Индивидуальное путешествие в сердце горной Грузии на внедорожнике: Сванетия и Рача
Увидеть ледник Шхары, полюбоваться водопадами и посетить Ушгули
Начало: Тбилиси (точное место - по договорённости), 8:00
26 сен в 08:00
10 окт в 08:00
$500 за человека
Мини-группой на джипе по труднодоступной Тушетии (всё включено)
Отдохнуть в заповедных горах, рассмотреть каменные башни древних горцев и ни о чём не беспокоиться
Начало: Место вашего проживания в Тбилиси, 8:00. Возможно ...
20 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$300 за человека
Природные и архитектурные богатства вблизи Тбилиси. Джип-тур в мини-группе
Пройти по пещерам Вардзии и Уплисцихе, погулять парку Боржоми, поужинать с видом на крепость Рабат
Начало: Тбилиси, 9:00. Возможно любое другое время в течен...
8 ноя в 09:00
$200 за человека
