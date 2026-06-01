3 региона и 5 городов Грузии за один тур: Имеретия, Сванетия и Мегрелия
Увидеть древние монастыри, полюбоваться суровой Ушбой, побывать на родине Сталина и в Боржоми
Вы прикоснётесь к стенам средневековых монастырей, спуститесь в подземное царство пещеры Прометея и во всей красе увидите «Королеву Кавказа» — вершину Ушба в Сванетии.
Побываете в высокогорных селениях и полюбуетесь дворцом читать дальшеуменьшить
князей Дадиани, будто сошедшим со страниц сказки. Исследуете пещерный город Уплисцихе и узнаете, как начинал в Гори свой жизненный путь Сталин. А ещё попробуете знаменитую воду боржоми на её родине. И всё это успеем без спешки всего за 5 дней!
Описание тура
Организационные детали
Въезд по загранпаспорту.
Программа тура по дням
1 день
Дорога в Кутаиси: Рикотский перевал, храм Баграти и монастыри Гелати и Моцамета
Отправимся в Кутаиси. Дорога займёт 8-9 часов. По пути увидим Рикотский перевал, посетим монастырь Гелати 12 века, основанный царём Давидом IV Строителем, и храм Баграти — символ объединения Грузии. А ещё осмотрим монастырь Моцамета — он будто парит на вершине высокой скалы.
2 день
Пещера Прометея, Мартвильский каньон и Сванетия
Побываем в пещере Прометея — это настоящее подземное царство со сталактитами и сталагмитами, подсвеченное яркими разноцветными огнями. Посетим Мартвильский каньон с высокими скалами, покрытыми изумрудным мхом. К вечеру прибудем в Сванетию — живописный горный регион.
3 день
Ушба - «Королева Кавказа», Ушгули, храм Святой Ламарии и Шхара
По канатной дороге поднимемся на вершину Зурулди и полюбуемся горой Ушба. За двуглавый профиль, суровый нрав и сложность восхождения она получила прозвище «Королева Кавказа». Побываем в деревушке Хешкили — на высоте 1900 м. А затем переедем в общину Ушгули, где увидим храм Святой Ламарии и панорамные виды вершины Шхара.
4 день
Ингурская ГЭС, дворец князей Дадиани и прибытие в Гори
Отправимся в Гори. По пути остановимся у плотины Ингурской ГЭС и у водохранилища. Побываем в Зугдиди и осмотрим дворец князей Дадиани — резиденцию мегрельских правителей. Сооружение напоминает замок из волшебной сказки.
5 день
Дом-музей Сталина, Уплисцихе, Боржоми и возвращение в Тбилиси
Посетим дом-музей Сталина и побываем в пещерном городе Уплисцихе, высеченном в вулканических скалах. Изначально здесь насчитывалось более 700 пещер и гротов, но до нас дошло около 150 сооружений, в том числе жилые дома, тронные залы, языческие храмы, винодельни, аптека и даже фрагменты тюрьмы.
Отправимся в Боржоми — погуляем по парку, попробуем знаменитую целебную воду. За доплату прокатимся по канатной дороге. А затем вернёмся в Тбилиси.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
1-местное размещение
66 000 ₽
2-местное размещение
48 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Все входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
Билеты до Тбилиси и обратно
Обеды и ужины
Прогулки на лодке по Мартвильскому каньону - 15 лари, и в пещере Прометея - 18 лари, оплата на месте
Медицинская страховка
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 8:30, точное время по согласованию
Завершение: Тбилиси, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9507 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек читать дальшеуменьшить
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!
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