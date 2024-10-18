И мы сделаем всё возможное, чтобы и вас очаровать этими бескрайними просторами нетронутой природы,
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 50% от стоимости тура непосредственно организатору.
Проживание. Во время похода (1, 3-5 ночи) будем останавливаться в гостевых домах (включено в стоимость). Размещение по 2-4 человека в комнате, общие удобства внутри дома. Точные варианты мест проживания будут известны непосредственно перед началом тура. Во 2-й вечер устроимся в палатках (поможем с арендой, если нет своей), если не успеем дойти до ближайшей деревни. 6-ю ночь проведём в отеле Schuchmann Wines Chateau & SPA, размещение 2-местное.
*Фото гостевого дома размещены для примера. Фото отеля взяты с сайта booking.com.
Питание. Включены прощальный ужин (6-й день) и завтрак (7-й день) в отеле, остальное питание — за доплату. Провиант для себя необходимо будет самостоятельно купить заранее (порекомендуем примерный набор продуктов). Также можно будет питаться в кафе и гостевых домах по маршруту.
Транспорт. Во все дни тура нас будут сопровождать джипы, на которых мы будем преодолевать дальние расстояния. По горам с группой будут идти несколько лошадей для перевозки провианта и снаряжения. Если вы хотите двигаться в облегчённом режиме (без рюкзака или верхом), за доплату возможна аренда персонального коня. Перед началом путешествия предусмотрен инструктаж по верховой езде и технике безопасности.
Дети. Старше 16 лет. Участие с детьми 5-15 лет возможно только в индивидуальной группе (например, 2-3 семьи), чтобы не задерживать остальных и не сбивать темп похода.
Уровень сложности. 3 из 5 баллов. Маршрут несложный и доступен для людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и высоте до 3500 м над уровнем моря. Технически и физически трудный перевал преодолеем только во 2-й день, далее будем идти в более расслабленном режиме. Уметь держаться в седле необязательно — справятся даже новички. А во время похода будем подстраховывать друг друга. Ежедневно будем проходить от 7 до 17 км.
Программа тура по дням
Из Тбилиси в Хевсурети
Ранним утром встретимся в Тбилиси и поедем в Шатили. Это высокогорное село в исторической области Хевсурети, раскинувшееся в Аргунском ущелье на склонах Главного Кавказского хребта. В эти труднодоступные места ведёт единственная грунтовая дорога, которая называется Медвежий Крест.
Шатили претендует на включение в число памятников ЮНЕСКО, и вы сможете убедиться, что не зря. Сейчас это самый населённый уголок Хевсурети, и народ здесь очень гостеприимный и душевный. Село напоминает пещерный город: вдоль горной реки тут расположились древние крепость, башни, погреба.
Начало похода
На внедорожнике доберёмся в Муцо, откуда начнём поход. Спустимся с хребта Хидотани и преодолеем живописный перевал Ацунта, разделяющий Хевсурети и Тушетию. По пути полюбуемся самой величественной вершиной этих краёв, укрытой снежной шапкой (высота 4500 м), спустимся в ущелье. Если не успеем дойти до ближайшей деревни, заночуем в палатках на берегу реки.
Обратите внимание: это самый сложный день похода с технически и физически трудным перевалом, далее будем идти в более расслабленном режиме. Расстояние — 15 км.
Треккинг по Пирикитскому ущелью
Утром отправимся в сторону сёл Чешо и Гиреви. Будем идти по Пирикитскому ущелью вдоль речных русел и встретим на этом пути 3 заброшенных посёлка с колоритными средневековыми башнями. По прибытии разместимся в гостевом доме, отдохнём после длительного треккинга. Рекомендуем попробовать тушетинское пиво — алуди.
Расстояние — 17 км.
Переход в Дартло
Сегодняшний маршрут будет пролегать через Парсму. В ней нет постоянного населения и отелей, поэтому здесь не задерживаются приезжие гости. Зато это место дышит теплом и аутентичностью.
Нашей конечной точкой станет Дартло. Это живописное село ещё недавно было заброшено, а сейчас распахнуло двери для путешественников. Здесь есть чем полюбоваться: древние руины христианской церкви, каменные кресла старейшин, многовековые башни, традиционно сложенные из плоского камня без использования раствора. После обеда можем исследовать крепость Квавло в нескольких километрах от Дартло.
Расстояние — 7 км.
Треккинг в Омало
Начнём переход в Омало, где снимали часть сцен советской комедии «Мимино». Мы прогуляемся по посёлку и дойдём до небольшой средневековой крепости Кесело. Если позволит время, поднимемся к Орети, которое входит в десятку самых красивых озёр Грузии.
Расстояние — 15 км.
Завершение похода
Завершим наш поход в Телави, куда доберёмся на джипах. Будем ехать через живописный перевал Абано по трассе, которая входит в тройку самых опасных дорог мира, — непростое испытание духа!
Доедем до нашего отеля в Кахетии, где вы сможете наконец насладиться благами цивилизации. Тут есть 3 бассейна, сад, терраса, виноградники, можно отправиться на спа-процедуры, расслабиться в сауне или гидромассажной ванне, поиграть в бильярд, настольный теннис или мини-гольф. Вечером соберёмся всей группой на прощальный ужин, во время которого обсудим прошедший поход и продегустируем напитки из винного погреба отеля.
Возвращение домой
После завтрака (или даже обеда) освободим номера, вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 115
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевых домах в горах и отеле в Кахетии
- 1 ужин, 1 завтрак
- Трансферы по маршруту на джипах
- Лошади для перевозки провианта и снаряжения
- Инструктаж по верховой езде и технике безопасности
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно
- Аренда палатки
- Питание (кроме 1-го ужина и 1-го завтрака), включая провиант на время похода
- Аренда персональной лошади во время похода - $600 на все дни
- Страховка