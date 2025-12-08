Съёмки «Игры престолов» проходили в Дубровнике. Здесь снимали бунт против короля Джоффри, путь искупления Серсеи и поиски драконов. Хотите увидеть эти места? Приглашаю вас на увлекательную прогулку, где детали сериала переплетаются с историей города. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете, чем живёт Королевская Гавань в реальности.

Мы спустимся к форту Святого Лаврентия, где обсудим историю этого сооружения и посмотрим, какие сцены здесь снимались. Прогуляемся по улицам города, включая ту, где произошло нападение на Джоффри. Вы выясните, почему в реальности младших дочерей отправляли в монастырь, и познакомитесь с созданием католических орденов.

Посетим живописные переулочки, которые хранят тайны и легенды. Вы увидите самый старый городской кипарис и узнаете, как решали проблему канализации в Средние века. Пройдёте по знаменитой лестнице, где снимали позорное шествие Серсеи, и заглянете в порт, где проходили морские битвы. Также пройдём по улице, которая олицетворяла рынок Королевской гавани.

Я расскажу:

как в Средневековье добывали кораллы

как наказывали женщин, а как — мужчин

в чём разница между католическими орденами

почему до 19 века в Дубровнике не было православных церквей

как по деталям национального костюма определяли, замужем ли девушка

Кроме того, вы услышите закулисные истории со съёмочной площадки:

сколько платили местным, чтобы они закрывали ставни во время съёмок

куда переправили все кораблики из городской гавани

как снимали сцены с большим количеством крови, не повредив старую каменную кладку

как проходили съёмки знаменитого «пути позора»

В описании представлены кадры из сериала «Игра престолов» (телекомпания HBO).

