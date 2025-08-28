Мы покажем вам атмосферный Тбилиси, где заглянем в уютные дворики Старого города и поднимемся к крепости Нарикала.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: обувь удобная закрытая, солнцезащитные очки, дождевик/зонтик, головной убор, бутылочка для воды, заграничный паспорт, наличные средства в национальной валюте (лари).
Если вы планируете поездку одна/один, необходимо бронировать 1-местное размещение. Подселения нет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле в Тбилиси, отдых
По прибытии в аэропорт Тбилиси с 8:00 до 20:00 вас встретят и доставят в отель для заселения и отдыха.
Если вы прилетаете во Владикавказ, встреча состоится с 8:00 до 13:00. Далее вас отвезут к месту сбора группы, откуда в 13:00 начнётся переезд в Тбилиси. После размещения в гостинице — свободное время.
Монастыри, древняя столица Грузии - Мцхета, экскурсия по Тбилиси
Начнём день с поездки к монастырю Джвари — одному из древнейших храмов Грузии. Эта святыня 6 века возвышается над местом слияния рек Арагви и Куры, откуда открывается завораживающий вид на долину. Затем мы отправимся в Мцхету, первую столицу Грузии, где посетим монастырский комплекс Самтавро и кафедральный собор Светицховели, который считается духовным центром страны.
После обеда (за доплату) вернёмся в Тбилиси и познакомимся с городом. Прогуляемся по плато Метехи и через парк Рике выйдем к футуристическому мосту Мира. Затем исследуем Старый город, поднимемся к крепости Нарикала и пройдёмся по историческому кварталу Абанотубани, известному своими серными банями. Завершим на улице Шардена, где кипит ночная жизнь.
Желающие могут посетить традиционный грузинский ужин с фольклорной программой (за доплату).
Винодельческие традиции Кахетии, Алазанская долина, Сигнахи и Кварели
Встанем пораньше и отправимся в Кахетию, регион, который считается колыбелью грузинского виноделия. Первой остановкой станет монастырь Бодбе, связанный с именем святой Нины, принесшей христианство в Грузию. Далее наш путь лежит в Алазанскую долину — знаменитый винодельческий край.
Посетим Сигнахи, город, известный как «грузинская столица любви». Прогуляемся по крепостным стенам, с которых открываются захватывающие виды на окрестности. После обеда (за доплату) заглянем в Кварели, где вас ждёт экскурсия по винодельне и дегустация напитков. Затем вернёмся в Тбилиси, свободный вечер.
Переезд в Имеретию, осмотр монастырей
Позавтракав, едем в регион Имеретия, славящийся древними храмами и живописными ландшафтами. По пути преодолеем Рикотский перевал, соединяющий восточную и западную части страны.
Добравшись до Кутаиси, познакомимся с его главными достопримечательностями: монастырём Гелати, основанным царём Давидом IV, храмом Баграти, который символизирует расцвет средневековой Грузии, и уединённым монастырём Моцамета. После обеда (за доплату) разместимся в отеле в Кутаиси или Цхалтубо.
Пещера Прометея, Мартвильский каньон, переезд в Сванетию
Утром посетим пещеру Прометея и посмотрим на сталактиты и сталагмиты. Желающие смогут прокатиться на лодке (за доплату). Затем направимся в Мартвильский каньон, где можно совершить небольшой сплав по бирюзовой воде среди скал (по желанию, за доплату).
После отправимся в Сванетию, известную живописными горами и древними башнями. По приезде разместимся в Местии — столице региона.
Высокогорная деревня Ушгули
Сегодня вас ждёт путешествие в Ушгули, одно из самых высокогорных поселений Европы, расположенное у подножия Шхары — высочайшей горы Грузии. Мы поднимемся по канатной дороге к смотровой площадке на гору Ушба, а затем отправимся к храму Святой Ламарии, который веками служил духовным центром региона.
После обеда (за доплату) вернёмся в Местию. Свободное время.
Ингурская ГЭС, дворец князей Дадиани, переезд в Батуми
После завтрака отправимся в Зугдиди, где остановимся у Ингурского водохранилища — крупнейшего гидроэнергетического объекта Кавказа. Затем посетим дворец князей Дадиани, в котором собрана одна из самых богатых коллекций артефактов Грузии. После обеда (за доплату) держим путь в Батуми, по прибытии разместимся в гостинице и отдохнём.
Отдых у моря
Этот и следующий дни посвятим пляжному отдыху. У вас также будет возможность самостоятельно исследовать Батуми.
Свободный день
Отдых на побережье, самостоятельные прогулки по Батуми.
Свободное время, отъезд
Утром — свободное время для покупки сувениров и вкусностей, например чурчхелы и грузинского вина.
Далее — трансфер в аэропорт Батуми с 8:00 до 20:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|82 650 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповые трансферы из аэропорта Тбилиси или Владикавказа и обратно в аэропорт Батуми
- Экскурсии с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты в достопримечательности и экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси/Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Прогулка на лодке по Мартвильскому каньону - 15 лари
- Катание на лодке в пещере Прометея (15 минут) - 18 лари
- Чаевые гидам и водителям
- Индивидуальные трансферы и личное транспортное обслуживание
- Грузинский вечер с ужином и шоу-программой - 3850 ₽
- Экскурсия в горную Аджарию - 5250 ₽
