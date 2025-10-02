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по поводу опасности дороги и плохого прогноза погоды. Но профессионализм и спокойствие водителя сразу всех привело в норму, и ехали весь день, наслаждаясь горными видами, восторгаясь бурными водопадами после дождя. Жили в замечательном гостевом доме,нас кормили домашней национальной кухней, и каждое блюдо было особенным. Мне повезло отметить свой день рождения, и это было отлично- без связи, в горах, с посиделками у печки вечером, песнями под гитару, с градом и ливнем утром и ночным приходом медведя. Полностью 1 день мы провели в поездке по местным селам, почти все они уже были оставлены жителями до след лета, иногда создавалось впечатление, что мы одни ходим по заброшенным поселениям. Виды были просто потрясающие- облака внизу, реки, башни, парящие орлы, за несколько секунд налетал туман и все пропадало из виду, потом опять- синее небо и горы.

А по дороге обратно встретили стадо из нескольких сотен овец, коз и коров, которых спускали с гор по дороге, и это тоже было очень необычно.

Просто поразила девушка на перевале, у которой можно купить кофе и пироги с разными начинками, мы грелись у печки и пели песни под гитару, когда пошел снег.

Леван очень корректно, невозмутимо, и интересно отвечал на все наши вопросы, надеюсь я не сильно его утомила, но узнала очень много для себя нового и интересного.

Огромные спасибо Левану за организацию, все было продумано до мелочей- интересный маршрут, безопасность, уютная атмосфера в доме и в дороге, вкусная еда, красивые виды.

Эта было лучшим решением - провести 3 дня в горах, увидеть непривычную Грузию, пообщаться с местными жителями. Спустившись вниз, сначала в шумный туристический Тбилиси, потом курорт Батуми, мы даже загрустили, захотелось подальше от людей, машин и цивилизации.

Советы тем, кто собирается в такое путешествие - обязательно берите дождевики, теплую одежду, удобную непромокаемую обувь. А главное- хорошее настроение. И не ленитесь забираться на все возвышенности, оттуда шикарные виды, посещайте все локации, даже если кажется, что вы уже такое видели. Горы- это не море, они прекрасны всегда! Слушайте гида, задавайте вопросы, и тогда вам точно будет о чем вспомнить и о чем рассказать знакомым. Фото- это не главное, главное- это наши впечатления!