, со своими особенностями и правилами, о которых вы, конечно, тоже узнаете. Можно будет заглянуть внутрь и забронировать на вечер номер, чтобы на себе ощутить живительную силу горячих подземных источников, которые и дали начало и название городу. Главное, заказать услуги специального банщика.

Новый Тифлис и новые люди
Я покажу вам квартал города, который строился за пределами городской крепостной стены. Расскажу, почему и чем он значительно отличается от Старого Тбилиси. Иная эпоха, иные цели и, конечно, совсем другие жители, но не менее прекрасный тбилисский район со своими историями и тайнами.

Организационные детали

Билеты на канатную дорогу не входят в стоимость экскурсии: проезд в 1 сторону на 1 человека = 2.5 лари = примерно 1 доллар.

Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Однажды, много лет назад, мои родители взяли меня с собой в поездку по Грузии. Наверное, уже тогда это решило мою судьбу. Из всех моих детских впечатлений именно Грузия стала самым ярким. И я всегда мечтала вернуться в эту прекрасную и теплую страну. Через 20 лет это произошло. Я снова приехала в Грузию, заметно изменившуюся, но по-прежнему щедрую и душевную. С тех пор я - местный житель. Вот уже 8 лет. И я хочу показать Вам мою Грузию такой, какой ее знаю я, какой я ее люблю.
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143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Дарья
27 июня 2019
Анна очень информативно рассказывает!Советую!!!
20 июня 2019
Вчера состоялась обзорная экскурсия по Тбилиси с Аней.На протяжении 4-х часов мы слушали историю города с неослабевающим интересом!Гид профессионально выстроила маршрут по старому городу,увлекательно рассказывала,отвечала на наши вопросы.Спасибо Ане!Смело рекомендуем всем!
4 мая 2019
Анна - замечательный экскурсовод, много знает, интересно рассказывает, на все наши вопросы смогла полноценно ответить. Мы с удовольствием провели время на ее экскурсии.
23 января 2019
Огромное спасибо Анне за насыщенную и интересную экскурию, это была индивидуальная. Анна учла все мои пожелания и даже помогла в решении личного вопроса.
9 января 2019
Огромное спасибо Анне за увлекательную экскурсию! Время пролетело очень незаметно, побывали в различных местах, ознакомились с историей и просто приятно провели время!
8 января 2019
Отличная экскурсия, продуманный маршрут, знакомство с Тбилиси было именно душевным. Ане большое спасибо, всем рекомендую!
14 ноября 2018
Спасибо большое Анне за экскурсию по Тбилиси. Было очень интересно и познавательно. Анна очень доступно преподносит исторические факты о городе, разбавляя рассказ информацией о традициях и национальных особенностях горожан и страны в целом. Интересно было услышать опыт Анны как "горожанина" этого замечательного города.
Хороший маршрут, в ходе экскурсии не успеваешь устать:) По окончании и во время экскурсии Анна дала много полезных советов о интересных места, куда можно сходить в свободное время, где купить интересующие вещи и т.д.
11 ноября 2018
Очень полезная, интересная экскурсия. Анна рассказывала интересные факты, отвечала на вопросы, показала необычные места. Всем рекомендую!
9 ноября 2018
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Анне! Было очень интересно и познавательно. 4 часа пролетели незаметно.
31 октября 2018
Большое спасибо за замечательную экскурсию
Ещё 133 отзыва

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