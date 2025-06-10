Встретим вас в Тбилиси и отправимся в путешествие по Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем и по серпантину поднимемся в аутентичное село Рошка на высоту 2000 метров. Дорога займёт около 4 часов, и вот мы окажемся в небольшой деревушке, где живут всего 12 семей.

Дальше вас ждёт треккинг к цветным озёрам Абуделаури, которые берут своё начало из ледника. Начнём из села Рошка и пройдём около 6 км с постоянным подъёмом (набор высоты около 180 метров). Маршрут проходит среди живописных альпийских лугов, где цветут рододендроны, а на фоне высятся горные вершины. Сначала доберёмся до Зелёного озера, затем спустимся к Синему, а дальше вновь поднимемся к самому высокому и глубокому — Белому. Оно спрятано на высоте 2812 метров. Расстояние между озёрами около 1,5 км.

Затем отправимся на перевал Датвис Джвари (2676 метров) по дороге, которая открыта лишь с мая по октябрь. По пути полюбуемся массивом Чаухи и панорамой Внутренней Хевсуретии. Далее будем двигаться по Аргунскому ущелью мимо пастбищ, лугов и гор. Увидим руины средневековых селений и дома-башни из камня с узкими бойницами.

Прибудем в высокогорное селение Шатили, где останемся на ночь.