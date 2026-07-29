143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Проникнуться атмосферой и колоритом грузинской столицы на дружеской прогулке
Тбилиси — не просто город с узкими улочками, ажурными балконами, церквями и крепостью.
Это ещё и люди, которые здесь живут и делают его таким, каков он есть: неспешно и лениво просыпающимся по утрам под крики «Мацооони! Мацониии!», окутанным лёгкой дымкой, запахом только что сваренного кофе по-турецки и свежими новостями от соседок. Пойдёмте знакомиться?:-)
Начнём с площади Свободы и пройдём по оживлённой туристической улице, которая в прошлом носила название Армянский базар. Так мы достигнем шумного Мейдана и района Шардени. По пути вы узнаете:
как жили и чем занимались тбилисцы несколько веков назад
кто такой настоящий грузинский тамада и как вести себя за грузинским застольем (а оно вас наверняка ждёт!)
как появился культ виноградной лозы и вина в Грузии
Я покажу вам уютные винные лавки, духаны и ресторанчики, подскажу, что обязательно стоит попробовать и где лучше делать покупки. Обязательно полюбуемся мозаикой на миниатюрной башенке Театра марионеток Резо Габриадзе, которую создал сам мастер. И если повезёт, вы встретите настоящего ангела, который, по легенде, живёт в этой башне.
Многоликий Тбилиси: история четырёх народов
Я поделюсь историей грузинского христианства, покажу ключевые городские храмы, а также:
армянский квартал
мусульманский район
место, где традиционно селились евреи
Каждый из этих народов внёс свой вклад в развитие и архитектуру Тбилиси. Уже много столетий они живут здесь бок о бок в мире и согласии.
Тайны серных бань
По старинным извилистым улочкам мы спустимся в район знаменитых тифлисских серных бань. Здесь вы узнаете, что бани были не просто местом для омовения, а целым ритуалом со своими особенностями и правилами. Вы сможете заглянуть внутрь и, при желании, забронировать номер на вечер, чтобы на себе испытать живительную силу горячих источников. Именно они дали жизнь и имя городу («тбили» значит «тёплый»). Не забудьте заказать услуги банщика — это особенный опыт!
Новый Тифлис и новые люди
В финале прогулки покажу вам квартал, который строился за пределами старой крепостной стены. Вы узнаете, чем он отличается от Старого города и почему. Здесь другая эпоха, другие цели и, конечно, другие жители. Но этот район не менее прекрасен — со своими историями и секретами, которые мы с вами раскроем.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€35
Дети до 12 лет
€20
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1604 туристов
Однажды, много лет назад, мои родители взяли меня с собой в поездку по Грузии. Наверное, уже тогда это решило мою судьбу. Из всех моих детских впечатлений именно Грузия стала самым читать дальшеуменьшить
ярким. И я всегда мечтала вернуться в эту прекрасную и тёплую страну. Через 20 лет это произошло. В 2009 я снова приехала в Грузию, заметно изменившуюся, но по-прежнему щедрую и душевную. С тех пор я — местный житель, «тбилисели». И я хочу показать Вам мою Грузию, какой я её знаю и какой люблю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 244 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
230
4
11
3
3
2
–
1
–
Елизавета
Благодарим Анну за очень интересную экскурсию - это отличный вариант для знакомства с Тбилиси, мы как раз хотели совместить долгую прогулку с интересным рассказом о городе. Узнали много нового про город и его жителей, про грузинские традиции, увидели дворики, подъезды, подвалы, на которые сами точно бы не обратили внимания. Очень советуем экскурсию, 4 часа пролетают незаметно!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Большое спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, увидели милейший уголки центра, при этом был очень здорово продуман маршрут. И очень приятное общение 😍
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Очень профессиональный гид с интересным маршрутом. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
С Тбилиси нас познакомила Анна — замечательный человек, искренне влюблённый в Грузию, её историю, культуру и традиции. Она провела нас по историческим местам города, показала уютные уголки, которые сложно найти читать дальшеуменьшить
самостоятельно, и поделилась множеством интересных фактов. Отдельно хочется отметить, что Анна прекрасно разбирается в грузинском вине и с удовольствием рассказывает о винодельческих традициях страны. Она также дала отличные рекомендации, где вкусно поесть, и с готовностью ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко, интересно и душевно. От всей души желаем Анне всего самого доброго, благодарных путешественников и успехов! Большое спасибо за этот замечательный день!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ираклий
Анна, спасибо большое что провели нам экскурсию, были очень рады от её посещения)
Анна
Ответ организатора:
Всегда пожалуйста! Была рада знакомству:-)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Получилась замечательная прогулка по городу. Именно такая, как мы любим: неспешная, с узкими улочками и двориками, не перегруженная фактами и цифрами, но дающая представление о жизни города и горожан. Анна нашла правильный темп и это порадовало. К концу экскурсии помогла забронировать серные бани.
Анна! Рады, что познакомились с вами и вы стали первым нашим проводником по Тбилиси. Спасибо и удачи!
Анна
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв, Оксана! Я тоже очень рада знакомству.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Душевный Тбилиси: город и горожане»