После завтрака отправляемся знакомиться со столицей Грузии (экскурсия продлится 5 часов). Начнём с памятника её основателю — царю Вахтангу Горгасали — на холме у храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой исторической части города и узнаете о подвигах полководца. Затем побываем у единственного дворца в Тбилиси, откуда открывается живописный вид на Мтацминду.

Прогуляемся по современному парку «Рике», прокатимся по канатной дороге и посмотрим на город с высоты, пройдёмся по аллее вдоль крепости Нарикала. По винтовой лестнице дойдём до Инжирова ущелья, где насладимся прохладой водопада.

В колоритном винном кафе, где наливают бесподобное вино высшего качества, сделаем паузу, и вы попробуете 2 сорта местного напитка под снеки и сырные закуски. Следующий пункт маршрута — серные бани. Вы узнаете, почему они так нравились Пушкину, услышите о Дюме и Хануме и смотринах, проходивших в этих банях.

Продолжим посещением моста Любви и знаменитой площади Вахтанга Горгасали. Вы увидите театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и футуристичный мост Мира. Доедем до ансамбля медных и бронзовых скульптур «История Грузии», который рассказывает о людях и событиях страны и о библейских временах.

После экскурсии, до 19:00 — свободное время, а затем в ресторане вас ждёт ужин с вином и национальными песнями и танцами. Возвращение в отель самостоятельное.