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Ввысь, к горным просторам и древним башням: Тушетия только для вас

Побывать в труднодоступном краю, насладиться величием природы, осмотреть руины крепости и храма
Большую часть года Тушетия отрезана от мира, а добраться к ней можно лишь в несколько тёплых месяцев.

Благодаря изолированности и отдалённости тут сохранились первозданная природа, древняя архитектура, самобытная культура — настоящая
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Грузия! Мы отправимся по живописным серпантинам вдоль горных пиков, долин, ущелий, водопадов. Побываем в Омало, Дартло, Бочорне и ещё нескольких поселениях.

В окружении невероятных пейзажей будем рассматривать многовековые башни, руины крепости и храма, резные балкончики жилых домов.

Понаблюдаем, как местные приспособились к условиям высокогорья, поговорим о традициях и верованиях и просто перезагрузимся вдали от цивилизации.

5
1 отзыв
Ввысь, к горным просторам и древним башням: Тушетия только для вас
Ввысь, к горным просторам и древним башням: Тушетия только для вас
Ввысь, к горным просторам и древним башням: Тушетия только для вас

Описание тура

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности по пути в Тушетию, Омало, Шенако

Выезжаем ранним утром. Преодолеем перевал Гомбори и остановимся в Телави, чтобы приобрести продукты на базаре. Далее будем двигаться по Алванской долине и ущелью вдоль реки Стори, возьмём паузу у водопада, где можно отдохнуть, размяться, пофотографироваться.

Продолжим путь по невероятно красивому высокогорному серпантину. Очередную остановку сделаем на перевале Абано: переведём дух, перекусим, выпьем кофе или чачи. Затем спустимся в Омало, где останемся ночевать сегодня и завтра.

Посетим визит-центр и познакомимся с границами, флорой и фауной Тушетии. Заедем в Шенако и осмотрим резные балкончики домов и старинную церковь. К ужину вернёмся в гостевой дом.

Достопримечательности по пути в Тушетию, Омало, ШенакоДостопримечательности по пути в Тушетию, Омало, ШенакоДостопримечательности по пути в Тушетию, Омало, ШенакоДостопримечательности по пути в Тушетию, Омало, ШенакоДостопримечательности по пути в Тушетию, Омало, ШенакоДостопримечательности по пути в Тушетию, Омало, ШенакоДостопримечательности по пути в Тушетию, Омало, ШенакоДостопримечательности по пути в Тушетию, Омало, ШенакоДостопримечательности по пути в Тушетию, Омало, Шенако
2 день

Дартло, Квавло, Парсма

Этот день посвятим исторической области Тушетии — Пирикита. Сперва поедем в Дартло: увидим сторожевые башни, развалины храма 19 века, древний аналог суда присяжных. Тут же попробуем домашнее пиво-алуди, сваренное по традиционному рецепту.

Поднимемся выше, в Квавло, откуда полюбуемся панорамой Дартло. Завершим сегодняшнюю поездку посещением Парсмы, где сохранились оборонительные башни. Вечером вернёмся в номера.

Дартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, ПарсмаДартло, Квавло, Парсма
3 день

Бочорна

После завтрака поедем в ущелье Гомецари. Здесь расположена Бочорна — самое высокогорное постоянное поселение Европы. Отсюда открываются завораживающие лесные пейзажи и виды на крепость Кесело. Также посетим смотровую, где можно встретить диких животных.

Далее — обратный путь в Тбилиси. Прибудем поздним вечером и попрощаемся.

БочорнаБочорнаБочорнаБочорна

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 пикник
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание (в указанных гостевых домах с двухразовым питанием - €35-40 в сутки за человека)
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, скульптура «Велосипед» на площади Первой Республики (отель Radisson), 7:00
Завершение: Тбилиси, скульптура «Велосипед» на площади Первой Республики (отель Radisson), 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша
Миша — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 668 туристов
Я — коренной тбилисец. В моём рюкзаке — много лет путешествий по Грузии с новыми друзьями и более 100 увлекательных историй о родине. Я имею сертификат и состою в Ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по всем уголкам любимой страны. Вам интересна не только глянцевая Грузия? Приходите — мне есть чем с вами поделиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на 3 дня было лучшим приключением за нашу поездку! Сначала у части группы были опасения
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по поводу опасности дороги и плохого прогноза погоды. Но профессионализм и спокойствие водителя сразу всех привело в норму, и ехали весь день, наслаждаясь горными видами, восторгаясь бурными водопадами после дождя. Жили в замечательном гостевом доме,нас кормили домашней национальной кухней, и каждое блюдо было особенным. Мне повезло отметить свой день рождения, и это было отлично- без связи, в горах, с посиделками у печки вечером, песнями под гитару, с градом и ливнем утром и ночным приходом медведя. Полностью 1 день мы провели в поездке по местным селам, почти все они уже были оставлены жителями до след лета, иногда создавалось впечатление, что мы одни ходим по заброшенным поселениям. Виды были просто потрясающие- облака внизу, реки, башни, парящие орлы, за несколько секунд налетал туман и все пропадало из виду, потом опять- синее небо и горы.
А по дороге обратно встретили стадо из нескольких сотен овец, коз и коров, которых спускали с гор по дороге, и это тоже было очень необычно.
Просто поразила девушка на перевале, у которой можно купить кофе и пироги с разными начинками, мы грелись у печки и пели песни под гитару, когда пошел снег.
Леван очень корректно, невозмутимо, и интересно отвечал на все наши вопросы, надеюсь я не сильно его утомила, но узнала очень много для себя нового и интересного.
Огромные спасибо Левану за организацию, все было продумано до мелочей- интересный маршрут, безопасность, уютная атмосфера в доме и в дороге, вкусная еда, красивые виды.
Эта было лучшим решением - провести 3 дня в горах, увидеть непривычную Грузию, пообщаться с местными жителями. Спустившись вниз, сначала в шумный туристический Тбилиси, потом курорт Батуми, мы даже загрустили, захотелось подальше от людей, машин и цивилизации.
Советы тем, кто собирается в такое путешествие - обязательно берите дождевики, теплую одежду, удобную непромокаемую обувь. А главное- хорошее настроение. И не ленитесь забираться на все возвышенности, оттуда шикарные виды, посещайте все локации, даже если кажется, что вы уже такое видели. Горы- это не море, они прекрасны всегда! Слушайте гида, задавайте вопросы, и тогда вам точно будет о чем вспомнить и о чем рассказать знакомым. Фото- это не главное, главное- это наши впечатления!

Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на
Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на
Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на
Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на
Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на
Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на
Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на
Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на+2
Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на
Путешествовали по Грузии в компании друзей из 7 человек и поездка в Тушетию с Леваном на
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Тур входит в следующие категории Тбилиси

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