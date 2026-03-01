Военно-Грузинская дорога: история и факты Эта дорога соединяет Тбилиси и Владикавказ. Её упоминали Пушкин и Остап Бендер, а современные путешественники приезжают сюда ради горных видов и исторических мест. Во время экскурсии вы узнаете, как инженер Статковский прокладывал маршрут, какие трудности приходилось преодолевать при строительстве и почему в горах появилась канатная дорога, просуществовавшая совсем недолго.

Достопримечательности на маршруте

Мы поговорим о том, как архитектура сочеталась с природным ландшафтом, увидим крепость Ананури и Жинвальское водохранилище. По пути вы узнаете историю затопленного средневекового города и услышите легенды о сокровищах, спрятанных в горах. В Степанцминде нас встретит Троицкая церковь в Гергети, а дорога к ней подарит возможность полюбоваться горами и ледниками. На экскурсии мы затронем и тему местной кухни, в частности, поговорим о традиции приготовления хинкали.

Финальная точка маршрута

Завершение путешествия — знакомство с горными панорамами Кавказа и встреча с Казбеком, который возвышается над Степанцминдой. Важная информация: