нас произвёл монастырь Симеона Столпника на отвесной скале. Озёра Курульди, со всех сторон окружённые горами, - это вообще другой мир. Там можно гулять целый день, и горы будут всё время разными! В трекинге к леднику Чалади нас, пожалуй, больше всего впечатлила река, которую он питает. Невероятная красота и мощь стихии! И водопад Шдугра неожиданно тоже впечатлил. Мы видели водопады и до этого, в том числе немаленькие, но этот другой, он создаёт вокруг себя особую атмосферу – во всех смыслах: прохладный ветер в жаркий день, лошади, пасущиеся рядом на склоне, огромная мощь воды – всё это создаёт цельный запоминающийся образ природы.

Нам трекинги не показались очень лёгкими, но они были вполне посильными, и Давид всегда был готов помочь. А наш сын был счастлив.

Отдельного упоминания заслуживает еда. В местах, которые Давид выбрал для ночёвок, нас кормили потрясающе вкусной местной едой. Это было очень вкусно, сытно и интересно. Не будет преувеличением сказать, что это был для нас ещё и гастро-тур.

Давид – великолепный гид и очень хороший человек. Он провёл этот тур именно для нас – таких, какие мы есть, с нашими ограничениями и интересами. Он всегда был готов помочь, никогда не торопил, давал возможность насладиться природой, пофотографировать, послоняться вокруг, но всегда был рядом. И ещё он постоянно помогал людям вокруг – отвечал на вопросы туристов, давал советы. Кроме того, он очень хороший и аккуратный водитель, и у него большая, комфортная машина, на которой можно добраться до самых трудных локаций.

В общем, это была потрясающая поездка, и мы очень надеемся на продолжение в будущем.