Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

Деревня Чилипи расположена недалеко от аэропорта Дубровника.

Перед началом концерта желающих приглашают посетить воскресную проповедь в католической церкви Св. Николая. В качестве альтернативы предлагают дегустацию местных алкогольных напитков в винном погребе.

В программе концерта фольклорного ансамбля- народные танцы 💃 общины Конавле дубровницкого района; живой звук древнего дубровницкого инструмента лерицы; народные песни в исполнении мужской вокальной группы; стилизованный свадебный обряд.

До и после концерта работает ярмарка, где можно приобрести на память салфетки и скатерти со знаменитой конавольской вышивкой, сушёный инжир, варенье из цитрусовых, миндаль в сахаре, цукаты, а также ликёры, ракию и траварицу. Все сувениры 🎁 ручной работы и только местного производства.

Уникальные экспонаты Этнографического музея, рассказывающие о жизни древнего хорватского рода - конавлян, сохранивших и до сегодняшних дней свою самобытную культуру и обычаи, - дают возможность посетителям познакомиться с интересными фактами и историей 📖 этого региона.

Пообедать можно в сельском доме, в ресторане, где столы сервируются прямо над водой горной реки Люта. В меню- блюда на любой вкус: речная форель, морские продукты, мясо молодого ягнёнка под колпаком и другие традиционные блюда конавольского края.

Важно: посещение фольклорной ярмарки возможно только по воскресеньям