7 дней
Путешествие в Боржоми: старинные крепости, термы, мастер-классы и каньон Мартвили
Устроить пикник у водопада, посетить дворец Дадиани и искупаться в горячей минеральной воде
Начало: Аэропорт Владикавказа, утро
«Насладимся видами в Мартвильском каньоне: с шумными водопадами, покрытыми мхом скалами и бирюзовой речкой»
€85 000 за человека
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
«Вы посетите родину грузинского блюда шкмерули и живописный край Рача-Лечхуми, где увидите места, куда редко доезжают туристы — водопады, озёра, водохранилище Ладжана и форелевую ферму»
3 авг в 07:00
5 авг в 07:00
$850 за всё до 6 чел.
скидка
5%
6 дней
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Увидеть османское наследие, найти водопад в сердце Тбилиси и пройтись по древним монастырям
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«На прогулке вы погрузитесь в атмосферу колоритного города: увидите средневековую крепость Нарикала, пройдётесь по кварталу серных бань, увидите «спрятанный» водопад в сердце города и духовные святыни — собор Сиони и базилику Анчисхати»
3 авг в 10:00
17 авг в 10:00
570$542 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Водопады»
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