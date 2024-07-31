7 дней
Майские краски Кавказа: Грузия и Армения на 7 дней
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Гарантированные даты заезда 28.04, 02.05 и 05.05
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
от $805 за человека
3 дня
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$170 за человека
скидка
20%
5 дней
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
5 авг в 10:00
12 авг в 10:00
765€612 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Собор Светицховели»
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