Описание

Мы проделаем Невероятно красивый путь в сторону Жинвальского Водохранилища, полюбуемся его неворятным сине-зелёным цветом и сделаем замечательные фото и продолжим наш путь дальше и выше, на Медвежий перевал, 2676 м. над уровнем моря. Ночевать будем уже "По ту сторону", в Шатили, окутаном поверьями и мистикой. Увидим Гостевой Дом в Крепости, по поверьям старожилов - Крепость с Прирзраками и многое другое, окутаное тайной…