7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
20 сен в 13:00
27 сен в 13:00
67 000₽ за человека
7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
96 110₽ за человека
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
$1 650 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга24 декабря 2023Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
- ЛЛюбовь21 октября 2023Хочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу в Грузии, красавицу и умницу
- ТТатьяна4 октября 2023Спасибо за организацию чудесного отдыха Заре, Аде и команде. Все от экскурсий до выбора гостиниц для проживания на 5+! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На 7 дней»
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