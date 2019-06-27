143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Мы начнем нашу прогулку с центральной городской площади Свободы, пройдем по популярной сейчас туристической улице, которая некогда называлась Армянским базаром, дойдем до Мейдана и района Шардени – центра городской торговли 17-18 вв. Во время прогулки по Старому Городу я расскажу вам об образе жизни и основных занятиях горожан того времени; о культе виноградной лозы и вина, о том кто такой настоящий грузинский тамада и как вести себя, если Вы вдруг оказались на грузинском застолье, а это наверняка с вами произойдет! Вы узнаете, почему виноградная лоза в Грузии – это почти святыня. Я покажу винные лавки, ресторанчики и духаны, расскажу, где и что нужно непременно попробовать, что и где лучше покупать. Полюбуемся мозаикой на миниатюрной башенке театра марионеток Резо Габриадзе, сделанной самим мастером. А если повезет, встретим настоящего ангела, который живет в этой самой башне.

Крепость Нарикала и старинные церкви

По дороге мы будем заходить в старинные храмы, где я расскажу вам историю грузинского христианства. На канатной дороге поднимемся к городской крепости Нарикала, откуда весь город – как на ладони. Армянский район, мусульманский район, район, где жили преимущественно евреи. Каждый народ внес свою лепту в развитие и облик города, все эти народы уже много тысячелетий мирно и дружно уживаются в Тбилиси.

История серных бань

По старинным узким улочкам мы спустимся в район знаменитых тифлисских серных бань. Бани посещали не только из соображений гигиены, это был целый ритуал, со своими особенностями и правилами, о которых вы, конечно, тоже узнаете. Можно будет заглянуть внутрь и забронировать на вечер номер, чтобы на себе ощутить живительную силу горячих подземных источников, которые и дали начало и название городу. Главное, заказать услуги специального банщика.

Новый Тифлис и новые люди

Я покажу вам квартал города, который строился за пределами городской крепостной стены. Расскажу, почему и чем он значительно отличается от Старого Тбилиси. Иная эпоха, иные цели и, конечно, совсем другие жители, но не менее прекрасный тбилисский район со своими историями и тайнами.