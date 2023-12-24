На 7 дней – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» в Тбилиси, цены от 1 650 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
На автобусе
7 отзывов
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
20 сен в 13:00
27 сен в 13:00
67 000 за человека
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
На машине
5 отзывов
7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
96 110 за человека
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
На машине
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
$1 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    24 декабря 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
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    за предложение этого тура (изначально рассматривался тур без Грузии), за его организацию. Отдельное спасибо Рамзану за массу донесенных до нас событий, обычаев, исторических фактов (поражал своими богатыми, глубокими знаниями), спасибо Алине за прекрасную экскурсию по Владикавказу (очень понравилось как рассказывала про этот уютный городок, его жителей), Магомеду, что быстро, без приключений нас возил, Зазе - интересному и впечатляющиму гиду, всем, кто сопровождал наш тур! Немного жаль, что ничего не посмотрели на военно-грузинской дороге из-за погодных условий, но колорит и красота мест, которые мы посетили, затмил недосмотренное))

  • Л
    Любовь
    21 октября 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Хочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу в Грузии, красавицу и умницу
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    Залину за вип-прогулку по Владикавказу. Огромная благодарность водителю Магомеду и сопровождающему нас в Грузию Амирану. Виртуоз-водитель раздает wi-fi прямо в дороге, после пересечения границы- значит фото в режиме онлайн летит в интернет:) Первые две ночи мы провели в ЛОК "Армхи"- эту горную жемчужину с видом на Столовую гору нужно увидеть своими глазами!!! Расстаемся с Ингушетией и в шесть утра встречаемся с новой группой- едем в Тбилиси. Грузия- частичка наших сердец осталась там. Маленький, но очень уютный отель находится прямо в центре старого города! Спасибо за шикарный приветственный ужин!!! Владикавказ тоже не оставил равнодушным своим уютом. Завтрак в отеле "Планете Люкс"- в ресторане "Мангал"- выше всяких похвал!!! Спасибо гостеприимный Кавказ!!! Ну и ложка дёгтя в бочке мёда: уважаемые туристы, пожалуйста, прислушивайтесь к организаторам- Зара всем сердцем желает, чтобы нам на отдыхе было комфортно и мы получили от поездки только позитивные воспоминания. Покупайте билеты на обратный путь с учетом прохождения границы. .

    Хочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу в
  • Т
    Татьяна
    4 октября 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Спасибо за организацию чудесного отдыха Заре, Аде и команде. Все от экскурсий до выбора гостиниц для проживания на 5+! Спасибо
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    гидам Рамзану в Ингушетии и Заре в Грузии за великолепное погружение в историю! Даже “плохие” климатические условия в Ингушетии не помешали нам насладиться её природной нетронутой красотой благодаря замечательному «климату» в нашей группе. За это спасибо сопровождающим нас Мусе и Джамбулату) Ну и отдельное спасибо водителям, которые в сложных погодных условиях своевременно и безопасно сопровождали нас по всему маршруту.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На 7 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
  2. Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
  3. Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Алазанская долина
Сколько стоит тур в Тбилиси в сентябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 1 650 до 96 110. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год на 7 дней, 12 ⭐ отзывов, цены от 1650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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