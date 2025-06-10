Удивительная и загадочная Хевсуретия: треккинг, горные ущелья и таинственные башни

Подняться к цветным озёрам, побывать в городе-призраке и погулять по высокогорном селе Шатили
Приглашаем в путешествие по Хевсуретии — краю высоких хребтов, цветущих лугов и невероятных видов. Устроим прогулку к цветным озёрам Абуделаури и увидим Зелёный, Синий и Белый водоёмы. А по пути
читать дальше

будем любоваться полотнами рододендронов, лесами и неприступными вершинами.

Во второй день погуляем по высокогорному селу Шатили, осмотрим удивительную фортификационную систему и высокие каменные башни. Затем поднимемся к крепости Муцо — когда-то здесь жили люди, но теперь место опустело. Мы побродим среди пустующих построек и сделаем атмосферные снимки.

Удивительная и загадочная Хевсуретия: треккинг, горные ущелья и таинственные башни
Удивительная и загадочная Хевсуретия: треккинг, горные ущелья и таинственные башни
Удивительная и загадочная Хевсуретия: треккинг, горные ущелья и таинственные башни
Ближайшие даты:
10
июн12
июн14
июн16
июн24
июн26
июн28
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой удобную обувь для треккинга и накидку на случай дождя.

Проживание. Не включено в стоимость.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Минивэн Mitsubishi Delica.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Уровень сложности. В 1-й день вас ждёт треккинг 9 км с набором высоты 180 метров, а во 2-й — непродолжительные прогулки, для которых потребуется хорошая физическая подготовка.

Программа тура по дням

1 день

Треккинг к цветным озёрам

Встретим вас в Тбилиси и отправимся в путешествие по Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем и по серпантину поднимемся в аутентичное село Рошка на высоту 2000 метров. Дорога займёт около 4 часов, и вот мы окажемся в небольшой деревушке, где живут всего 12 семей.

Дальше вас ждёт треккинг к цветным озёрам Абуделаури, которые берут своё начало из ледника. Начнём из села Рошка и пройдём около 6 км с постоянным подъёмом (набор высоты около 180 метров). Маршрут проходит среди живописных альпийских лугов, где цветут рододендроны, а на фоне высятся горные вершины. Сначала доберёмся до Зелёного озера, затем спустимся к Синему, а дальше вновь поднимемся к самому высокому и глубокому — Белому. Оно спрятано на высоте 2812 метров. Расстояние между озёрами около 1,5 км.

Затем отправимся на перевал Датвис Джвари (2676 метров) по дороге, которая открыта лишь с мая по октябрь. По пути полюбуемся массивом Чаухи и панорамой Внутренней Хевсуретии. Далее будем двигаться по Аргунскому ущелью мимо пастбищ, лугов и гор. Увидим руины средневековых селений и дома-башни из камня с узкими бойницами.

Прибудем в высокогорное селение Шатили, где останемся на ночь.

Треккинг к цветным озёрамТреккинг к цветным озёрамТреккинг к цветным озёрамТреккинг к цветным озёрамТреккинг к цветным озёрамТреккинг к цветным озёрам
2 день

Прогулка по Шатили и крепость Муцо

Утром познакомимся с архитектурой Шатили: оборонительные сооружения здесь образуют целую систему, по которой можно перемещаться из одного строения в другое, но не выходить при этом на улицу. Самые древние цитадели датируются 10-11 веками! Пройдёмся по селению и отправимся дальше. Путь пройдёт по Аргунскому ущелью и приведёт нас в Ардотское, где спрятан таинственный город-призрак Муцо. Здесь сохранилась крепость, точная дата постройки которой неизвестна. Загадкой осталась и причина, по которой все жители когда-то покинули это место. Мы поднимемся к цитадели, это потребует хорошей физической подготовки.

После осмотра Муцо поедем назад в Тбилиси.

Прогулка по Шатили и крепость МуцоПрогулка по Шатили и крепость МуцоПрогулка по Шатили и крепость МуцоПрогулка по Шатили и крепость МуцоПрогулка по Шатили и крепость Муцо

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансферы по программе
  • Проживание гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Проживание (в зависимости от выбора отеля €45-80 с человека)
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас от вашего отеля в Тбилиси, точное время по договорённости (ранний выезд)
Завершение: Тбилиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Тбилиси

Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
На машине
8 дней
-
10%
8 отзывов
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 мая в 08:00
1 июн в 08:00
$585$650 за человека
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
На машине
7 дней
1 отзыв
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
Пройти по мосту над пропастью, насладиться «Боржоми» и открыть тайну озера Паравани
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00. При необходимости мо...
25 мая в 08:00
1 июн в 08:00
116 000 ₽ за человека
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Конные прогулки
8 дней
2 отзыва
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и завершить поход ужином и вином
Начало: Тбилиси, раннее утро
7 июн в 10:00
6 сен в 10:00
$2220 за человека