Найдено 4 тура в категории « Водные развлечения » в Тбилиси, цены от $396, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки 10% скидка Авторский тур 5 дней Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру Начало: аэропорт Тбилиси, утро 900 $ 810 за человека 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Авторский тур 4 дня Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,... 439 $ 396 за человека Все туры Тбилиси

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Водные развлечения»

Водные туры в Тбилиси на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024