Описание тура
Организационные детали
Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная, соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
Удобная обувь для пешеходной прогулки. Одежда по погоде и сезону.
Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, обеды во 2-й и в 5-й день, а также винные дегустации и кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Sprinter.
Возраст участников. 0+. До 5 лет — бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.
Уровень сложности. Программа не требует особой физической подготовки, но предусматривает пешие прогулки.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Тбилиси
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. После заселения у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и начать знакомство с атмосферой города.
Достопримечательности Тбилиси и Мцехты
Начнём день с прогулки по Тбилиси: увидим величественный Кафедральный собор Самеба – символ духовного возрождения Грузии, побываем у древней церкви Метехи и поднимемся к крепости Нарикала, откуда открываются захватывающие панорамы города. Пройдём по знаменитому Мосту Мира, посетим храм Сиони и насладимся прогулкой по парку Рике.
Далее отправимся в Мцхету — первую столицу Грузии. Здесь посетим Кафедральный собор Светицховели, в котором, по преданию, хранится Хитон Господень. Затем поднимемся к храму Джвари, расположенному на вершине утёса, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Куры и Арагви.
В завершение дня нас ждёт приятный сюрприз — традиционный обед в национальном ресторане. Мы попробуем лучшие блюда грузинской кухни и насладимся гостеприимной атмосферой.
После возвращения в Тбилиси — свободное время.
Боржоми и пещерный город Уплисцихе
После завтрака отправимся в путешествие по живописным уголкам Грузии (продолжительность экскурсии — 10 часов).
Первая остановка — Боржоми, знаменитый своими целебными минеральными водами. Прогуляемся по парку, попробуем легендарную воду прямо из источника и поднимемся на канатной дороге, откуда открывается потрясающий вид на окрестности.
После обеда (оплачивается дополнительно) мы посетим Уплисцихе — древний высеченный в скалах город. Здесь мы узнаем о жизни языческой Грузии, исследуем храмовые сооружения, старинный театр и тронный зал. С высоты пещер открывается великолепная панорама реки Куры.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Кахетия - родина грузинского вина
Сегодня нас ждёт путешествие в живописную Кахетию (экскурсия длится 8 часов). По дороге посетим женский монастырь Бодбе, где расположена базилика Святой Нино. Те, кто захотят, смогут спуститься к её чудотворному источнику и загадать желание.
Далее отправимся в Сигнахи — уютный «город любви», известный своими живописными улочками и крепостной стеной, самой длинной в Европе.
Главное гастрономическое впечатление дня — посещение винодельни, где пройдёт дегустация лучших кахетинских вин. Здесь же мы отведаем традиционный кахетинский обед с домашним вином (оплачивается дополнительно).
На обратном пути заедем на знаменитый Кахетинский винзавод, где узнаем все секреты грузинского виноделия и продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Казбеги - сердце Кавказских гор
Сегодня совершим одну из самых впечатляющих поездок по Грузии (продолжительность 10-11 часов). Проехав по Военно-Грузинской дороге, сделаем остановки у крепости Ананури, где узнаем истории древнего княжества, полюбуемся живописными водами Жинвальского водохранилища и увидим слияние двух рек в Пасанаури.
Далее направимся в Гудаури — знаменитый горнолыжный курорт, и остановимся у панорамной смотровой площадки «Дружба народов». Здесь открываются захватывающие виды на ущелье Кавказского хребта.
Финальная точка нашего маршрута — Степанцминда и храм Святой Троицы в Гергети. Мы поднимемся на джипах к храму, расположенному на высоте 2170 метров. Отсюда открывается величественный вид на Казбек — один из самых высоких пиков Кавказа.
Кульминацией дня станет традиционный грузинский обед с мастер-классом по приготовлению горных хинкали и хабизгини — особого хачапури, который готовят только в этом регионе.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Окончание тура
После завтрака — групповой трансфер в аэропорт Тбилиси. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды в 2-й и 5-й дни
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винные дегустации
- Кулинарный мастер-класс
- Полёт над Тбилиси
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Подъём к Гергети на джипе - $5-10
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата $32/чел (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту (от 4500 ₽)
- Доплата за 1-местное размещение - $178