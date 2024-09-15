А ещё каждый день будем нежиться на чёрном магнитном песке
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле Bella Cassa в Тбилиси и Kolkhi в Шекветили, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В стоимость включены завтраки и 3 ужина, а также кулинарный мастер-класс по приготовлению хачапури и сирона.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. За вкусным ужином с национальными блюдами познакомимся.
Мцхета, монастырь Джвари и пляж в Шекветили
После завтрака поедем в монастырь Джвари 7 века. Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры — один из самых известных в Грузии!
Прогуляемся по Мцхете — древней столице и священному городу, который считается местом паломничества. Затем отправимся в Батуми. По пути остановимся на пляже в Шекветили, знаменитом своим чёрным магнитным песком. Отдохнём, купаясь и принимая солнечные ванны.
Пляжный отдых, дендрологический парк и Парк Музыкантов
Позавтракаем и снова поедем на пляж с чёрным песком. После отдыха на берегу отправимся в дендрологический парк «Шекветили». Здесь собрана богатая коллекция растений со всего мира, а ещё живут разные виды птиц. В парке можно увидеть красных и розовых фламинго, журавлей, аистов, уток, попугаев, павлинов и лебедей.
Следующая локация — парк «Грузия в миниатюре». Осмотрим мини-копии самых известных достопримечательностей Грузии. Дальше переместимся в удивительный Парк Музыкантов со скульптурами известных танцоров и певцов. У каждой статуи есть датчик движения — как только мы приблизимся, заиграет музыка этого исполнителя!
Вечером прибудем в село Мухаиштати, где нас ждёт вкусный традиционный ужин.
Прогулка по Батуми, катание на катере и ужин с танцами
День по традиции начнём с завтрака и пляжного отдыха. Затем погуляем по старинным кварталам Батуми, познакомимся с историей города и осмотрим архитектурные памятники.
Ещё сегодня вас ждёт прогулка на катере. А ужинать будем в ресторане, наслаждаясь народными танцами.
Путешествие в горную Аджарию
После завтрака отправимся в национальный парк «Мачахела» в горной Аджарии. Вы увидите живописные зелёные горы, руины древних крепостей и бурные реки. Полюбуемся ступенчатым водопадом Чхетунети и водопадом Чхари.
Осмотрим старинный мост, заглянем в оружейную кузницу и поедем в гости к грузинской семье. Для вас проведут мастер-класс: вы научитесь готовить хачапури по-аджарски и традиционное блюдо — сирон. За ужином будем наслаждаться пищей не только материальной, но и духовной — послушаем грузинское многоголосье.
Возвращение в Тбилиси
Позавтракаем, полежим на пляже и поедем в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|85 000 ₽
|1-местное размещение
|95 000 ₽
|Ребёнок до 12 лет
|68 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Кулинарный мастер-класс
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Питание вне программы
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 95 000 руб
- Скидка 20% для детей до 12 лет