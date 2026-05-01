Вы исследуете древнюю столицу Мцхету, полюбуетесь слиянием Куры и Арагви, проедете по Военно-Грузинской дороге, мимо
Описание тура
Организационные детали
Обязательно иметь удобную обувь и одежду и, самое главное, хорошее настроение!
Питание. В стоимость включены завтраки и, на выбор, обеды или ужины, а также дегустации.
Транспорт. Mercedes Vito, Nissan Roque, Mitsubishi Delica.
Дети. Участие возможно с 12 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. В 3-й день вас ждёт треккинг в ущелье Джута, протяжённостью 5-6 км и длительностью 5 часов в одну сторону. Можно не доходить до конца, а остановиться у кафе на полпути и вернуться обратно, это займёт 3-4 часа. В 5-й день пойдём к цветным озёрам Абуделаури, маршрут займёт 5-6 часов.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Прогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и этнографический музей
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем погуляем по улочкам столицы, поднимемся к крепости Нарикала, побываем в Тбилисском этнографическом музее. Вечером желающие смогут посетить серные бани или кукольное представление в театре Габриадзе (за доплату).
Монастырь Джвари, Мцхета, путешествие по Военно-Грузинской дороге, подъём к храму в Гергети
После завтрака в гостинице отправимся к монастырю Джвари, возвышающемуся на скале. Отсюда откроется вид на слияние рек — Арагви и Куры.
Затем поедем в Мцхету — древнюю столицу Восточной Грузии, включённую в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим храм Светицховели.
Продолжим путь по Военно-Грузинской дороге, которая ведёт нас в сердце Кавказских гор. Остановимся у Жинвальского водохранилища и у крепости Ананури 16 века.
Поднимемся к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной у подножия горы Казбек. Виды отсюда открываются невероятные!
Ночь проведём в Казбеги.
Треккинг в ущелье Джута: горные озёра, водопады и скальный массив Чаухи
Поедем в сторону одного из самых живописных уголков Грузии — ущелья Джута. Дорога пройдёт через долину Сно, откуда открываются впечатляющие виды на горные просторы.
В ущелье прогуляемся. Увидим горные озёра и водопады, а также подойдём к массиву Чаухи — грандиозному скальному образованию, который резко выделяется на фоне окружающих склонов своим суровым силуэтом. Здесь устроим отдых на природе с пикником.
После перерыва продолжим путь — переедем в Хевсурети, регион с самобытной историей и особой атмосферой.
Ночёвка — в Шатили.
Горные селения Шатили и Муцо, древние крепости и пикник в живописном месте
Сегодня нас ждёт настоящее приключение в сердце горной Грузии. Посетим Шатили — древний укреплённый комплекс из тёмного камня, органично вписанный в горный пейзаж. Его башни и жилые постройки веками служили защитой для местных жителей.
Затем отправимся в Муцо, ещё одно высокогорное поселение, известное своей таинственной крепостью, построенной на отвесной скале.
Во время поездки устроим пикник на природе, наслаждаясь горным воздухом и панорамными видами.
После обеда переедем в селение Рошка, где проведём ночь.
Треккинг к цветным озёрам Абуделаури и переезд в Кахетию
Утром отправимся к цветным озёрам Абуделаури, спрятанным на южных склонах Кавказского хребта. Мы находимся в Хевсуретии — одном из самых малоосвоенных и наименее населённых регионов Грузии.
Посёлок Рошка, откуда начнётся наш путь, расположен на высоте около 2000 метров. Отсюда начнётся треккинг через Абуделаурскую долину — маршрут к 3 озёрам ледникового происхождения.
Эти озёра известны своим необычным цветом воды — белое, зелёное и голубое. Они поразят нас своей кристальной прозрачностью и контрастом оттенков, особенно на фоне суровых горных пейзажей. Устроим ланч на природе и продолжим путь.
Во второй половине дня переедем в Кахетию, где проведём ночь на винзаводе в самом центре Алазанской долины — регионе, славящемся своим виноделием и живописными ландшафтами.
Переезд в Тушетию
Переедем в один из самых отдалённых и живописных уголков Грузии — Тушетию. Наш путь проложен в сторону Омало, родины известного киногероя «Мимино». Поездка предстоит длительная, но насыщенная впечатлениями.
Сделаем остановку в Абанотубани — районе тёплых термальных источников, где у вас будет возможность искупаться и перекусить на свежем воздухе.
К вечеру прибудем в Омало — неофициальную «столицу» Тушети. Здесь осмотрим уникальное горное селение, расположенное на высоте 2071 метр. Деревянные дома, древние башни и панорамные виды создают ощущение погружения в иной, почти забытый мир.
Ночёвка — в гостинице в Омало.
На джипах по древним селениям: Бочорна, Дартло и Шенако
После завтрака отправимся в путешествие по горным дорогам на джипах. Первой остановкой станет Бочорна — самое высокогорное село в Тушетии, где суровая природа сочетается с самобытной архитектурой.
Затем посетим Дартло — уникальный комплекс традиционных жилищ и оборонительных башен. Это место включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по узким улочкам, осматривая каменные строения и башни.
Заедем в Шенако — живописное село с традиционной застройкой и деревянной церковью, окружённое зелёными склонами.
После насыщенного дня вернёмся на ночёвку в Омало.
Гомецарское ущелье и крепость Кесело
Сегодня осмотрим одно из самых живописных мест региона — Гомецарское ущелье, которое поражает своей природной красотой и величием горных ландшафтов.
Также посетим крепость Кесело — оборонительное сооружение, возвышающееся над Омало. Башни крепости, построенные в 13 веке, служили укрытием для местных жителей во времена набегов и до сих пор хранят атмосферу былой мощи.
Ночёвка — в Омало.
Возвращение в Тбилиси и прощальный ужин
После завтрака попрощаемся с этим удивительным горным краем и начнём спуск с высокогорной Тушетии на равнину. Нас ждёт возвращение в столицу — Тбилиси.
По прибытии устроим прощальный ужин в одном из лучших ресторанов города, чтобы подвести итоги путешествия и поделиться впечатлениями.
Ночь проведём в Тбилиси. На следующий день доставим вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2-разовое питание (завтраки и обеды или завтраки и ужины)
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Внедорожники в Казбеги, Хевсуретии и Тушетии
- Экскурсии по программе
- Дегустации
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Подарок - бутылка кахетинского вина
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Питание вне программы
- Посещение серных бань
- Медицинская страховка
- Дополнительные активности (по желанию)
- Стоимость тура за 1 человека при группе из 6 участников - $910
- Стоимость тура за 1 человека при группе из 4 участников - $1050