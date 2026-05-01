Мои заказы

Тур по неизведанным уголкам Грузии: Хевсуретия и Тушетия, древние селения и треккинг в горах

Дойти до цветных озёр, увидеть старинные святыни, крепости и башни и погулять по улочкам Тбилиси
В тур мы добавили как знаменитые локации Грузии, так и необычные места, куда редко добираются путешественники.

Вы исследуете древнюю столицу Мцхету, полюбуетесь слиянием Куры и Арагви, проедете по Военно-Грузинской дороге, мимо
читать дальшеуменьшить

Жинвальского водохранилища и крепости Ананури, и подниметесь к Троицкой церкви в Гергети.

Вас ждёт треккинг к горным озёрам в ущелье Джута и цветным водоёмам Абуделаури: они имеют белый, зелёный и голубой оттенки.

Ещё вы исследуете старинные селения в Хевсуретии и Тушетии, осмотрите древние башни, включённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тур по неизведанным уголкам Грузии: Хевсуретия и Тушетия, древние селения и треккинг в горах
Тур по неизведанным уголкам Грузии: Хевсуретия и Тушетия, древние селения и треккинг в горах
Тур по неизведанным уголкам Грузии: Хевсуретия и Тушетия, древние селения и треккинг в горах

Описание тура

Организационные детали

Обязательно иметь удобную обувь и одежду и, самое главное, хорошее настроение!

Питание. В стоимость включены завтраки и, на выбор, обеды или ужины, а также дегустации.

Транспорт. Mercedes Vito, Nissan Roque, Mitsubishi Delica.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. В 3-й день вас ждёт треккинг в ущелье Джута, протяжённостью 5-6 км и длительностью 5 часов в одну сторону. Можно не доходить до конца, а остановиться у кафе на полпути и вернуться обратно, это займёт 3-4 часа. В 5-й день пойдём к цветным озёрам Абуделаури, маршрут займёт 5-6 часов.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музей

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем погуляем по улочкам столицы, поднимемся к крепости Нарикала, побываем в Тбилисском этнографическом музее. Вечером желающие смогут посетить серные бани или кукольное представление в театре Габриадзе (за доплату).

Прогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музейПрогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музейПрогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музейПрогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музейПрогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музейПрогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музейПрогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музейПрогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музейПрогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музей
2 день

Монастырь Джвари, Мцхета, путешествие по Военно-Грузинской дороге, подъём к храму в Гергети

После завтрака в гостинице отправимся к монастырю Джвари, возвышающемуся на скале. Отсюда откроется вид на слияние рек — Арагви и Куры.

Затем поедем в Мцхету — древнюю столицу Восточной Грузии, включённую в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим храм Светицховели.

Продолжим путь по Военно-Грузинской дороге, которая ведёт нас в сердце Кавказских гор. Остановимся у Жинвальского водохранилища и у крепости Ананури 16 века.

Поднимемся к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной у подножия горы Казбек. Виды отсюда открываются невероятные!

Ночь проведём в Казбеги.

Монастырь Джвари, Мцхета, путешествие по Военно-Грузинской дороге, подъём к храму в ГергетиМонастырь Джвари, Мцхета, путешествие по Военно-Грузинской дороге, подъём к храму в ГергетиМонастырь Джвари, Мцхета, путешествие по Военно-Грузинской дороге, подъём к храму в ГергетиМонастырь Джвари, Мцхета, путешествие по Военно-Грузинской дороге, подъём к храму в Гергети
3 день

Треккинг в ущелье Джута: горные озёра, водопады и скальный массив Чаухи

Поедем в сторону одного из самых живописных уголков Грузии — ущелья Джута. Дорога пройдёт через долину Сно, откуда открываются впечатляющие виды на горные просторы.

В ущелье прогуляемся. Увидим горные озёра и водопады, а также подойдём к массиву Чаухи — грандиозному скальному образованию, который резко выделяется на фоне окружающих склонов своим суровым силуэтом. Здесь устроим отдых на природе с пикником.

После перерыва продолжим путь — переедем в Хевсурети, регион с самобытной историей и особой атмосферой.

Ночёвка — в Шатили.

