Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Авторский тур в Тбилиси

Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали

Увидим популярную и нетуристическую Грузию в комфортной компании единомышленников и новых друзей.

Соединим в поездке посещение священных мест, природных и модных локаций и погружение в грузинскую гастрономию.

Вы окажетесь в гостях у мастера виноделия, узнаете главный секрет приготовления напитка, продегустируете сыры и научитесь готовить хинкали в грузинской общине.

Прокатимся на канатной дороге в стиле ретро, спустимся в пещеру Прометея и расслабимся в серном бассейне под открытым небом с видом на горы. Сможем останавливаться по дороге там, где захотим. Сделаем фотографии на полароид и плёнку. Увидим грузинский Марс и исследуем ночную жизнь Тбилиси.
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Ближайшие даты:
19
мая
16
июн
23
июн
30
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет63 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур – молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.

После внесения предоплаты необходимо оплатить организатору напрямую 50% от стоимости. Помимо 15% на сайте. Это нужно для бронирования жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте. В случае отмены поездки со стороны путешественника данная сумма не возвращается.

Для въезда в Грузию виза не нужна, только заполненная форма. Форму пришлём после покупки билетов. Если у вас нет банковской карты, работающей заграницей, мы оплатим ваши дополнительные траты. Рассчитаемся в конце трипа.

Проживание. В комфортабельных домах и апартаментах в 2-местных комнатах.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го дня, которые мы приготовим вместе в апартаментах. На обеды будем заезжать в кафе. Каждый день сможем пробовать местные блюда. Продегустируем вина.

Программа тура по дням

1 день

Атмосфера Тбилиси

Встречаемся в Тбилиси, заселяемся в уютные апартаменты и отправляемся изучать ассортимент продуктов и местных вкусностей. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру и погрузимся в атмосферу Тбилиси.

Вечером соберёмся за торжественным ужином, приготовленным своими руками, и познакомимся.

Атмосфера ТбилисиАтмосфера ТбилисиАтмосфера ТбилисиАтмосфера Тбилиси
2 день

Монастырь и мечи на горе, пещерный город, керамика и отдых в серном бассейне

После завтрака отправляемся к монастырю Джвари, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидим впечатляющие панорамные виды и место слияния двух рек. Поднимемся на гору Дидгори, где в 12 веке царь Давид 4 одержал победу. Здесь осмотрим вкопанные мечи и двинемся дальше — в пещерный город Уплисцихе, образованный до нашей эры. Прогуляемся по лабиринтам и полюбуемся фасадами скальных сооружений. Заедем в деревню Шроша посмотреть на глиняные и керамические изделия.

В конце дня расслабимся в природном серном бассейне, богатом минералами. Переночуем в Кутаиси.

Монастырь и мечи на горе, пещерный город, керамика и отдых в серном бассейнеМонастырь и мечи на горе, пещерный город, керамика и отдых в серном бассейнеМонастырь и мечи на горе, пещерный город, керамика и отдых в серном бассейнеМонастырь и мечи на горе, пещерный город, керамика и отдых в серном бассейнеМонастырь и мечи на горе, пещерный город, керамика и отдых в серном бассейнеМонастырь и мечи на горе, пещерный город, керамика и отдых в серном бассейнеМонастырь и мечи на горе, пещерный город, керамика и отдых в серном бассейнеМонастырь и мечи на горе, пещерный город, керамика и отдых в серном бассейне
3 день

Пещера, каньон, секретный бассейн с видом на горы и монастырь Гелати

Сегодня увидим ещё один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — монастырь Гелати. Рассмотрим фрески и архитектуру и доедем до города Цхалтубо. Место редко посещается туристами, но именно здесь находятся опустевшие советские санатории с уникальной архитектурой. Зайдём в пещеру Прометея, где засмотримся на подсвеченные разноцветными огоньками сталактиты и сталагмиты.

Приключения продолжатся на подвесных тропах в каньоне Окаце. Восхитимся открывающимися видами, зарядимся адреналином, пройдёмся над пропастью, выйдем к каскадным водопадам и сделаем впечатляющие фотографии на фоне пышной зелени. Доедем до секретного бассейна, где отдохнём после насыщенного дня с видом на горы. Встретим закат на возвышенности Цхраджвари, которая является священным местом.

Переночуем в Кутаиси.

