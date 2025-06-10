Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой удобную обувь для треккинга и накидку на случай дождя.
Проживание. Не включено в стоимость.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Минивэн Mitsubishi Delica.
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Уровень сложности. В 1-й день вас ждёт треккинг 9 км с набором высоты 180 метров, а во 2-й — непродолжительные прогулки, для которых потребуется хорошая физическая подготовка.
Программа тура по дням
Треккинг к цветным озёрам
Встретим вас в Тбилиси и отправимся в путешествие по Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем и по серпантину поднимемся в аутентичное село Рошка на высоту 2000 метров. Дорога займёт около 4 часов, и вот мы окажемся в небольшой деревушке, где живут всего 12 семей.
Дальше вас ждёт треккинг к цветным озёрам Абуделаури, которые берут своё начало из ледника. Начнём из села Рошка и пройдём около 6 км с постоянным подъёмом (набор высоты около 180 метров). Маршрут проходит среди живописных альпийских лугов, где цветут рододендроны, а на фоне высятся горные вершины. Сначала доберёмся до Зелёного озера, затем спустимся к Синему, а дальше вновь поднимемся к самому высокому и глубокому — Белому. Оно спрятано на высоте 2812 метров. Расстояние между озёрами около 1,5 км.
Затем отправимся на перевал Датвис Джвари (2676 метров) по дороге, которая открыта лишь с мая по октябрь. По пути полюбуемся массивом Чаухи и панорамой Внутренней Хевсуретии. Далее будем двигаться по Аргунскому ущелью мимо пастбищ, лугов и гор. Увидим руины средневековых селений и дома-башни из камня с узкими бойницами.
Прибудем в высокогорное селение Шатили, где останемся на ночь.
Прогулка по Шатили и крепость Муцо
Утром познакомимся с архитектурой Шатили: оборонительные сооружения здесь образуют целую систему, по которой можно перемещаться из одного строения в другое, но не выходить при этом на улицу. Самые древние цитадели датируются 10-11 веками! Пройдёмся по селению и отправимся дальше. Путь пройдёт по Аргунскому ущелью и приведёт нас в Ардотское, где спрятан таинственный город-призрак Муцо. Здесь сохранилась крепость, точная дата постройки которой неизвестна. Загадкой осталась и причина, по которой все жители когда-то покинули это место. Мы поднимемся к цитадели, это потребует хорошей физической подготовки.
После осмотра Муцо поедем назад в Тбилиси.
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Что включено
- Услуги гида
- Трансферы по программе
- Проживание гида
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Проживание (в зависимости от выбора отеля €45-80 с человека)
- Питание