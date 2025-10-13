Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше Мцхеты.



Вы почувствуете особый восточный колорит этой удивительной страны, побываете в её древней столице, которой уже больше 2,5 тыс. лет. Воскресенье у вас останется на покупку сувениров, гостинцев и прощание с гостеприимной Грузией. Затем вас отвезут удобным трансфером обратно в аэропорт. Проведите незабываемые выходные в солнечной Грузии. Вас встретят прямо в аэропорту в пятницу и заселят в гостиницу в старом городе. В субботу вы с гидом отправитесь на изучение Тбилиси и

Описание тура Для тех, кто устал от городских будней, предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по Грузии на 3 дня. Тур выходного дня - идеальный способ словить релакс от работы и получить яркие эмоции! Вы увидите легендарные достопримечательности Грузии, отведаете кулинарные шедевры и больше никогда не забудете вкус грузинского вина. 1 день. Вы прилетаете в солнечную Грузию. Встречаем в аэропорту и везём в трехзвездочную гостиницу в районе “старого города”. Заселение в номера. Свободный день для самостоятельной прогулки. 2 день. Завтрак в гостинице и отправление на экскурсию по Тбилиси в 11.00. Наш профессиональный гид рассказывает о древних достопримечательностях, памятниках культуры и истории. Впереди удивительное знакомство со столицей Грузии. Затем поездка на комфортабельном автомобиле в Мцхету, чтобы послушать интересную экскурсию о древнем городе. Старинный городок заманивает туристов богатой историей и красивой архитектурой. Вы осмотрите храм Светицховели, монастырь Самтавро, а потом гид отвезет к монастырю Джвари. Именно здесь мы встретим закат, послушаем экскурсию и завершим день роскошными фотографиями на фоне гор. 3 день. Завтракаете в гостинице и освобождаете номера. А затем наш водитель поможет с покупкой сувениров, вина или сыра для гостинцев домой - отвезет в нужный магазин или на рынок. Также обеспечим трансфер в аэропорт и пожелаем счастливого пути.