Пещера, каньон, секретный бассейн с видом на горы и монастырь ГелатиПещера, каньон, секретный бассейн с видом на горы и монастырь ГелатиПещера, каньон, секретный бассейн с видом на горы и монастырь ГелатиПещера, каньон, секретный бассейн с видом на горы и монастырь ГелатиПещера, каньон, секретный бассейн с видом на горы и монастырь ГелатиПещера, каньон, секретный бассейн с видом на горы и монастырь ГелатиПещера, каньон, секретный бассейн с видом на горы и монастырь Гелати
4 день

Канатная дорога в стиле ретро, средневековый монастырь, грузинский Марс и «город любви»

После завтрака доедем до столпа Кацхи, представляющий собой природное известняковое образование. На вершине находится средневековый монастырь. Прочувствуем быт монахов и заедем в город Чиатура, чтобы прокатиться на канатной дороге в стиле ретро. Полюбуемся видами со смотровой площадки и окажемся на грузинском Марсе. Малоизвестная локация впечатлит нас разными оттенками красного.

Закат встретим в винодельческом регионе Грузии в городе на вершине холма. Прогуляемся по улочкам с красочными балкончиками, рассмотрим традиционную архитектуру. Переночуем в Сигнахи.

Канатная дорога в стиле ретро, средневековый монастырь, грузинский Марс и «город любви»Канатная дорога в стиле ретро, средневековый монастырь, грузинский Марс и «город любви»Канатная дорога в стиле ретро, средневековый монастырь, грузинский Марс и «город любви»Канатная дорога в стиле ретро, средневековый монастырь, грузинский Марс и «город любви»Канатная дорога в стиле ретро, средневековый монастырь, грузинский Марс и «город любви»Канатная дорога в стиле ретро, средневековый монастырь, грузинский Марс и «город любви»Канатная дорога в стиле ретро, средневековый монастырь, грузинский Марс и «город любви»
5 день

Винная пещера, священные места, мастер-класс по лепке хинкали и сырная ферма

Сегодня объявляется гастрономический день! Но сначала заглянем в древний монастырь Святой Нины в Бодбе, играющего важную роль в появлении христианства в Грузии. Затем спустимся в винную пещеру Кварели, узнаем о традиционных методах изготовления любимого многими напитка. Заедем в Греми, где сохранился архитектурный комплекс 16 века.

Ближе к обеду нас ждут на мастер-классе по лепке знаменитого грузинского блюда — хинкали. В небольшой общине расскажут и покажут секреты приготовления. Продегустируем результат и отправимся на сырную ферму. Наш гастродень продолжится на винодельне, где всеми процессами занимается один человек. Попробуем местные вина от мастера Джорджи, который ухаживает за садом только в хорошем настроении и считает это самым важным в работе.

Встретим закат на перевале Гомбори и переночуем в Тбилиси.

Винная пещера, священные места, мастер-класс по лепке хинкали и сырная фермаВинная пещера, священные места, мастер-класс по лепке хинкали и сырная фермаВинная пещера, священные места, мастер-класс по лепке хинкали и сырная фермаВинная пещера, священные места, мастер-класс по лепке хинкали и сырная фермаВинная пещера, священные места, мастер-класс по лепке хинкали и сырная фермаВинная пещера, священные места, мастер-класс по лепке хинкали и сырная фермаВинная пещера, священные места, мастер-класс по лепке хинкали и сырная фермаВинная пещера, священные места, мастер-класс по лепке хинкали и сырная ферма
6 день

Арт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь Тбилиси

Настало время получше узнать столицу Грузии. Посетим Свято-Троицкий собор (Самеба), прогуляемся по парку Рике, увидим культовый пешеходный мост, дойдём до крепости Нарикала, откуда откроется потрясающий вид на город. Отправимся наслаждаться тропами среди зелёных кустов и деревьев и водопадом в Тбилисский ботанический сад. Пройдёмся по главной улице — проспекту Руставели. Зайдём на рынок, где можно купить антикварные изделия, и в арт-квартал, который объединяет местных художников, дизайнеров и предпринимателей и создаёт творческую атмосферу.

Желающие вечером смогут исследовать ночную жизнь Тбилиси, посетить модные бары и увидеть город с подсветкой.

Арт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь Тбилиси
7 день

Отъезд

После завтрака выезжаем из апартаментов и отправляемся в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Все переезды по программе на джипе или вместительном минивэне
  • Оплата парковок
  • Посещение всех локаций по программе и входные билеты
  • Помощь с поиском билетов и по любым вопросам во время тура
  • Сопровождение организатором
  • Фотографии с полароида: 4 для себя и 1 общая
  • Фотографии с оцифрованной плёнки в течение месяца после поездки
  • Путешествие проводится в группе от 3 человек. Возраст участников - 18-38 лет
  • После внесения предоплаты необходимо оплатить организатору напрямую 50% от стоимости. Помимо 15% на сайте. Это нужно для бронирования жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте. В случае отмены поездки со стороны путешественника данная сумма не возвращается
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно (возможен более дешёвый вариант через Владикавказ)
  • Обеды по пути в кафе
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры7-дневные турыНа микроавтобусе

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