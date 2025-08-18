Мои заказы

Все грани Грузии: горные пейзажи, колорит столиц и винный край

Состряпать хабизгини, прогуляться по Сигнахи и погрузиться в атмосферу Мцхеты
Ощутите дух древности на узких улочках Тбилиси, прикоснитесь к тайнам первых царей в пещерном городе Уплисцихе, вдохните чистый воздух Казбеги, попробуйте легендарное кахетинское вино и погрузитесь в атмосферу истинного грузинского
гостеприимства! Вас ждут живописные горные пейзажи, величественные храмы, секреты виноделия и, конечно же, знаменитая грузинская кухня, насыщенная вкусами и ароматами.

Этот тур — идеальное сочетание истории, природы, гастрономии и эмоций, которые останутся с вами навсегда.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
12
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная, соответствующая таким мероприятиям форма одежды.

Удобная обувь для пешеходной прогулки. Одежда по погоде и сезону.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, обеды во 2-й и в 5-й день, а также винные дегустации и кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 0+. До 5 лет — бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.

Уровень сложности. Программа не требует особой физической подготовки, но предусматривает пешие прогулки.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Тбилиси

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. После заселения у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и начать знакомство с атмосферой города.

Добро пожаловать в Тбилиси
2 день

Достопримечательности Тбилиси и Мцехты

Начнём день с прогулки по Тбилиси: увидим величественный Кафедральный собор Самеба – символ духовного возрождения Грузии, побываем у древней церкви Метехи и поднимемся к крепости Нарикала, откуда открываются захватывающие панорамы города. Пройдём по знаменитому Мосту Мира, посетим храм Сиони и насладимся прогулкой по парку Рике.

Далее отправимся в Мцхету — первую столицу Грузии. Здесь посетим Кафедральный собор Светицховели, в котором, по преданию, хранится Хитон Господень. Затем поднимемся к храму Джвари, расположенному на вершине утёса, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Куры и Арагви.

В завершение дня нас ждёт приятный сюрприз — традиционный обед в национальном ресторане. Мы попробуем лучшие блюда грузинской кухни и насладимся гостеприимной атмосферой.

После возвращения в Тбилиси — свободное время.

Достопримечательности Тбилиси и Мцехты
3 день

Боржоми и пещерный город Уплисцихе

После завтрака отправимся в путешествие по живописным уголкам Грузии (продолжительность экскурсии — 10 часов).

Первая остановка — Боржоми, знаменитый своими целебными минеральными водами. Прогуляемся по парку, попробуем легендарную воду прямо из источника и поднимемся на канатной дороге, откуда открывается потрясающий вид на окрестности.

После обеда (оплачивается дополнительно) мы посетим Уплисцихе — древний высеченный в скалах город. Здесь мы узнаем о жизни языческой Грузии, исследуем храмовые сооружения, старинный театр и тронный зал. С высоты пещер открывается великолепная панорама реки Куры.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Боржоми и пещерный город Уплисцихе
4 день

Кахетия - родина грузинского вина

Сегодня нас ждёт путешествие в живописную Кахетию (экскурсия длится 8 часов). По дороге посетим женский монастырь Бодбе, где расположена базилика Святой Нино. Те, кто захотят, смогут спуститься к её чудотворному источнику и загадать желание.

Далее отправимся в Сигнахи — уютный «город любви», известный своими живописными улочками и крепостной стеной, самой длинной в Европе.

Главное гастрономическое впечатление дня — посещение винодельни, где пройдёт дегустация лучших кахетинских вин. Здесь же мы отведаем традиционный кахетинский обед с домашним вином (оплачивается дополнительно).

На обратном пути заедем на знаменитый Кахетинский винзавод, где узнаем все секреты грузинского виноделия и продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Кахетия - родина грузинского вина
5 день

Казбеги - сердце Кавказских гор

Сегодня совершим одну из самых впечатляющих поездок по Грузии (продолжительность 10-11 часов). Проехав по Военно-Грузинской дороге, сделаем остановки у крепости Ананури, где узнаем истории древнего княжества, полюбуемся живописными водами Жинвальского водохранилища и увидим слияние двух рек в Пасанаури.

Далее направимся в Гудаури — знаменитый горнолыжный курорт, и остановимся у панорамной смотровой площадки «Дружба народов». Здесь открываются захватывающие виды на ущелье Кавказского хребта.

Финальная точка нашего маршрута — Степанцминда и храм Святой Троицы в Гергети. Мы поднимемся на джипах к храму, расположенному на высоте 2170 метров. Отсюда открывается величественный вид на Казбек — один из самых высоких пиков Кавказа.

Кульминацией дня станет традиционный грузинский обед с мастер-классом по приготовлению горных хинкали и хабизгини — особого хачапури, который готовят только в этом регионе.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Казбеги - сердце Кавказских гор
6 день

Окончание тура

После завтрака — групповой трансфер в аэропорт Тбилиси. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды в 2-й и 5-й дни
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винные дегустации
  • Кулинарный мастер-класс
  • Полёт над Тбилиси
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Подъём к Гергети на джипе - $5-10
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата $32/чел (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
  • За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту (от 4500 ₽)
  • Доплата за 1-местное размещение - $178
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибытия (любое время)
Завершение: Аэропорт Тбилиси, групповой трансфер после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Кротова
18 авг 2025
Самая потрясающая поездка! Трипстером пользовалась первый раз, поэтому было немного страшновато тем более что я путешествую одна, но была приятно удивлена организованностью тура, меня встретили, заселили в отель и весь тур вёл координатор, сообщая о встречах с гидами и экскурсиях. Грузия - это жарко, вкусно и колоритно! Гидам Нино и Виктории, координатору Эдуарду и организатору Мераби огромнейшее спасибо за отпуск!
Самая потрясающая поездка! Трипстером пользовалась первый раз, поэтому было немного страшновато тем более что я путешествую одна, но была приятно удивлена организованностью тура, меня встретили, заселили в отель и весь тур вёл координатор, сообщая о встречах с гидами и экскурсиях. Грузия - это жарко, вкусно и колоритно! Гидам Нино и Виктории, координатору Эдуарду и организатору Мераби огромнейшее спасибо за отпуск!

