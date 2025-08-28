После полной оплаты менеджер сообщила, что за 2-3 дня до начала тура будет создан чат для общения с организаторами и гидами уже из Грузии. Но ссылки на чат не было. Я каждый день (за 3 дня до вылета) писала менеджеру что ссылки на чат не поступало - говорили ждите. В итоги уже вечером, проведя целый день в Грузии я добилась ответа от менеджера. Оказывается чат был создан как и обещали за 3 дня до начала тура. Но до меня почему-то ссылка не дошла. Все бы ничего но, оказывается что в этом чате была информация о шоу "грузинский вечер" и доп. экскурсиях (а так как это WhataApp то вся предыдущая переписка не отражается). Надо было записываться и оплачивать еще из России. В нашей группе было 16 человек и точно знаю как минимум 5 человек как и я не получали ссылку вовремя. С шоу мы "пролетели" и я не попала на доп. экскурсию на которую я рассчитывала. Еще из минусов почему- то не всем предлагали варианты размещения в отелях в Тбилиси. У меня в предложении был только один вариант отеля, когда разговаривали с другими туристами - у кого как, кому-то предлагали только другой (не в котором я жила) отель, а кому- то предлагали выбор. Я путешествовало одна и наличие группы - было одним из важных составляющих, а получилось что после экскурсионной части нас развозили по 4-5 отелям, и вечером я оставалась одна. Еще из минусов, это транспортная компания с которой работают организаторы - авто парк оставляет желать лучшего. причем на экскурсиях вблизи Тбилиси авто были хорошими, а на длительных переездах в другие города намного хуже. И хочу предостеречь тех туристов которые рассоривают вариант приезда из Владикавказа. я подумывала, но все же полетела в Тбилиси. В программе написано что трансфер составит максимум 6-8 часов. Это не соответствует действительности. Это время можно провести только на границе. Часть нашей группы ехали из Владикавказа 14 часов. И местные говорят что это норма.

Теперь о хорошем, я бронировала отель на 2 дня больше чем тур(день прилета и отлета) и индивидуальный трансфер. все было четко, в день вылета со мной связался водитель - уточнил время прибытия и попросил написать как вылетим (будет ли задержка). Встретил в аэропорту, отвез в отель. Хорошо говорил по-русски. (Кстати индивидуальный трансфер можно было и не заказывать. стоил он 4тыс., в аэропорту есть WiFi, обменник и в Грузии прекрасно работает Яндекс такси, надо только перевести в статус оплата - за наличные, обратно доехала на такси за 650 рублей).

Отель у меня был Aliance, отель хороший. Завтраки приличные, надо только знать - на столе стоял растворимый кофе. Из аппарата надо было просить сварить персонал, бесплатно только американо, остальной кофе за деньги. Почти весь персонал говорил по- русски (но отель в спальном районе и вечером там выйти не куда, или далековато). Гиды у нашей группы были Иракли и Шотико. Очень приятные и интеллигентные люди, много рассказывали, старались развлечь и сгладить какие-то острые углы. Я в Грузии была впервые и ожидания не совсем совпали с реальностью. Особенно Тбилиси. В дневное время вам как туристу везде рады, а вот в вечернее - как представителю РФ мягко говоря не очень. И дело далеко не в том, что с нами не хотят говорит на русском языке (они не обязаны его знать, как бы нам не хотелось) а в предвзятости и даже агрессии ну все понимают в какой ситуации (но реально из нашей группы никто не столкнулся с физическим проявление агрессии). Но чем дальше от Тбилиси - отношение меняется, по- русски все равно говорят не все, но уже на тебя сморят просто как на туриста.

А так вино прекрасно, сулугуни замечательный, помидоры просто огонь (удивительно, но нигде не встретили в августе вкусных фруктов), храмы и монастыри дышат стариной. Наверно все впечатления не уместить в одном отзыве. Не подумайте что все было плохо - нет конечно, но не однозначно.