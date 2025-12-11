Групповая
до 15 чел.
Ренессансный Дубровник
Экскурсия «Ренессансный Дубровник» - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру средневекового города, узнать о его тайнах и легендах
Начало: У входа в Старый город
13 дек в 10:30
20 дек в 10:30
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
Сегодня в 15:00
16 дек в 13:30
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Игра престолов» в историческом Дубровнике
Побродить по местам съёмок знаменитого сериала и познакомиться с городом
Начало: У Западных или Восточных ворот
Завтра в 09:00
13 дек в 17:00
€120 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Для иностранцев»
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в декабре 2025
Сейчас в Дубровнике в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 120. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
