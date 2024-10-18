В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей

Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и завершить поход ужином и вином
В этом путешествии мы собрали отдалённые уголки грузинского высокогорья — те, в которые мы сами давно влюблены.

И мы сделаем всё возможное, чтобы и вас очаровать этими бескрайними просторами нетронутой природы,
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где до сих пор сохранилась самобытная культура, а горцы живут, как и много столетий назад.

В компании статных спутников — лошадей — мы пройдём от Хевсурети до Тушети, по пути любуясь головокружительными ландшафтами и рассматривая древние башни, крепости, руины.

Завершит поход расслабленный отдых в спа-отеле в Кахетии, где для нас накроют прощальный ужин и подадут напитки из собственного винного погреба.

В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 50% от стоимости тура непосредственно организатору.

Проживание. Во время похода (1, 3-5 ночи) будем останавливаться в гостевых домах (включено в стоимость). Размещение по 2-4 человека в комнате, общие удобства внутри дома. Точные варианты мест проживания будут известны непосредственно перед началом тура. Во 2-й вечер устроимся в палатках (поможем с арендой, если нет своей), если не успеем дойти до ближайшей деревни. 6-ю ночь проведём в отеле Schuchmann Wines Chateau & SPA, размещение 2-местное.

*Фото гостевого дома размещены для примера. Фото отеля взяты с сайта booking.com.

Питание. Включены прощальный ужин (6-й день) и завтрак (7-й день) в отеле, остальное питание — за доплату. Провиант для себя необходимо будет самостоятельно купить заранее (порекомендуем примерный набор продуктов). Также можно будет питаться в кафе и гостевых домах по маршруту.

Транспорт. Во все дни тура нас будут сопровождать джипы, на которых мы будем преодолевать дальние расстояния. По горам с группой будут идти несколько лошадей для перевозки провианта и снаряжения. Если вы хотите двигаться в облегчённом режиме (без рюкзака или верхом), за доплату возможна аренда персонального коня. Перед началом путешествия предусмотрен инструктаж по верховой езде и технике безопасности.

Дети. Старше 16 лет. Участие с детьми 5-15 лет возможно только в индивидуальной группе (например, 2-3 семьи), чтобы не задерживать остальных и не сбивать темп похода.

Уровень сложности. 3 из 5 баллов. Маршрут несложный и доступен для людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и высоте до 3500 м над уровнем моря. Технически и физически трудный перевал преодолеем только во 2-й день, далее будем идти в более расслабленном режиме. Уметь держаться в седле необязательно — справятся даже новички. А во время похода будем подстраховывать друг друга. Ежедневно будем проходить от 7 до 17 км.

Программа тура по дням

1 день

Из Тбилиси в Хевсурети

Ранним утром встретимся в Тбилиси и поедем в Шатили. Это высокогорное село в исторической области Хевсурети, раскинувшееся в Аргунском ущелье на склонах Главного Кавказского хребта. В эти труднодоступные места ведёт единственная грунтовая дорога, которая называется Медвежий Крест.

Шатили претендует на включение в число памятников ЮНЕСКО, и вы сможете убедиться, что не зря. Сейчас это самый населённый уголок Хевсурети, и народ здесь очень гостеприимный и душевный. Село напоминает пещерный город: вдоль горной реки тут расположились древние крепость, башни, погреба.

Из Тбилиси в ХевсуретиИз Тбилиси в ХевсуретиИз Тбилиси в ХевсуретиИз Тбилиси в ХевсуретиИз Тбилиси в ХевсуретиИз Тбилиси в ХевсуретиИз Тбилиси в ХевсуретиИз Тбилиси в ХевсуретиИз Тбилиси в Хевсурети
2 день

Начало похода

На внедорожнике доберёмся в Муцо, откуда начнём поход. Спустимся с хребта Хидотани и преодолеем живописный перевал Ацунта, разделяющий Хевсурети и Тушетию. По пути полюбуемся самой величественной вершиной этих краёв, укрытой снежной шапкой (высота 4500 м), спустимся в ущелье. Если не успеем дойти до ближайшей деревни, заночуем в палатках на берегу реки.

Обратите внимание: это самый сложный день похода с технически и физически трудным перевалом, далее будем идти в более расслабленном режиме. Расстояние — 15 км.

Начало походаНачало походаНачало походаНачало похода
3 день

Треккинг по Пирикитскому ущелью

Утром отправимся в сторону сёл Чешо и Гиреви. Будем идти по Пирикитскому ущелью вдоль речных русел и встретим на этом пути 3 заброшенных посёлка с колоритными средневековыми башнями. По прибытии разместимся в гостевом доме, отдохнём после длительного треккинга. Рекомендуем попробовать тушетинское пиво — алуди.

Расстояние — 17 км.

Треккинг по Пирикитскому ущельюТреккинг по Пирикитскому ущельюТреккинг по Пирикитскому ущельюТреккинг по Пирикитскому ущелью
4 день

Переход в Дартло

Сегодняшний маршрут будет пролегать через Парсму. В ней нет постоянного населения и отелей, поэтому здесь не задерживаются приезжие гости. Зато это место дышит теплом и аутентичностью.

Нашей конечной точкой станет Дартло. Это живописное село ещё недавно было заброшено, а сейчас распахнуло двери для путешественников. Здесь есть чем полюбоваться: древние руины христианской церкви, каменные кресла старейшин, многовековые башни, традиционно сложенные из плоского камня без использования раствора. После обеда можем исследовать крепость Квавло в нескольких километрах от Дартло.

Расстояние — 7 км.

Переход в ДартлоПереход в ДартлоПереход в ДартлоПереход в Дартло
5 день

Треккинг в Омало

Начнём переход в Омало, где снимали часть сцен советской комедии «Мимино». Мы прогуляемся по посёлку и дойдём до небольшой средневековой крепости Кесело. Если позволит время, поднимемся к Орети, которое входит в десятку самых красивых озёр Грузии.

Расстояние — 15 км.

Треккинг в ОмалоТреккинг в ОмалоТреккинг в ОмалоТреккинг в Омало
6 день

Завершение похода

Завершим наш поход в Телави, куда доберёмся на джипах. Будем ехать через живописный перевал Абано по трассе, которая входит в тройку самых опасных дорог мира, — непростое испытание духа!

Доедем до нашего отеля в Кахетии, где вы сможете наконец насладиться благами цивилизации. Тут есть 3 бассейна, сад, терраса, виноградники, можно отправиться на спа-процедуры, расслабиться в сауне или гидромассажной ванне, поиграть в бильярд, настольный теннис или мини-гольф. Вечером соберёмся всей группой на прощальный ужин, во время которого обсудим прошедший поход и продегустируем напитки из винного погреба отеля.

Завершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение похода
7 день

Возвращение домой

После завтрака (или даже обеда) освободим номера, вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 115
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевых домах в горах и отеле в Кахетии
  • 1 ужин, 1 завтрак
  • Трансферы по маршруту на джипах
  • Лошади для перевозки провианта и снаряжения
  • Инструктаж по верховой езде и технике безопасности
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно
  • Аренда палатки
  • Питание (кроме 1-го ужина и 1-го завтрака), включая провиант на время похода
  • Аренда персональной лошади во время похода - $600 на все дни
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, раннее утро
Завершение: Тбилиси, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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