После завтрака в гостинице отправимся к монастырю Джвари, возвышающемуся на скале. Отсюда откроется вид на слияние рек — Арагви и Куры.

Затем поедем в Мцхету — древнюю столицу Восточной Грузии, включённую в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим храм Светицховели.

Продолжим путь по Военно-Грузинской дороге, которая ведёт нас в сердце Кавказских гор. Остановимся у Жинвальского водохранилища и у крепости Ананури 16 века.

Поднимемся к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной у подножия горы Казбек. Виды отсюда открываются невероятные!

Ночь проведём в Казбеги.