143 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Душевный Тбилиси: город и горожане

Проникнуться атмосферой и колоритом грузинской столицы на дружеской прогулке
Тбилиси — не просто город с узкими улочками, ажурными балконами, церквями и крепостью.

Это ещё и люди, которые здесь живут и делают его таким, каков он есть: неспешно и лениво просыпающимся по утрам под крики «Мацооони! Мацониии!», окутанным лёгкой дымкой, запахом только что сваренного кофе по-турецки и свежими новостями от соседок. Пойдёмте знакомиться?:-)
5
244 отзыва
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане

Описание экскурсии

Прогулка по Старому городу

Начнём с площади Свободы и пройдём по оживлённой туристической улице, которая в прошлом носила название Армянский базар. Так мы достигнем шумного Мейдана и района Шардени. По пути вы узнаете:

  • как жили и чем занимались тбилисцы несколько веков назад
  • кто такой настоящий грузинский тамада и как вести себя за грузинским застольем (а оно вас наверняка ждёт!)
  • как появился культ виноградной лозы и вина в Грузии

Я покажу вам уютные винные лавки, духаны и ресторанчики, подскажу, что обязательно стоит попробовать и где лучше делать покупки. Обязательно полюбуемся мозаикой на миниатюрной башенке Театра марионеток Резо Габриадзе, которую создал сам мастер. И если повезёт, вы встретите настоящего ангела, который, по легенде, живёт в этой башне.

Многоликий Тбилиси: история четырёх народов

Я поделюсь историей грузинского христианства, покажу ключевые городские храмы, а также:

  • армянский квартал
  • мусульманский район
  • место, где традиционно селились евреи

Каждый из этих народов внёс свой вклад в развитие и архитектуру Тбилиси. Уже много столетий они живут здесь бок о бок в мире и согласии.

Тайны серных бань

По старинным извилистым улочкам мы спустимся в район знаменитых тифлисских серных бань. Здесь вы узнаете, что бани были не просто местом для омовения, а целым ритуалом со своими особенностями и правилами. Вы сможете заглянуть внутрь и, при желании, забронировать номер на вечер, чтобы на себе испытать живительную силу горячих источников. Именно они дали жизнь и имя городу («тбили» значит «тёплый»). Не забудьте заказать услуги банщика — это особенный опыт!

Новый Тифлис и новые люди

В финале прогулки покажу вам квартал, который строился за пределами старой крепостной стены. Вы узнаете, чем он отличается от Старого города и почему. Здесь другая эпоха, другие цели и, конечно, другие жители. Но этот район не менее прекрасен — со своими историями и секретами, которые мы с вами раскроем.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€35
Дети до 12 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1604 туристов
Однажды, много лет назад, мои родители взяли меня с собой в поездку по Грузии. Наверное, уже тогда это решило мою судьбу. Из всех моих детских впечатлений именно Грузия стала самым
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ярким. И я всегда мечтала вернуться в эту прекрасную и тёплую страну. Через 20 лет это произошло. В 2009 я снова приехала в Грузию, заметно изменившуюся, но по-прежнему щедрую и душевную. С тех пор я — местный житель, «тбилисели». И я хочу показать Вам мою Грузию, какой я её знаю и какой люблю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 244 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
230
4
11
3
3
2
1
Елизавета
Благодарим Анну за очень интересную экскурсию - это отличный вариант для знакомства с Тбилиси, мы как раз хотели совместить долгую прогулку с интересным рассказом о городе. Узнали много нового про город и его жителей, про грузинские традиции, увидели дворики, подъезды, подвалы, на которые сами точно бы не обратили внимания. Очень советуем экскурсию, 4 часа пролетают незаметно!
Благодарим Анну за очень интересную экскурсию - это отличный вариант для знакомства с Тбилиси, мы как
Благодарим Анну за очень интересную экскурсию - это отличный вариант для знакомства с Тбилиси, мы как
Благодарим Анну за очень интересную экскурсию - это отличный вариант для знакомства с Тбилиси, мы как
Благодарим Анну за очень интересную экскурсию - это отличный вариант для знакомства с Тбилиси, мы как
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Ольга
Большое спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, увидели милейший уголки центра, при этом был очень здорово продуман маршрут. И очень приятное общение 😍
Большое спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, увидели милейший уголки центра, при этом был очень
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Татьяна
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Очень профессиональный гид с интересным маршрутом. Рекомендую!
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Очень профессиональный гид с интересным маршрутом. Рекомендую!
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Очень профессиональный гид с интересным маршрутом. Рекомендую!
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Очень профессиональный гид с интересным маршрутом. Рекомендую!
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Очень профессиональный гид с интересным маршрутом. Рекомендую!
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Очень профессиональный гид с интересным маршрутом. Рекомендую!
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Анна
С Тбилиси нас познакомила Анна — замечательный человек, искренне влюблённый в Грузию, её историю, культуру и традиции. Она провела нас по историческим местам города, показала уютные уголки, которые сложно найти
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самостоятельно, и поделилась множеством интересных фактов.
Отдельно хочется отметить, что Анна прекрасно разбирается в грузинском вине и с удовольствием рассказывает о винодельческих традициях страны. Она также дала отличные рекомендации, где вкусно поесть, и с готовностью ответила на все наши вопросы.
Экскурсия прошла легко, интересно и душевно. От всей души желаем Анне всего самого доброго, благодарных путешественников и успехов! Большое спасибо за этот замечательный день!

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И
Анна, спасибо большое что провели нам экскурсию, были очень рады от её посещения)
Анна, спасибо большое что провели нам экскурсию, были очень рады от её посещения)
Анна, спасибо большое что провели нам экскурсию, были очень рады от её посещения)
Анна, спасибо большое что провели нам экскурсию, были очень рады от её посещения)
Анна, спасибо большое что провели нам экскурсию, были очень рады от её посещения)
Анна
Анна
Ответ организатора:
Всегда пожалуйста! Была рада знакомству:-)
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О
Получилась замечательная прогулка по городу. Именно такая, как мы любим: неспешная, с узкими улочками и двориками, не перегруженная фактами и цифрами, но дающая представление о жизни города и горожан. Анна нашла правильный темп и это порадовало. К концу экскурсии помогла забронировать серные бани.

Анна! Рады, что познакомились с вами и вы стали первым нашим проводником по Тбилиси. Спасибо и удачи!
Получилась замечательная прогулка по городу. Именно такая, как мы любим: неспешная, с узкими улочками и двориками,
Получилась замечательная прогулка по городу. Именно такая, как мы любим: неспешная, с узкими улочками и двориками,
Анна
Анна
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв, Оксана! Я тоже очень рада знакомству.
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