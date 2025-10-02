Благодаря изолированности и отдалённости тут сохранились первозданная природа, древняя архитектура, самобытная культура — настоящая
Описание тура
Организационные детали
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Программа тура по дням
Достопримечательности по пути в Тушетию, Омало, Шенако
Выезжаем ранним утром. Преодолеем перевал Гомбори и остановимся в Телави, чтобы приобрести продукты на базаре. Далее будем двигаться по Алванской долине и ущелью вдоль реки Стори, возьмём паузу у водопада, где можно отдохнуть, размяться, пофотографироваться.
Продолжим путь по невероятно красивому высокогорному серпантину. Очередную остановку сделаем на перевале Абано: переведём дух, перекусим, выпьем кофе или чачи. Затем спустимся в Омало, где останемся ночевать сегодня и завтра.
Посетим визит-центр и познакомимся с границами, флорой и фауной Тушетии. Заедем в Шенако и осмотрим резные балкончики домов и старинную церковь. К ужину вернёмся в гостевой дом.
Дартло, Квавло, Парсма
Этот день посвятим исторической области Тушетии — Пирикита. Сперва поедем в Дартло: увидим сторожевые башни, развалины храма 19 века, древний аналог суда присяжных. Тут же попробуем домашнее пиво-алуди, сваренное по традиционному рецепту.
Поднимемся выше, в Квавло, откуда полюбуемся панорамой Дартло. Завершим сегодняшнюю поездку посещением Парсмы, где сохранились оборонительные башни. Вечером вернёмся в номера.
Бочорна
После завтрака поедем в ущелье Гомецари. Здесь расположена Бочорна — самое высокогорное постоянное поселение Европы. Отсюда открываются завораживающие лесные пейзажи и виды на крепость Кесело. Также посетим смотровую, где можно встретить диких животных.
Далее — обратный путь в Тбилиси. Прибудем поздним вечером и попрощаемся.
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Что включено
- 1 пикник
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
- Проживание (в указанных гостевых домах с двухразовым питанием - €35-40 в сутки за человека)
- Питание