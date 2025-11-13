Сквозь историю, вкусы, традиции: индивидуально по Тбилиси, Мцхете, Кахетии
Узнать тайны монастырей, познакомиться с развитием виноделия, побывать в аутентичных уголках городов
Приглашаю в путешествие, в котором я познакомлю вас с культурой страны, её прошлым и современностью.
Вы попробуете вино не только на крупном заводе, но и в маленьком семейном погребе, где хозяева
вручную изготавливают редкие сорта, которые невозможно найти в магазинах. Мы исследуем скрытые дворики, старинные караван-сараи и крепостные стены.
Заглянем в музей Нико Пиросмани, где вы узнаете о жизни и творчестве одного из самых загадочных грузинских художников, а также в музей Александра Джавадзе, в котором соединяются искусство, виноделие и культурное наследие Грузии.
Я расскажу вам много увлекательных фактов: как Тбилиси стал столицей и почему его называют «городом серных бань», почему Мцхета — духовный центр — и как страна веками сохраняла свою независимость.
Поговорим о грузинском православии, тайнах монастырей Джвари и Светицховели и, конечно, о местной кухне.
Как правильно есть хинкали и почему их подают без вилки? Какая разница между кахетинским и имеретинским хачапури? Как делают чурчхелу и почему она была главным лакомством грузинских воинов? Интересно? Тогда присоединяйтесь!
Питание. Включены завтраки в гостинице. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Автомобиль/минивэн/микроавтобус в зависимости от количества участников.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Тбилиси
По прилёте вас встретит наш водитель и доставит в отель в центре. После короткого отдыха отправимся на пешеходную прогулку по Старому Тбилиси, чтобы вы смогли почувствовать его душу и познакомиться с историей. Мы пройдём мимо легендарных серных бань, где зарождался город, поднимемся к крепости Нарикала, откуда открываются потрясающие панорамные виды, заглянем к водопаду Легвтахеви, спрятанному в сердце столицы. Посетим Сионский собор, прогуляемся по мосту Мира и оживлённым улицам Шардени с кафе и сувенирными лавками.
После экскурсии вас ждёт обед в традиционном грузинском ресторане (за доплату), а затем — свободное время на покупки и неспешные прогулки. Вечером по желанию — ужин с панорамным видом на ночной Тбилиси.
2 день
Кахетия - сердце грузинского виноделия
После завтрака отправляемся в Кахетию — край солнца, виноградников и древних традиций. Начнём с посещения Сигнахи, знаменитого «города любви», откуда открываются захватывающие виды на Алазанскую долину. Пройдёмся по крепостным стенам, зайдём в монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нино.
Далее вас ждёт погружение в мир грузинского виноделия: дегустация уникальных вин в семейных погребах, знакомство с технологией выдержки в глиняных сосудах квеври, визит на крупный винодельческий завод. После насыщенного дня — обед в одном из лучших ресторанов Сигнахи (за доплату), а затем — возвращение в Тбилиси, где у вас будет свободное время для отдыха или вечерней прогулки.
3 день
Древняя столица Грузии - Мцхета
Сегодня утром отправляемся в Мцхету — бывшую столицу и духовный центр Грузии. Первая остановка — монастырь Джвари, возвышающийся над слиянием рек Арагви и Куры, вдохновивший Лермонтова на строки «Мцыри».
Затем посетим Светицховели — величественный кафедральный собор 11 века, где, по преданию, хранится хитон Христа. Завершим экскурсию в монастыре Самтавро, связанном с именем Святой Нино.
В Мцхете также будет время на дегустацию редких вин и чурчхелы, покупку сувениров. После возвращения в Тбилиси — заключительный ужин (по желанию) и трансфер в аэропорт.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Экскурсии по программе
Услуги гида
Дегустация
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
Обеды и ужины
Билеты в музеи
Дополнительные услуги
Тур проводится для групп от 2 человек
Стоимость тура зависит от количества участников и от сезона, так как меняется стоимость проживания. Также можно исключить из стоимости тура стоимость гостиницы и выбрать место проживания самостоятельно или из предложенных вариантов. Подробности уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, точное время по договорённости
Завершение: Тбилиси, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нино — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 635 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Нино, я родилась и выросла в Тбилиси. Зная историю и культуру города, хочу показать его сокровенные места и поделиться с вами его любовью. Как говорил Евгений Евтушенко:
«Кто уезжал, тот знает непреложно — уехать из Тбилиси невозможно. Тбилиси из тебя не уезжает, когда тебя в дорогу провожает». Так и я хочу, чтобы Тбилиси никогда не покидал ваши сердца.