Треккинг в ущелье Джута: горные озёра, водопады и скальный массив ЧаухиТреккинг в ущелье Джута: горные озёра, водопады и скальный массив ЧаухиТреккинг в ущелье Джута: горные озёра, водопады и скальный массив ЧаухиТреккинг в ущелье Джута: горные озёра, водопады и скальный массив Чаухи
4 день

Горные селения Шатили и Муцо, древние крепости и пикник в живописном месте

Сегодня нас ждёт настоящее приключение в сердце горной Грузии. Посетим Шатили — древний укреплённый комплекс из тёмного камня, органично вписанный в горный пейзаж. Его башни и жилые постройки веками служили защитой для местных жителей.

Затем отправимся в Муцо, ещё одно высокогорное поселение, известное своей таинственной крепостью, построенной на отвесной скале.
Во время поездки устроим пикник на природе, наслаждаясь горным воздухом и панорамными видами.

После обеда переедем в селение Рошка, где проведём ночь.

Горные селения Шатили и Муцо, древние крепости и пикник в живописном местеГорные селения Шатили и Муцо, древние крепости и пикник в живописном местеГорные селения Шатили и Муцо, древние крепости и пикник в живописном местеГорные селения Шатили и Муцо, древние крепости и пикник в живописном месте
5 день

Треккинг к цветным озёрам Абуделаури и переезд в Кахетию

Утром отправимся к цветным озёрам Абуделаури, спрятанным на южных склонах Кавказского хребта. Мы находимся в Хевсуретии — одном из самых малоосвоенных и наименее населённых регионов Грузии.

Посёлок Рошка, откуда начнётся наш путь, расположен на высоте около 2000 метров. Отсюда начнётся треккинг через Абуделаурскую долину — маршрут к 3 озёрам ледникового происхождения.

Эти озёра известны своим необычным цветом воды — белое, зелёное и голубое. Они поразят нас своей кристальной прозрачностью и контрастом оттенков, особенно на фоне суровых горных пейзажей. Устроим ланч на природе и продолжим путь.

Во второй половине дня переедем в Кахетию, где проведём ночь на винзаводе в самом центре Алазанской долины — регионе, славящемся своим виноделием и живописными ландшафтами.

Треккинг к цветным озёрам Абуделаури и переезд в КахетиюТреккинг к цветным озёрам Абуделаури и переезд в КахетиюТреккинг к цветным озёрам Абуделаури и переезд в КахетиюТреккинг к цветным озёрам Абуделаури и переезд в Кахетию
6 день

Переезд в Тушетию

Переедем в один из самых отдалённых и живописных уголков Грузии — Тушетию. Наш путь проложен в сторону Омало, родины известного киногероя «Мимино». Поездка предстоит длительная, но насыщенная впечатлениями.

Сделаем остановку в Абанотубани — районе тёплых термальных источников, где у вас будет возможность искупаться и перекусить на свежем воздухе.

К вечеру прибудем в Омало — неофициальную «столицу» Тушети. Здесь осмотрим уникальное горное селение, расположенное на высоте 2071 метр. Деревянные дома, древние башни и панорамные виды создают ощущение погружения в иной, почти забытый мир.

Ночёвка — в гостинице в Омало.

Переезд в ТушетиюПереезд в ТушетиюПереезд в Тушетию
7 день

На джипах по древним селениям: Бочорна, Дартло и Шенако

После завтрака отправимся в путешествие по горным дорогам на джипах. Первой остановкой станет Бочорна — самое высокогорное село в Тушетии, где суровая природа сочетается с самобытной архитектурой.

Затем посетим Дартло — уникальный комплекс традиционных жилищ и оборонительных башен. Это место включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по узким улочкам, осматривая каменные строения и башни.

Заедем в Шенако — живописное село с традиционной застройкой и деревянной церковью, окружённое зелёными склонами.

После насыщенного дня вернёмся на ночёвку в Омало.

