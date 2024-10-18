После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 50% от стоимости тура непосредственно организатору.

Проживание. Во время похода (1, 3-5 ночи) будем останавливаться в гостевых домах (включено в стоимость). Размещение по 2-4 человека в комнате, общие удобства внутри дома. Точные варианты мест проживания будут известны непосредственно перед началом тура. Во 2-й вечер устроимся в палатках (поможем с арендой, если нет своей), если не успеем дойти до ближайшей деревни. 6-ю ночь проведём в отеле Schuchmann Wines Chateau & SPA, размещение 2-местное.

*Фото гостевого дома размещены для примера. Фото отеля взяты с сайта booking.com.

Питание. Включены прощальный ужин (6-й день) и завтрак (7-й день) в отеле, остальное питание — за доплату. Провиант для себя необходимо будет самостоятельно купить заранее (порекомендуем примерный набор продуктов). Также можно будет питаться в кафе и гостевых домах по маршруту.

Транспорт. Во все дни тура нас будут сопровождать джипы, на которых мы будем преодолевать дальние расстояния. По горам с группой будут идти несколько лошадей для перевозки провианта и снаряжения. Если вы хотите двигаться в облегчённом режиме (без рюкзака или верхом), за доплату возможна аренда персонального коня. Перед началом путешествия предусмотрен инструктаж по верховой езде и технике безопасности.

Дети. Старше 16 лет. Участие с детьми 5-15 лет возможно только в индивидуальной группе (например, 2-3 семьи), чтобы не задерживать остальных и не сбивать темп похода.

Уровень сложности. 3 из 5 баллов. Маршрут несложный и доступен для людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и высоте до 3500 м над уровнем моря. Технически и физически трудный перевал преодолеем только во 2-й день, далее будем идти в более расслабленном режиме. Уметь держаться в седле необязательно — справятся даже новички. А во время похода будем подстраховывать друг друга. Ежедневно будем проходить от 7 до 17 км.