Съёмки «Игры престолов» проходили в Дубровнике. Здесь снимали бунт против короля Джоффри, путь искупления Серсеи и поиски драконов.
Хотите увидеть эти места? Приглашаю вас на увлекательную прогулку, где детали сериала переплетаются с историей города. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете, чем живёт Королевская Гавань в реальности.
Описание экскурсии
Мы спустимся к форту Святого Лаврентия, где обсудим историю этого сооружения и посмотрим, какие сцены здесь снимались. Прогуляемся по улицам города, включая ту, где произошло нападение на Джоффри. Вы выясните, почему в реальности младших дочерей отправляли в монастырь, и познакомитесь с созданием католических орденов.
Посетим живописные переулочки, которые хранят тайны и легенды. Вы увидите самый старый городской кипарис и узнаете, как решали проблему канализации в Средние века. Пройдёте по знаменитой лестнице, где снимали позорное шествие Серсеи, и заглянете в порт, где проходили морские битвы. Также пройдём по улице, которая олицетворяла рынок Королевской гавани.
Я расскажу:
- как в Средневековье добывали кораллы
- как наказывали женщин, а как — мужчин
- в чём разница между католическими орденами
- почему до 19 века в Дубровнике не было православных церквей
- как по деталям национального костюма определяли, замужем ли девушка
Кроме того, вы услышите закулисные истории со съёмочной площадки:
- сколько платили местным, чтобы они закрывали ставни во время съёмок
- куда переправили все кораблики из городской гавани
- как снимали сцены с большим количеством крови, не повредив старую каменную кладку
- как проходили съёмки знаменитого «пути позора»
В описании представлены кадры из сериала «Игра престолов» (телекомпания HBO).
Организационные детали
- Экскурсия подходит взрослым и детям
- По запросу можно организовать трансфер из отеля и посещение смотровых площадок — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Западных или Восточных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелена — ваш гид в Дубровнике
Провела экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Хелена. Я родилась и выросла в Дубровнике — жемчужине Адриатического моря. Его красота и уникальная история очаровывали меня с детства. Я окончила музыкальную консерваторию в г. Загребе
