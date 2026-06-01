Посетим дом-музей Сталина и побываем в пещерном городе Уплисцихе, высеченном в вулканических скалах. Изначально здесь насчитывалось более 700 пещер и гротов, но до нас дошло около 150 сооружений, в том числе жилые дома, тронные залы, языческие храмы, винодельни, аптека и даже фрагменты тюрьмы.

Отправимся в Боржоми — погуляем по парку, попробуем знаменитую целебную воду. За доплату прокатимся по канатной дороге. А затем вернёмся в Тбилиси.