Мои заказы

Индивидуальное путешествие в сердце горной Грузии на внедорожнике: Сванетия и Рача

Увидеть ледник Шхары, полюбоваться водопадами и посетить Ушгули
В этом путешествии вас ждут живописные дороги, горные перевалы, озёра и ледники, водопады и рассветы над облаками.

Вы пройдёте к панорамным вершинам и скрытым от глаз ущельям, увидите древние башни Ушгули,
читать дальше

откуда открываются виды на самую высокую вершину страны — Шхару.

Прогуляетесь по каньонам, встретите закат у зеркальных озёр Курульди, подниметесь к ледникам и услышите, как «разговаривают» горы. Маршрут выстроен так, чтобы вы смогли прочувствовать каждую локацию.

Будем ночевать в коттеджах и семейных гостиницах, пробовать домашнюю кухню и кататься на внедорожнике — без спешки, с вниманием к деталям.

5
1 отзыв
Индивидуальное путешествие в сердце горной Грузии на внедорожнике: Сванетия и Рача

Описание тура

Организационные детали

Нужен загранпаспорт, безвизовый режим, сим-карту можно оформить самостоятельно по прилёте, а также обменять рубли на местную валюту.

Что взять с собой:
— Удобную одежду для треккингов и прогулок
— Трекинговую обувь
— Солнцезащитные средства
— Дождевик

Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий, особенно в горной части Сванетии.

Питание. Включены завтраки и ужины (без спиртного), подаются в местах проживания. Обеды проходят в кафе по маршруту и оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Toyota Sequoia.

Возраст участников. 7-60.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает несколько треккингов.
— В Раче: подъём на гору Девять крестов.
— В Сванетии: прогулка к леднику Шхара (лёгкий маршрут), а также треккинг к водопаду Шдугра.
Для участия не требуется специальная подготовка, однако рекомендуется взять треккинговую обувь и палки (по желанию).

Возможно проведение тура по запросу в любые даты. Минимальное число участников — 3 человека.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Рачу: водопады и озеро Шаори

Утром отправимся из Тбилиси в Рачу — живописный уголок, который нередко называют грузинской Швейцарией. По пути сделаем несколько остановок: сначала у водопада Самцвера, затем у Ткибульского водохранилища, а чуть позже — у высокогорного озера Шаори. Также заедем к каскадному водопаду Кинчха.

Далее нас ждёт лёгкий подъём на гору Девять крестов, откуда открываются захватывающие панорамы. Вечером приедем в коттеджи, где заселимся и насладимся домашним ужином с видом на вечернюю Рачу и звёздное небо.

Переезд в Рачу: водопады и озеро ШаориПереезд в Рачу: водопады и озеро ШаориПереезд в Рачу: водопады и озеро ШаориПереезд в Рачу: водопады и озеро ШаориПереезд в Рачу: водопады и озеро Шаори
2 день

Дорога через перевалы и треккинг к леднику Шхары

После завтрака продолжим путешествие по одной из самых красивых горных дорог Кавказа. Мы будем часто останавливаться, чтобы сделать фотографии пейзажей, которые невозможно оставить без внимания. Доберёмся до Ушгули, расположенного у подножия величественной Шхары. Здесь отправимся в лёгкий треккинг к леднику, у которого откроется потрясающий вид на гору — самую высокую точку Грузии.

Вечером заселимся в отель и поужинаем.

Дорога через перевалы и треккинг к леднику ШхарыДорога через перевалы и треккинг к леднику ШхарыДорога через перевалы и треккинг к леднику Шхары
3 день

К водопаду Шдугра и закат в Хацвали

После завтрака направимся в село Бечо, откуда начнём маршрут к самому высокому водопаду Грузии — Шдугра. В финале пути нас встретят 3 мощных потока воды, низвергающиеся в зелёную долину, раскинувшуюся в ущелье. Затем поедем в Хацвали — смотровую точку на высоте, откуда открывается широкая панорама гор. Здесь встретим закат и покатаемся на качелях с головокружительным видом.

Вечером вернёмся в отель на ужин и отдых.

