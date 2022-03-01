Джип тур в Хевсурети: путешествие на Медвежий перевал из Тбилиси
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальный билет в рамках группового тура
|$266
|Индивидуальный тур (за группу от 1 до 6 человек)
|$850
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Уникальную красоту природы
- Перевал «Медвежий Крест»
- Все достопримичательности
Описание
Мы проделаем Невероятно красивый путь в сторону Жинвальского Водохранилища, полюбуемся его неворятным сине-зелёным цветом и сделаем замечательные фото и продолжим наш путь дальше и выше, на Медвежий перевал, 2676 м. над уровнем моря. Ночевать будем уже "По ту сторону", в Шатили, окутаном поверьями и мистикой. Увидим Гостевой Дом в Крепости, по поверьям старожилов - Крепость с Прирзраками и многое другое, окутаное тайной…
9:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уникальную красоту природы
- Перевал «Медвежий Крест»
- Все достопримичательности
Что включено
- Транспорт внедорожник Мицубиси Делика.
- Услуги профессионального водителя.
- Услуги профессионального проводника.
- Услуги гида или тур лидера.
- Проживание в гестхаузе + завтраки.
- 0.5 воды в день на человека.
Что не входит в цену
- Питание на протяжении тура, кроме завтраков.
- Напитки
- Личные траты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле станции Метро Авлабар
Завершение: Станция метро Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: 9:30
Экскурсия длится около 2 дней 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nadia
1 мар 2022
Рекомендую! Отличные водители, гид. Интересные туры, все хорошо организовано! Не нудно и не банальные маршруты)) С удовольствием поеду еще
T
Tika
1 мар 2022
Очень внимателые, начитанные гиды. Каждый тур оставляет особое впечатление. Очень ответственные и веселые ребяталюблю вас.
B
Bella
1 мар 2022
Отличные профессионалы и глубоко порядочные люди!
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