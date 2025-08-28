От Тбилиси до Батуми: путешествие по Грузии через Алазанскую долину и горную Сванетию

Побывать в самом высокогорном селении Европы, осмотреть монастыри и провести 2 дня на море
Откройте для себя самобытную Грузию — страну, где величественные горы встречаются с древними храмами.

Мы покажем вам атмосферный Тбилиси, где заглянем в уютные дворики Старого города и поднимемся к крепости Нарикала.
В Мцхете вы посетите монастыри Джвари и Светицховели.

Продегустируете знаменитые кахетинские вина и узнаете, почему Сигнахи называют «грузинской столицей любви». Насладитесь красотой Мартвильского каньона и загадочностью пещеры Прометея. Мы побываем в Сванетии и поселении Ушгули, окружённых живописными вершинами. Вас также ждёт отдых на побережье Батуми.

Это путешествие — возможность увидеть Грузию во всей красе, прочувствовать её атмосферу и влюбиться в каждый уголок! Начало тура возможно в Тбилиси и Владикавказе.

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: обувь удобная закрытая, солнцезащитные очки, дождевик/зонтик, головной убор, бутылочка для воды, заграничный паспорт, наличные средства в национальной валюте (лари).

Если вы планируете поездку одна/один, необходимо бронировать 1-местное размещение. Подселения нет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле в Тбилиси, отдых

По прибытии в аэропорт Тбилиси с 8:00 до 20:00 вас встретят и доставят в отель для заселения и отдыха.
Если вы прилетаете во Владикавказ, встреча состоится с 8:00 до 13:00. Далее вас отвезут к месту сбора группы, откуда в 13:00 начнётся переезд в Тбилиси. После размещения в гостинице — свободное время.

2 день

Монастыри, древняя столица Грузии - Мцхета, экскурсия по Тбилиси

Начнём день с поездки к монастырю Джвари — одному из древнейших храмов Грузии. Эта святыня 6 века возвышается над местом слияния рек Арагви и Куры, откуда открывается завораживающий вид на долину. Затем мы отправимся в Мцхету, первую столицу Грузии, где посетим монастырский комплекс Самтавро и кафедральный собор Светицховели, который считается духовным центром страны.

После обеда (за доплату) вернёмся в Тбилиси и познакомимся с городом. Прогуляемся по плато Метехи и через парк Рике выйдем к футуристическому мосту Мира. Затем исследуем Старый город, поднимемся к крепости Нарикала и пройдёмся по историческому кварталу Абанотубани, известному своими серными банями. Завершим на улице Шардена, где кипит ночная жизнь.

Желающие могут посетить традиционный грузинский ужин с фольклорной программой (за доплату).

3 день

Винодельческие традиции Кахетии, Алазанская долина, Сигнахи и Кварели

Встанем пораньше и отправимся в Кахетию, регион, который считается колыбелью грузинского виноделия. Первой остановкой станет монастырь Бодбе, связанный с именем святой Нины, принесшей христианство в Грузию. Далее наш путь лежит в Алазанскую долину — знаменитый винодельческий край.

Посетим Сигнахи, город, известный как «грузинская столица любви». Прогуляемся по крепостным стенам, с которых открываются захватывающие виды на окрестности. После обеда (за доплату) заглянем в Кварели, где вас ждёт экскурсия по винодельне и дегустация напитков. Затем вернёмся в Тбилиси, свободный вечер.

4 день

Переезд в Имеретию, осмотр монастырей

Позавтракав, едем в регион Имеретия, славящийся древними храмами и живописными ландшафтами. По пути преодолеем Рикотский перевал, соединяющий восточную и западную части страны.

Добравшись до Кутаиси, познакомимся с его главными достопримечательностями: монастырём Гелати, основанным царём Давидом IV, храмом Баграти, который символизирует расцвет средневековой Грузии, и уединённым монастырём Моцамета. После обеда (за доплату) разместимся в отеле в Кутаиси или Цхалтубо.

5 день

Пещера Прометея, Мартвильский каньон, переезд в Сванетию

Утром посетим пещеру Прометея и посмотрим на сталактиты и сталагмиты. Желающие смогут прокатиться на лодке (за доплату). Затем направимся в Мартвильский каньон, где можно совершить небольшой сплав по бирюзовой воде среди скал (по желанию, за доплату).

После отправимся в Сванетию, известную живописными горами и древними башнями. По приезде разместимся в Местии — столице региона.

6 день

Высокогорная деревня Ушгули

Сегодня вас ждёт путешествие в Ушгули, одно из самых высокогорных поселений Европы, расположенное у подножия Шхары — высочайшей горы Грузии. Мы поднимемся по канатной дороге к смотровой площадке на гору Ушба, а затем отправимся к храму Святой Ламарии, который веками служил духовным центром региона.

После обеда (за доплату) вернёмся в Местию. Свободное время.

7 день

Ингурская ГЭС, дворец князей Дадиани, переезд в Батуми

После завтрака отправимся в Зугдиди, где остановимся у Ингурского водохранилища — крупнейшего гидроэнергетического объекта Кавказа. Затем посетим дворец князей Дадиани, в котором собрана одна из самых богатых коллекций артефактов Грузии. После обеда (за доплату) держим путь в Батуми, по прибытии разместимся в гостинице и отдохнём.

