Must-see-места и гастрономические лавки Старого города
Эта прогулка — идеальный микс классической истории и погружения в локальный колорит. Мы не просто пройдём по Старому городу, а исследуем Дубровник через его вкусы, ароматы и традиции.
В гастрономических лавках вы попробуете ликёры из розовых лепестков, медовую ракию, трюфели и десерты.
Узнаете, что такое белое золото, спасшее республику Рагуза, и чем себя баловали хорватские аристократы.
Описание экскурсии
Классика и легенды
Мы пройдём по парадному Страдуну, увидим фонтан Онофрио, старую гавань, Княжеский дворец и Кафедральный собор. Заглянем в Еврейский квартал и отыщем самую вкусную улочку, а также старейшую церквушку Дубровника и знаменитую лестницу из «Игры престолов». По пути я расскажу о золотом веке города.
Традиции аперитива
В уютном магазине специалитетов вы пригубите аутентичные напитки Далмации: нежные ликёры из розовых лепестков и ту самую медовую ракию.
Белое золото и трюфели
В гастрономической лавке попробуете оливковые масла из разных терруаров Хорватии и узнаете историю Стонских солеварен, работающих со времён античности. Также нас ждут дегустации трюфельных паст и локальных джемов.
Лавка красоты и ароматов
Мы заглянем в очень уютное место, где Хорватия раскрывается через запахи трав. Это косметика для тела и души: натуральные кремы, гели и лосьоны на основе местных растений. Настоящий тактильный восторг!
Главные десерты города
Отдельная остановка для тех, кто любит сладкое. Вы попробуете легендарные аранчини (засахаренные корочки цитрусовых), миндаль в сахаре и сушеный инжир — десерты, которые веками были на столах местной знати.
Организационные детали
Дегустации ликёров, масел, трюфельных паст и сладостей включены в стоимость. Ликёры и ракия — только для участников возраста 18+
В конце прогулки я подскажу, где заказать полноценный далматинский сет (пршут, вино, сыры) по специальной цене для моих гостей
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 1623 туристов
Я лицензированный гид по Хорватии. Родилась и выросла в России, получила два высших гуманитарных образования, которые помогают мне быть разносторонним и профессиональным гидом и переводчиком. Оказавшись в Дубровнике, влюбилась в читать дальшеуменьшить
это сказочное место, и теперь оно навсегда в моём сердце.
За то время, что я здесь прожила, я побывала практически в каждом укромном уголке города. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. До скорой встречи в Дубровнике!
Входит в следующие категории Дубровника
Похожие экскурсии на «Секретные вкусы и ароматы Дубровника»