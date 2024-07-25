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Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
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10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Водные развлечения»
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