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хотелось побывать в Вашей солнечной стране, но, к сожалению, во время пандемии это стало невозможным(В этом году, еще в начале января мы с подругой решили, что просто обязаны побывать в Грузии! Огромную благодарность хочется выразить всем Вашим сотрудникам! Ведь мы столкнулись со знаменитым грузинским гостеприимством, еще до того, как мы приехали к Вам, а именно, когда начали выбирать тур. Мы с подругой совершенно не знали что мы хотим посмотреть и куда поехать, но очень приятная девушка, по имени Владлена, после общения с нами подобрала для нас просто идеальное путешествие во всех планах, и с точки зрения маршрута, и бюджета. (позже мы узнали, что это владелец компании, и было приятно вдвойне). Мы ездили по Грузии в групповом туре "1000+1 Восторг" благодаря этому туру мы смогли посмотреть почти всю Грузию и даже искупаться в море. Тур был в конце июня, но мы с подругой до сих пор под впечатлением. Получили море восхитительных впечатлений и влюбились в Вашу страну. Обязательно вернемся к Вам снова, ведь еще остались места, где мы пока не были. Вам мы желаем всего самого лучшего! В следующий раз обязательно поедем с Вами!