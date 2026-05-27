Эта прогулка — идеальный микс классической истории и погружения в локальный колорит. Мы не просто пройдём по Старому городу, а исследуем Дубровник через его вкусы, ароматы и традиции. В гастрономических лавках вы попробуете ликёры из розовых лепестков, медовую ракию, трюфели и десерты. Узнаете, что такое белое золото, спасшее республику Рагуза, и чем себя баловали хорватские аристократы.

Описание экскурсии

Классика и легенды

Мы пройдём по парадному Страдуну, увидим фонтан Онофрио, старую гавань, Княжеский дворец и Кафедральный собор. Заглянем в Еврейский квартал и отыщем самую вкусную улочку, а также старейшую церквушку Дубровника и знаменитую лестницу из «Игры престолов». По пути я расскажу о золотом веке города.

Традиции аперитива

В уютном магазине специалитетов вы пригубите аутентичные напитки Далмации: нежные ликёры из розовых лепестков и ту самую медовую ракию.

Белое золото и трюфели

В гастрономической лавке попробуете оливковые масла из разных терруаров Хорватии и узнаете историю Стонских солеварен, работающих со времён античности. Также нас ждут дегустации трюфельных паст и локальных джемов.

Лавка красоты и ароматов

Мы заглянем в очень уютное место, где Хорватия раскрывается через запахи трав. Это косметика для тела и души: натуральные кремы, гели и лосьоны на основе местных растений. Настоящий тактильный восторг!

Главные десерты города

Отдельная остановка для тех, кто любит сладкое. Вы попробуете легендарные аранчини (засахаренные корочки цитрусовых), миндаль в сахаре и сушеный инжир — десерты, которые веками были на столах местной знати.

Организационные детали