К водопаду Шдугра и закат в ХацвалиК водопаду Шдугра и закат в ХацвалиК водопаду Шдугра и закат в ХацвалиК водопаду Шдугра и закат в ХацвалиК водопаду Шдугра и закат в Хацвали
4 день

Ледник Чалади и озёра Курульди

Утром выедем к леднику Чалади, где нас ждёт пешая прогулка по живописному маршруту. После — лёгкий перекус на природе. К вечеру поднимемся к озёрам Курульди. Здесь, на фоне гор и прозрачной глади воды, встретим один из самых красивых закатов всего путешествия.

Ледник Чалади и озёра КурульдиЛедник Чалади и озёра КурульдиЛедник Чалади и озёра КурульдиЛедник Чалади и озёра КурульдиЛедник Чалади и озёра КурульдиЛедник Чалади и озёра КурульдиЛедник Чалади и озёра КурульдиЛедник Чалади и озёра Курульди
5 день

Возвращение в Тбилиси и Ингурская ГЭС

После завтрака попрощаемся со Сванетией — краем древних башен и горных пейзажей. По дороге в Тбилиси сделаем остановку у Ингурской ГЭС — одного из крупнейших гидротехнических сооружений мира. При желании, за дополнительную плату, можно заехать в Мартвильский каньон и полюбоваться его изумрудными водами.

Возвращение в Тбилиси и Ингурская ГЭСВозвращение в Тбилиси и Ингурская ГЭСВозвращение в Тбилиси и Ингурская ГЭСВозвращение в Тбилиси и Ингурская ГЭСВозвращение в Тбилиси и Ингурская ГЭС

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$530
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из/до Тбилиси
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты на туристические объекты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Обеды (25-35 лари в день)
  • Трансфер из/до аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси (точное место - по договорённости), 8:00
Завершение: Тбилиси (точное место - по договорённости), 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 433 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
O
Olga
7 авг 2025
Мы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это был незабываемый опыт – самые впечатляющие горные пейзажи, какие мы видели. Очень большое впечатление на
читать дальше

нас произвёл монастырь Симеона Столпника на отвесной скале. Озёра Курульди, со всех сторон окружённые горами, - это вообще другой мир. Там можно гулять целый день, и горы будут всё время разными! В трекинге к леднику Чалади нас, пожалуй, больше всего впечатлила река, которую он питает. Невероятная красота и мощь стихии! И водопад Шдугра неожиданно тоже впечатлил. Мы видели водопады и до этого, в том числе немаленькие, но этот другой, он создаёт вокруг себя особую атмосферу – во всех смыслах: прохладный ветер в жаркий день, лошади, пасущиеся рядом на склоне, огромная мощь воды – всё это создаёт цельный запоминающийся образ природы.
Нам трекинги не показались очень лёгкими, но они были вполне посильными, и Давид всегда был готов помочь. А наш сын был счастлив.
Отдельного упоминания заслуживает еда. В местах, которые Давид выбрал для ночёвок, нас кормили потрясающе вкусной местной едой. Это было очень вкусно, сытно и интересно. Не будет преувеличением сказать, что это был для нас ещё и гастро-тур.
Давид – великолепный гид и очень хороший человек. Он провёл этот тур именно для нас – таких, какие мы есть, с нашими ограничениями и интересами. Он всегда был готов помочь, никогда не торопил, давал возможность насладиться природой, пофотографировать, послоняться вокруг, но всегда был рядом. И ещё он постоянно помогал людям вокруг – отвечал на вопросы туристов, давал советы. Кроме того, он очень хороший и аккуратный водитель, и у него большая, комфортная машина, на которой можно добраться до самых трудных локаций.
В общем, это была потрясающая поездка, и мы очень надеемся на продолжение в будущем.

Мы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это былМы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это былМы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это былМы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это былМы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это былМы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это былМы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это былМы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это былМы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это былМы ездили с Давидом семейной группой (родители с взрослым сыном) в Рачу и Сванетию. Это был

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
На машине
8 дней
-
10%
18 отзывов
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино и лепят хинкали, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$653$725 за человека
Из Владикавказа в Грузию на недельку: от столицы до сванских башен в мини-группе
На машине
7 дней
1 отзыв
Из Владикавказа в Грузию на недельку: от столицы до сванских башен в мини-группе
Изучить Вардзиа и Рабат, спуститься в пещеру Прометея и подняться в Ушгули, выпить воды в Боржоми
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00 (при необходимости по...
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
116 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
На машине
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
Увидеть церковь на столпе, спуститься в пещеру Прометея и подняться к «Девяти крестам»
Начало: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, точное время - по до...
24 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
$750 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси