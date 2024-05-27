скидка
20%
6 дней
Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 15:10 или ж/д вокзал в 15...
24 мар в 15:15
1 апр в 15:15
9240073 920₽ за человека
7 дней
Неделя в Грузии с выездом из Владикавказа: Тбилиси, Кахетия, Боржоми
Продегустировать местное вино, насладиться видами Казбека и посетить древние монастыри
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, точное время...
24 фев в 10:00
3 мар в 10:00
€640 за человека
6 дней
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Побывать в городе канатных дорог, научиться готовить чурчхелу и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
96 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия27 мая 2024Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
- ААнна17 апреля 2024Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «От ж/д вокзала»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 640 до 96 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры в Тбилиси с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Тбилиси, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 640₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель