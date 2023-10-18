Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Осенью, когда созревает виноград, его бережно собирают и готовят из него напиток, делающий Грузию Грузией.
В специальном сосуде вы подавите ягоды традиционным способом — ногами — под музыкальное сопровождение и фотосъёмку.
Мы посетим несколько винных заводов, после чего вы станете настоящими знатоками вкусов, и посвятим вас в секреты грузинской кухни — как со стороны вкушающих, так и со стороны готовящих.
И, конечно, вас ждут впечатляющие горные пейзажи и древние памятники архитектуры, знакомство со столицей и романтичным городом Сигнахи, национальные песни, тосты и танцы. Едем веселиться от души!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле
После встречи в аэропорту вы разместитесь в отеле. Свободное время и отдых.
Экскурсия по Тбилиси и отдых в колоритном винном кафе
После завтрака отправляемся знакомиться со столицей Грузии (экскурсия продлится 5 часов). Начнём с памятника её основателю — царю Вахтангу Горгасали — на холме у храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой исторической части города и узнаете о подвигах полководца. Затем побываем у единственного дворца в Тбилиси, откуда открывается живописный вид на Мтацминду.
Прогуляемся по современному парку «Рике», прокатимся по канатной дороге и посмотрим на город с высоты, пройдёмся по аллее вдоль крепости Нарикала. По винтовой лестнице дойдём до Инжирова ущелья, где насладимся прохладой водопада.
В колоритном винном кафе, где наливают бесподобное вино высшего качества, сделаем паузу, и вы попробуете 2 сорта местного напитка под снеки и сырные закуски. Следующий пункт маршрута — серные бани. Вы узнаете, почему они так нравились Пушкину, услышите о Дюме и Хануме и смотринах, проходивших в этих банях.
Продолжим посещением моста Любви и знаменитой площади Вахтанга Горгасали. Вы увидите театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и футуристичный мост Мира. Доедем до ансамбля медных и бронзовых скульптур «История Грузии», который рассказывает о людях и событиях страны и о библейских временах.
После экскурсии, до 19:00 — свободное время, а затем в ресторане вас ждёт ужин с вином и национальными песнями и танцами. Возвращение в отель самостоятельное.
Казбеги: Мцхета, посёлок Степанцминда и кулинарный мастер-класс
Сегодня едем в высокогорную область Грузии недалеко от российской границы — Казбеги. Сначала побываем в бывшей столице Грузии — городе Мцхета. Вы увидите монастырь Джвари и духовный центр страны — собор Светицховели. Полюбуемся горным водохранилищем Жинвали и посетим неприступную крепость Ананури, которая много веков перекрывала вход в ущелье реки Арагви и служила последним рубежом обороны.
Преодолеем Крестовый перевал и, минуя горнолыжный курорт Гудаури, окажемся в посёлке Степанцминда, где живут горцы-мохеве, неустрашимые воины с безграничным чувством юмора и неиссякаемым запасом гостеприимства. С площади посёлка при ясной погоде насладимся видом на Казбек и послушаем шум грозного Терги, который на Северном Кавказе известен как Терек.
Пересев на джипы, поднимемся на вершину одной из гор и посмотрим на монастырь Святой Троицы Самеба 14-го века. А во второй половине дня погостим в горном селе у местной семьи. Вас научат готовить настоящие хинкали: покажут, как рубить фарш специальными кинжалами и лепить «грузинские пельмени». Вы понаблюдаете также за выпечкой разновидности хачапури, характерной только для этой местности. А после вас ждёт обед блюдами грузинской кухни. Затем вернёмся в Тбилиси.
Кахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-класс и отдых в отеле в Телави
Позавтракав, выезжаем в Кахетию — центр винодельческого региона, где, приходя в гости, в первую очередь интересуются здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Большую часть местности занимает Алазанская долина, в которой выращивают более 500 сортов ягод. По пути вы понаблюдаете, как равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками, а гид расскажет о традициях Сакартвело и познакомит с грузинскими крылатыми фразами и тостами.
Первую остановку сделаем в Сигнахи, архитектура которого сочетает элементы южно-итальянского и грузинского стилей, и посетим одноименную крепость. Затем переедем в город Гурджаани и посетим старейшую винодельню-музей «Нумиси». В древнем погребе вы посмотрите на архаичного типа хранилище для вина, старую давильню (сацнахели) и глиняные амфоры (квеври), вкопанные в землю. Увидите большую коллекцию сосудов, используемых для питья вина, предметы быта, женские украшения и медную кухонную утварь 18-го века.
Затем вы поучаствуете в приготовлении национального грузинского хлеба шоти-пури, чурчхелы и настоящего кахетинского шашлыка и послушаете фольклор от местного ансамбля. После доберёмся до Телави, административного центра Кахетии. Разместимся в отеле, желающие поплавают в бассейне, а вечером соберёмся вместе за ужином.
Некреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник Ртвели
Сегодня вы познакомитесь с регионом Кахетии — Кварели. Первым посетим местечко Некреси, состоящее из нескольких культовых построек разных времён. Затем вас ждёт необычная локация — одно из крупнейших в мире винных хранилищ в тоннеле внутри горы, температура в котором и зимой и летом +14° — именно при такой должны выдерживаться марочные красные вина. Здесь же вы продегустируете 2 сорта вина прямо из квеври. После побываем на винном заводе «Киндзмараули», где вы снова попробуете известный напиток.
Далее едем в Цинандали на винный завод «Шуми», где вы узнаете о тонкостях производства и много интересного от местного сомелье! Соберём спелый виноград на местных плантациях и послушаем рассказ об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. Вы поучаствуете в выжимке виноградного сока традиционным методом — вашими ножками в специальном сосуде — сацнахели (сапоги выдаём). Классное шоу, музыка, танцы и фотосессия — яркие и незабываемые впечатления! А ещё вы попробуете премиальные вина, чачу и вкуснейший кахетинский обед. Поздно вечером вернёмся в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт — за 2 часа до вашего вылета.
Если вы улетаете вечером, рекомендуем прокатиться по канатной дороге до парка «Мтацминда», где можно попробовать самые вкусные пончики, пройтись по Сухому мосту и рассмотреть продающиеся антикварные сувениры. Можно посетить Этнографический музей или Национальный музей Грузии, погулять в ботаническом саду или устроить фотосессию в колоритных местах города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Тбилиси. Выселение из отеля до 12:00, трансфер в аэропорт - за 2 часа до вашего вылета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.