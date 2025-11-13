По прилёте вас встретит наш водитель и доставит в отель в центре. После короткого отдыха отправимся на пешеходную прогулку по Старому Тбилиси, чтобы вы смогли почувствовать его душу и познакомиться с историей. Мы пройдём мимо легендарных серных бань, где зарождался город, поднимемся к крепости Нарикала, откуда открываются потрясающие панорамные виды, заглянем к водопаду Легвтахеви, спрятанному в сердце столицы. Посетим Сионский собор, прогуляемся по мосту Мира и оживлённым улицам Шардени с кафе и сувенирными лавками.

После экскурсии вас ждёт обед в традиционном грузинском ресторане (за доплату), а затем — свободное время на покупки и неспешные прогулки. Вечером по желанию — ужин с панорамным видом на ночной Тбилиси.