Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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Окрестности Дубровника - деревня Чилипи

Евгения П.
Евгения П. – Гид из Дубровника
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €240 за экскурсию

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Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
Деревня Чилипи расположена недалеко от аэропорта Дубровника.
Перед началом концерта желающих приглашают посетить воскресную проповедь в католической церкви Св. Николая. В качестве альтернативы предлагают дегустацию местных алкогольных напитков в винном погребе.
В программе концерта фольклорного ансамбля- народные танцы 💃 общины Конавле дубровницкого района; живой звук древнего дубровницкого инструмента лерицы; народные песни в исполнении мужской вокальной группы; стилизованный свадебный обряд.
До и после концерта работает ярмарка, где можно приобрести на память салфетки и скатерти со знаменитой конавольской вышивкой, сушёный инжир, варенье из цитрусовых, миндаль в сахаре, цукаты, а также ликёры, ракию и траварицу. Все сувениры 🎁 ручной работы и только местного производства.
Уникальные экспонаты Этнографического музея, рассказывающие о жизни древнего хорватского рода - конавлян, сохранивших и до сегодняшних дней свою самобытную культуру и обычаи, - дают возможность посетителям познакомиться с интересными фактами и историей 📖 этого региона.
Пообедать можно в сельском доме, в ресторане, где столы сервируются прямо над водой горной реки Люта. В меню- блюда на любой вкус: речная форель, морские продукты, мясо молодого ягнёнка под колпаком и другие традиционные блюда конавольского края.
Важно: посещение фольклорной ярмарки возможно только по воскресеньям
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт-комфортабельный автомобиль (1-4 человек)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения П.
Евгения П.
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Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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