1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 8 отзывов Групповая до 15 чел. Ренессансный Дубровник Экскурсия «Ренессансный Дубровник» - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру средневекового города, узнать о его тайнах и легендах Начало: У входа в Старый город €30 за человека Пешая 2.5 часа 59 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов Начало: У ресторана Dubravka €120 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. «Игра престолов» в историческом Дубровнике Побродить по местам съёмок знаменитого сериала и познакомиться с городом Начало: У Западных или Восточных ворот €120 за всё до 10 чел.

