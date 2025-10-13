Проведите незабываемые выходные в солнечной Грузии. Вас встретят прямо в аэропорту в пятницу и заселят в гостиницу в старом городе. В субботу вы с гидом отправитесь на изучение Тбилиси и
Описание тураДля тех, кто устал от городских будней, предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по Грузии на 3 дня. Тур выходного дня - идеальный способ словить релакс от работы и получить яркие эмоции! Вы увидите легендарные достопримечательности Грузии, отведаете кулинарные шедевры и больше никогда не забудете вкус грузинского вина. 1 день. Вы прилетаете в солнечную Грузию. Встречаем в аэропорту и везём в трехзвездочную гостиницу в районе “старого города”. Заселение в номера. Свободный день для самостоятельной прогулки. 2 день. Завтрак в гостинице и отправление на экскурсию по Тбилиси в 11.00. Наш профессиональный гид рассказывает о древних достопримечательностях, памятниках культуры и истории. Впереди удивительное знакомство со столицей Грузии. Затем поездка на комфортабельном автомобиле в Мцхету, чтобы послушать интересную экскурсию о древнем городе. Старинный городок заманивает туристов богатой историей и красивой архитектурой. Вы осмотрите храм Светицховели, монастырь Самтавро, а потом гид отвезет к монастырю Джвари. Именно здесь мы встретим закат, послушаем экскурсию и завершим день роскошными фотографиями на фоне гор. 3 день. Завтракаете в гостинице и освобождаете номера. А затем наш водитель поможет с покупкой сувениров, вина или сыра для гостинцев домой - отвезет в нужный магазин или на рынок. Также обеспечим трансфер в аэропорт и пожелаем счастливого пути.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тбилиси
- Мцхета
- Светицховели
- Самтавро
- Джвари
Что включено
- Проживание в гостинице в центре
- Завтраки
- Экскурсионные услуги
- Дегустации
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед и ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
