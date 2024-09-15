33 удовольствия в Грузии: вкусная еда, пляжный отдых и путешествия по городам

Услышать грузинское многоголосие, научиться готовить традиционные блюда и прокатиться на катере
Приглашаем во вкусное путешествие по Грузии: вас ждёт не только национальная кухня, но и аутентичные застолья с песнями, танцами и тостами.

А ещё каждый день будем нежиться на чёрном магнитном песке
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на пляже в Шекветили, гулять по старинным кварталам Батуми и любоваться горными пейзажами Аджарии.

Покажем вам необычные места: вы побываете в дендрологическом парке, где можно встретить фламинго, послушаете музыку в Парке Музыкантов, прогуляетесь по национальному парку «Мачахела».

Тур пройдёт в неспешном темпе: будем много гулять, отдыхать и наслаждаться расслабленной и гостеприимной атмосферой.

33 удовольствия в Грузии: вкусная еда, пляжный отдых и путешествия по городам
33 удовольствия в Грузии: вкусная еда, пляжный отдых и путешествия по городам
33 удовольствия в Грузии: вкусная еда, пляжный отдых и путешествия по городам

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле Bella Cassa в Тбилиси и Kolkhi в Шекветили, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки и 3 ужина, а также кулинарный мастер-класс по приготовлению хачапури и сирона.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Грузию

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. За вкусным ужином с национальными блюдами познакомимся.

Добро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в Грузию
2 день

Мцхета, монастырь Джвари и пляж в Шекветили

После завтрака поедем в монастырь Джвари 7 века. Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры — один из самых известных в Грузии!

Прогуляемся по Мцхете — древней столице и священному городу, который считается местом паломничества. Затем отправимся в Батуми. По пути остановимся на пляже в Шекветили, знаменитом своим чёрным магнитным песком. Отдохнём, купаясь и принимая солнечные ванны.

Мцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в ШекветилиМцхета, монастырь Джвари и пляж в Шекветили
3 день

Пляжный отдых, дендрологический парк и Парк Музыкантов

Позавтракаем и снова поедем на пляж с чёрным песком. После отдыха на берегу отправимся в дендрологический парк «Шекветили». Здесь собрана богатая коллекция растений со всего мира, а ещё живут разные виды птиц. В парке можно увидеть красных и розовых фламинго, журавлей, аистов, уток, попугаев, павлинов и лебедей.

Следующая локация — парк «Грузия в миниатюре». Осмотрим мини-копии самых известных достопримечательностей Грузии. Дальше переместимся в удивительный Парк Музыкантов со скульптурами известных танцоров и певцов. У каждой статуи есть датчик движения — как только мы приблизимся, заиграет музыка этого исполнителя!

Вечером прибудем в село Мухаиштати, где нас ждёт вкусный традиционный ужин.

Пляжный отдых, дендрологический парк и Парк МузыкантовПляжный отдых, дендрологический парк и Парк МузыкантовПляжный отдых, дендрологический парк и Парк МузыкантовПляжный отдых, дендрологический парк и Парк МузыкантовПляжный отдых, дендрологический парк и Парк МузыкантовПляжный отдых, дендрологический парк и Парк МузыкантовПляжный отдых, дендрологический парк и Парк Музыкантов
4 день

Прогулка по Батуми, катание на катере и ужин с танцами

День по традиции начнём с завтрака и пляжного отдыха. Затем погуляем по старинным кварталам Батуми, познакомимся с историей города и осмотрим архитектурные памятники.

Ещё сегодня вас ждёт прогулка на катере. А ужинать будем в ресторане, наслаждаясь народными танцами.

Прогулка по Батуми, катание на катере и ужин с танцамиПрогулка по Батуми, катание на катере и ужин с танцамиПрогулка по Батуми, катание на катере и ужин с танцамиПрогулка по Батуми, катание на катере и ужин с танцамиПрогулка по Батуми, катание на катере и ужин с танцами
5 день

Путешествие в горную Аджарию

После завтрака отправимся в национальный парк «Мачахела» в горной Аджарии. Вы увидите живописные зелёные горы, руины древних крепостей и бурные реки. Полюбуемся ступенчатым водопадом Чхетунети и водопадом Чхари.

Осмотрим старинный мост, заглянем в оружейную кузницу и поедем в гости к грузинской семье. Для вас проведут мастер-класс: вы научитесь готовить хачапури по-аджарски и традиционное блюдо — сирон. За ужином будем наслаждаться пищей не только материальной, но и духовной — послушаем грузинское многоголосье.

Путешествие в горную АджариюПутешествие в горную АджариюПутешествие в горную АджариюПутешествие в горную АджариюПутешествие в горную АджариюПутешествие в горную АджариюПутешествие в горную Аджарию
6 день

Возвращение в Тбилиси

Позавтракаем, полежим на пляже и поедем в Тбилиси.

Возвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в Тбилиси
7 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение85 000 ₽
1-местное размещение95 000 ₽
Ребёнок до 12 лет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Кулинарный мастер-класс
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 95 000 руб
  • Скидка 20% для детей до 12 лет
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси, утро
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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