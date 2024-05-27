Туры от Ж/Д вокзала Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «От ж/д вокзала» в Тбилиси, цены от 640 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
На машине
скидка
20%
2 отзыва
6 дней
Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 15:10 или ж/д вокзал в 15...
24 мар в 15:15
1 апр в 15:15
9240073 920 за человека
Неделя в Грузии с выездом из Владикавказа: Тбилиси, Кахетия, Боржоми
На машине
7 дней
Неделя в Грузии с выездом из Владикавказа: Тбилиси, Кахетия, Боржоми
Продегустировать местное вино, насладиться видами Казбека и посетить древние монастыри
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, точное время...
24 фев в 10:00
3 мар в 10:00
640 за человека
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
На машине
6 дней
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Побывать в городе канатных дорог, научиться готовить чурчхелу и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
96 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
    Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
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    за местных гидов и рекомендации, куда сходить и где покушать в Тбилиси. Никита очень ответственный и отзывчивый парень, всегда на связи и готов помочь) Рекомендую этот тур, останетесь довольны)

  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
    Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
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    и грамотной, и время в дороге и в локациях было хорошо сбалансировано, так что мы с дочкой успели много посмотреть, походить, попробовать, но не устали. Наши замечательные организаторы очень хорошо изучили страну и показали нам и популярные места, и, например, Чиатуру, до которой мало кто доезжает, а место этого более чем достойно. Но самое главное - это теплота и доброта, которыми нас ребята окружили, как будто мы приехали в гости к друзьям. В общем, я знаю, с кем я в следующий раз буду ездить по Грузии.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
  2. Неделя в Грузии с выездом из Владикавказа: Тбилиси, Кахетия, Боржоми
  3. Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Алазанская долина
  6. Монастырь Джвари
  7. Гудаури
  8. Уплисцихе
  9. Мост мира
  10. Серные бани
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 640 до 96 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры в Тбилиси с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Тбилиси, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 640₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель