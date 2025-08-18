Ощутите дух древности на узких улочках Тбилиси, прикоснитесь к тайнам первых царей в пещерном городе Уплисцихе, вдохните чистый воздух Казбеги, попробуйте легендарное кахетинское вино и погрузитесь в атмосферу истинного грузинского

гостеприимства! Вас ждут живописные горные пейзажи, величественные храмы, секреты виноделия и, конечно же, знаменитая грузинская кухня, насыщенная вкусами и ароматами. Этот тур — идеальное сочетание истории, природы, гастрономии и эмоций, которые останутся с вами навсегда.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная, соответствующая таким мероприятиям форма одежды.

Удобная обувь для пешеходной прогулки. Одежда по погоде и сезону.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.