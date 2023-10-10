Увидим Грузию «самой-самой»: поднимемся на высшую точку Тбилиси с головокружительным видом, прогуляемся по самому длинному подвесному мосту над каньоном, узнаем тайну самого большого в стране озера Паравани и побываем в

самом высокогорном селе в Европе. Вас ждёт идеальный баланс истории и природных чудес: атмосферные улочки Тифлиса и Кутаиси и крупнейшая пещера Прометея, скальный город и лазурь Джварского водохранилища, неприступные вершины и сванские башни.

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Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей с 8 лет.

Организатор оставляет за собой право корректировать программу в силу погодных условий. В том числе в силу организационных изменений или появления непредсказуемых обстоятельств, однако, мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться указанной программы.

Въезд на территорию Грузии осуществляется по Заграничному паспорту. Визы для граждан РФ, Узбекистана, Казахстана и Европейских стран не требуются. Визовый режим предусмотрен для стран Средней Азии и Востока.