Вы пройдёте к панорамным вершинам и скрытым от глаз ущельям, увидите древние башни Ушгули,
Описание тура
Организационные детали
Нужен загранпаспорт, безвизовый режим, сим-карту можно оформить самостоятельно по прилёте, а также обменять рубли на местную валюту.
Что взять с собой:
— Удобную одежду для треккингов и прогулок
— Трекинговую обувь
— Солнцезащитные средства
— Дождевик
Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий, особенно в горной части Сванетии.
Питание. Включены завтраки и ужины (без спиртного), подаются в местах проживания. Обеды проходят в кафе по маршруту и оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. Toyota Sequoia.
Возраст участников. 7-60.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает несколько треккингов.
— В Раче: подъём на гору Девять крестов.
— В Сванетии: прогулка к леднику Шхара (лёгкий маршрут), а также треккинг к водопаду Шдугра.
Для участия не требуется специальная подготовка, однако рекомендуется взять треккинговую обувь и палки (по желанию).
Возможно проведение тура по запросу в любые даты. Минимальное число участников — 3 человека.
Программа тура по дням
Переезд в Рачу: водопады и озеро Шаори
Утром отправимся из Тбилиси в Рачу — живописный уголок, который нередко называют грузинской Швейцарией. По пути сделаем несколько остановок: сначала у водопада Самцвера, затем у Ткибульского водохранилища, а чуть позже — у высокогорного озера Шаори. Также заедем к каскадному водопаду Кинчха.
Далее нас ждёт лёгкий подъём на гору Девять крестов, откуда открываются захватывающие панорамы. Вечером приедем в коттеджи, где заселимся и насладимся домашним ужином с видом на вечернюю Рачу и звёздное небо.
Дорога через перевалы и треккинг к леднику Шхары
После завтрака продолжим путешествие по одной из самых красивых горных дорог Кавказа. Мы будем часто останавливаться, чтобы сделать фотографии пейзажей, которые невозможно оставить без внимания. Доберёмся до Ушгули, расположенного у подножия величественной Шхары. Здесь отправимся в лёгкий треккинг к леднику, у которого откроется потрясающий вид на гору — самую высокую точку Грузии.
Вечером заселимся в отель и поужинаем.
К водопаду Шдугра и закат в Хацвали
После завтрака направимся в село Бечо, откуда начнём маршрут к самому высокому водопаду Грузии — Шдугра. В финале пути нас встретят 3 мощных потока воды, низвергающиеся в зелёную долину, раскинувшуюся в ущелье. Затем поедем в Хацвали — смотровую точку на высоте, откуда открывается широкая панорама гор. Здесь встретим закат и покатаемся на качелях с головокружительным видом.
Вечером вернёмся в отель на ужин и отдых.
Ледник Чалади и озёра Курульди
Утром выедем к леднику Чалади, где нас ждёт пешая прогулка по живописному маршруту. После — лёгкий перекус на природе. К вечеру поднимемся к озёрам Курульди. Здесь, на фоне гор и прозрачной глади воды, встретим один из самых красивых закатов всего путешествия.
Возвращение в Тбилиси и Ингурская ГЭС
После завтрака попрощаемся со Сванетией — краем древних башен и горных пейзажей. По дороге в Тбилиси сделаем остановку у Ингурской ГЭС — одного из крупнейших гидротехнических сооружений мира. При желании, за дополнительную плату, можно заехать в Мартвильский каньон и полюбоваться его изумрудными водами.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$530
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/до Тбилиси
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты на туристические объекты
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Обеды (25-35 лари в день)
- Трансфер из/до аэропорта