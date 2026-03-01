Отправьтесь в путешествие по Военно-Грузинской дороге — историческому маршруту, ведущему через горные пейзажи к Казбегу и Степанцминде.
Вы познакомитесь с крепостями, монастырями и интересными фактами об истории и архитектуре этого пути.
Описание тура
Военно-Грузинская дорога: история и факты Эта дорога соединяет Тбилиси и Владикавказ. Её упоминали Пушкин и Остап Бендер, а современные путешественники приезжают сюда ради горных видов и исторических мест. Во время экскурсии вы узнаете, как инженер Статковский прокладывал маршрут, какие трудности приходилось преодолевать при строительстве и почему в горах появилась канатная дорога, просуществовавшая совсем недолго.
Достопримечательности на маршруте
Мы поговорим о том, как архитектура сочеталась с природным ландшафтом, увидим крепость Ананури и Жинвальское водохранилище. По пути вы узнаете историю затопленного средневекового города и услышите легенды о сокровищах, спрятанных в горах. В Степанцминде нас встретит Троицкая церковь в Гергети, а дорога к ней подарит возможность полюбоваться горами и ледниками. На экскурсии мы затронем и тему местной кухни, в частности, поговорим о традиции приготовления хинкали.
Финальная точка маршрута
Завершение путешествия — знакомство с горными панорамами Кавказа и встреча с Казбеком, который возвышается над Степанцминдой. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде: климат в Казбеги отличается от Тбилиси, может быть прохладнее.
- Обязательно надевайте удобную обувь для прогулок по горной местности.
- Для экскурсии используются радиогиды, вы можете взять наушники с разъёмом mini jack 3,5 мм.
- Возврат возможен не позднее чем за 3 суток до поездки, при более позднем отказе средства не возвращаются.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелья и горные реки
- Ананурская крепость
- Жинвальское водохранилище
- Жинвальская ГЭС
- Арка дружбы
- Слияние двух рек (чёрной и белой воды)
- Высокогорный монастырь XIV века
- Минеральные источники
- Казбек
Что включено
- Услуги гида
- Поездка на микроавтобусе (Mercedes Sprinter)
- Радиогиды и наушники
Что не входит в цену
- Питание и личные расходы
- Входные билеты в платные объекты (при необходимости)
- Дополнительные активности по желанию
Место начала и завершения?
Кофейня «Окро»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