8 день

Отдых у моря

Этот и следующий дни посвятим пляжному отдыху. У вас также будет возможность самостоятельно исследовать Батуми.

9 день

Свободный день

Отдых на побережье, самостоятельные прогулки по Батуми.

10 день

Свободное время, отъезд

Утром — свободное время для покупки сувениров и вкусностей, например чурчхелы и грузинского вина.
Далее — трансфер в аэропорт Батуми с 8:00 до 20:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник82 650 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповые трансферы из аэропорта Тбилиси или Владикавказа и обратно в аэропорт Батуми
  • Экскурсии с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты в достопримечательности и экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси/Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Прогулка на лодке по Мартвильскому каньону - 15 лари
  • Катание на лодке в пещере Прометея (15 минут) - 18 лари
  • Чаевые гидам и водителям
  • Индивидуальные трансферы и личное транспортное обслуживание
  • Грузинский вечер с ужином и шоу-программой - 3850 ₽
  • Экскурсия в горную Аджарию - 5250 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, с 8:00 до 20:00. Также возможен выезд из Владикавказа в 13:00
Завершение: Аэропорт Батуми, с 8:00 до 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Алана
Алана — Организатор в Тбилиси
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Добрый день. Вернулась из поездки по Грузии тур «От Тбилиси до Батуми: путешествие по Грузии через Алазанскую долину и горную Сванетию». Могу поделиться впечатлениями.
Первое, что хочется отметить это организацию тура.
После полной оплаты менеджер сообщила, что за 2-3 дня до начала тура будет создан чат для общения с организаторами и гидами уже из Грузии. Но ссылки на чат не было. Я каждый день (за 3 дня до вылета) писала менеджеру что ссылки на чат не поступало - говорили ждите. В итоги уже вечером, проведя целый день в Грузии я добилась ответа от менеджера. Оказывается чат был создан как и обещали за 3 дня до начала тура. Но до меня почему-то ссылка не дошла. Все бы ничего но, оказывается что в этом чате была информация о шоу "грузинский вечер" и доп. экскурсиях (а так как это WhataApp то вся предыдущая переписка не отражается). Надо было записываться и оплачивать еще из России. В нашей группе было 16 человек и точно знаю как минимум 5 человек как и я не получали ссылку вовремя. С шоу мы "пролетели" и я не попала на доп. экскурсию на которую я рассчитывала. Еще из минусов почему- то не всем предлагали варианты размещения в отелях в Тбилиси. У меня в предложении был только один вариант отеля, когда разговаривали с другими туристами - у кого как, кому-то предлагали только другой (не в котором я жила) отель, а кому- то предлагали выбор. Я путешествовало одна и наличие группы - было одним из важных составляющих, а получилось что после экскурсионной части нас развозили по 4-5 отелям, и вечером я оставалась одна. Еще из минусов, это транспортная компания с которой работают организаторы - авто парк оставляет желать лучшего. причем на экскурсиях вблизи Тбилиси авто были хорошими, а на длительных переездах в другие города намного хуже. И хочу предостеречь тех туристов которые рассоривают вариант приезда из Владикавказа. я подумывала, но все же полетела в Тбилиси. В программе написано что трансфер составит максимум 6-8 часов. Это не соответствует действительности. Это время можно провести только на границе. Часть нашей группы ехали из Владикавказа 14 часов. И местные говорят что это норма.
Теперь о хорошем, я бронировала отель на 2 дня больше чем тур(день прилета и отлета) и индивидуальный трансфер. все было четко, в день вылета со мной связался водитель - уточнил время прибытия и попросил написать как вылетим (будет ли задержка). Встретил в аэропорту, отвез в отель. Хорошо говорил по-русски. (Кстати индивидуальный трансфер можно было и не заказывать. стоил он 4тыс., в аэропорту есть WiFi, обменник и в Грузии прекрасно работает Яндекс такси, надо только перевести в статус оплата - за наличные, обратно доехала на такси за 650 рублей).
Отель у меня был Aliance, отель хороший. Завтраки приличные, надо только знать - на столе стоял растворимый кофе. Из аппарата надо было просить сварить персонал, бесплатно только американо, остальной кофе за деньги. Почти весь персонал говорил по- русски (но отель в спальном районе и вечером там выйти не куда, или далековато). Гиды у нашей группы были Иракли и Шотико. Очень приятные и интеллигентные люди, много рассказывали, старались развлечь и сгладить какие-то острые углы. Я в Грузии была впервые и ожидания не совсем совпали с реальностью. Особенно Тбилиси. В дневное время вам как туристу везде рады, а вот в вечернее - как представителю РФ мягко говоря не очень. И дело далеко не в том, что с нами не хотят говорит на русском языке (они не обязаны его знать, как бы нам не хотелось) а в предвзятости и даже агрессии ну все понимают в какой ситуации (но реально из нашей группы никто не столкнулся с физическим проявление агрессии). Но чем дальше от Тбилиси - отношение меняется, по- русски все равно говорят не все, но уже на тебя сморят просто как на туриста.
А так вино прекрасно, сулугуни замечательный, помидоры просто огонь (удивительно, но нигде не встретили в августе вкусных фруктов), храмы и монастыри дышат стариной. Наверно все впечатления не уместить в одном отзыве. Не подумайте что все было плохо - нет конечно, но не однозначно.

