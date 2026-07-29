143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси — не просто город с узкими улочками, ажурными балконами, церквями и крепостью. Это ещё и люди, которые здесь живут и делают его таким, каков он есть: неспешно и лениво просыпающимся по утрам под крики «Мацооони! Мацониии!», окутанным лёгкой дымкой, запахом только что сваренного кофе по-турецки и свежими новостями от соседок. Пойдёмте знакомиться?:-)

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Описание экскурсии

Прогулка по Старому городу

Начнём с площади Свободы и пройдём по оживлённой туристической улице, которая в прошлом носила название Армянский базар. Так мы достигнем шумного Мейдана и района Шардени. По пути вы узнаете:

как жили и чем занимались тбилисцы несколько веков назад

кто такой настоящий грузинский тамада и как вести себя за грузинским застольем (а оно вас наверняка ждёт!)

как появился культ виноградной лозы и вина в Грузии

Я покажу вам уютные винные лавки, духаны и ресторанчики, подскажу, что обязательно стоит попробовать и где лучше делать покупки. Обязательно полюбуемся мозаикой на миниатюрной башенке Театра марионеток Резо Габриадзе, которую создал сам мастер. И если повезёт, вы встретите настоящего ангела, который, по легенде, живёт в этой башне.

Многоликий Тбилиси: история четырёх народов

Я поделюсь историей грузинского христианства, покажу ключевые городские храмы, а также:

армянский квартал

мусульманский район

место, где традиционно селились евреи

Каждый из этих народов внёс свой вклад в развитие и архитектуру Тбилиси. Уже много столетий они живут здесь бок о бок в мире и согласии.

Тайны серных бань

По старинным извилистым улочкам мы спустимся в район знаменитых тифлисских серных бань. Здесь вы узнаете, что бани были не просто местом для омовения, а целым ритуалом со своими особенностями и правилами. Вы сможете заглянуть внутрь и, при желании, забронировать номер на вечер, чтобы на себе испытать живительную силу горячих источников. Именно они дали жизнь и имя городу («тбили» значит «тёплый»). Не забудьте заказать услуги банщика — это особенный опыт!

Новый Тифлис и новые люди

В финале прогулки покажу вам квартал, который строился за пределами старой крепостной стены. Вы узнаете, чем он отличается от Старого города и почему. Здесь другая эпоха, другие цели и, конечно, другие жители. Но этот район не менее прекрасен — со своими историями и секретами, которые мы с вами раскроем.