На джипах по древним селениям: Бочорна, Дартло и ШенакоНа джипах по древним селениям: Бочорна, Дартло и ШенакоНа джипах по древним селениям: Бочорна, Дартло и ШенакоНа джипах по древним селениям: Бочорна, Дартло и Шенако
8 день

Гомецарское ущелье и крепость Кесело

Сегодня осмотрим одно из самых живописных мест региона — Гомецарское ущелье, которое поражает своей природной красотой и величием горных ландшафтов.

Также посетим крепость Кесело — оборонительное сооружение, возвышающееся над Омало. Башни крепости, построенные в 13 веке, служили укрытием для местных жителей во времена набегов и до сих пор хранят атмосферу былой мощи.

Ночёвка — в Омало.

Гомецарское ущелье и крепость КеселоГомецарское ущелье и крепость КеселоГомецарское ущелье и крепость Кесело
9 день

Возвращение в Тбилиси и прощальный ужин

После завтрака попрощаемся с этим удивительным горным краем и начнём спуск с высокогорной Тушетии на равнину. Нас ждёт возвращение в столицу — Тбилиси.

По прибытии устроим прощальный ужин в одном из лучших ресторанов города, чтобы подвести итоги путешествия и поделиться впечатлениями.

Ночь проведём в Тбилиси. На следующий день доставим вас в аэропорт к вашим рейсам.

Возвращение в Тбилиси и прощальный ужинВозвращение в Тбилиси и прощальный ужинВозвращение в Тбилиси и прощальный ужинВозвращение в Тбилиси и прощальный ужин

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$910
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2-разовое питание (завтраки и обеды или завтраки и ужины)
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Внедорожники в Казбеги, Хевсуретии и Тушетии
  • Экскурсии по программе
  • Дегустации
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Подарок - бутылка кахетинского вина
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Питание вне программы
  • Посещение серных бань
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные активности (по желанию)
  • Стоимость тура за 1 человека при группе из 6 участников - $910
  • Стоимость тура за 1 человека при группе из 4 участников - $1050
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время отбытия вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 394 туристов
Здравствуйте. Мне 55 лет, и я специализируюсь на истории Грузии, природе, виноделии и гастрономии. Помогаю людям, которым интересна Грузия, получше узнать и полюбить эту страну. Устраиваю туры к историческим и
читать дальшеуменьшить

культурным центрам и показываю невероятно красивые места. Встречу в аэропортах и помогу найти жилье согласно вашим запросам в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других городах Грузии. Помогу группам от 2 до 20 человек составить индивидуальные познавательные маршруты и обеспечу перемещение в любую точку Грузии на комфортабельном транспорте.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры на «Тур по неизведанным уголкам Грузии: Хевсуретия и Тушетия, древние селения и треккинг в горах»

Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
На машине
4 дня
-
50%
5 отзывов
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Приготовить шоти, побывать на родине Иосифа Сталина и заглянуть в пещерный Уплисцихе
Начало: Тбилиси, Котэ Абхази, 32. Время оговаривается инди...
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
€325€650 за человека
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные сёла
На машине
2 дня
-
20%
5 отзывов
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные сёла
Исследовать древние башни, поплутать по заброшенным улочкам и насладиться видами Кавказских гор
Начало: Тбилиси, Кутаиси или Батуми, время и место зависят...
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
36 000 ₽45 000 ₽ за человека
Неделя в Грузии: древние крепости, монастыри и невероятные пейзажи
На машине
Джиппинг
7 дней
6 отзывов
Неделя в Грузии: древние крепости, монастыри и невероятные пейзажи
Погулять по живописным городкам, попробовать местное вино и подняться на джипах к Гергети
Начало: Тбилиси, с 8:00 до 20:00. Также возможен выезд из ...
Завтра в 14:00
6 июн в 14:00
49 200 ₽ за человека
Душевно по Грузии: улочки Тбилиси, храмы Мцхеты, виноградники Кахетии и панорама Казбека
На машине
Джиппинг
5 дней
2 отзыва
Душевно по Грузии: улочки Тбилиси, храмы Мцхеты, виноградники Кахетии и панорама Казбека
Подняться на джипах к Гергетской церкви, испечь хлеб по старинным технологиям и попробовать вина
Начало: Аэропорт, ж/д или автовокзал в Тбилиси, время по д...
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
$365 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
$910 за человека