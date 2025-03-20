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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
«И дополним насыщенную экскурсию дегустацией местных деликатесов — с видом на море»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секретные вкусы и ароматы Дубровника
Must-see-места и гастрономические лавки Старого города
Начало: В Старом городе
«Также нас ждут дегустации трюфельных паст и локальных джемов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€194 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)
Погрузиться в атмосферу юга Хорватии через виноградники, семейные истории и местную кухню
«Дегустации в аутентичной атмосфере»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€500
€555 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Классная не напряжная экскурсия! Очень красивая! Посмотрели историческую часть и поплавали по устричной ферме. Выпили вина и поели устриц!
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с
Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!
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Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝
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И
Экскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!
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Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «С дегустацией»
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