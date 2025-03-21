Индивидуальный тур по востоку Грузии: исторические и природные места и винный край
Посетить один из главных храмов страны, пещерный город, курортный Боржоми и винодельческую Кахетию
Начало: Центр Тбилиси (ваше место проживания) или у метро ...
21 мар в 10:00
24 мар в 10:00
€500 за всё до 4 чел.
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Покататься на молодых курортах Хацвали и Тетнульди и познакомиться с тремя городами
Начало: В отеле в центре Тбилиси, название и адрес будут с...
€830 за человека
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес буд...
12 июн в 08:00
€580 за человека
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