Музеи и искусство Дубровника

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Дубровнике на русском языке, цены от €80, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубровник - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дубровник - обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Начало: около ворот Старого города
«Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь, музей с собранием православных икон (экскурсия по желанию)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Еврейская община Дубровника
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
«Мы посетим одну из древнейших действующих синагог Европы, а также музей с превосходной коллекцией предметов религиозного культа»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Дубровник - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: возле главных ворот Старого города
«Я покажу самые интересные достопримечательности города-музея, расскажу о его многовековой истории, традициях и легендах и помогу ощутить душевную атмосферу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
133100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рита
    27 мая 2024
    Еврейская община Дубровника
    Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
  • И
    Ирина
    31 июля 2023
    Дубровник - обзорная экскурсия
    Наталья хороший экскурсовод с отличными знаниями по истории. Спасибо за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    27 июля 2023
    Дубровник - обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия по замечательному Дубровнику. Спасибо Наталье за интересную прогулку по городу. Много исторической информации и нетривиальных фактов.
  • А
    Анастасия
    3 августа 2022
    Дубровник - первое свидание
    Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!
  • Н
    Наталья
    3 августа 2022
    Дубровник - первое свидание
    Первый раз в Дубровнике и я была полностью покорена красотой этого города. Ну а наш экскурсовод Антония, сделала эту первую встречу незабываемой. Однозначно рекомендую.
  • J
    Jelena
    28 июня 2022
    Дубровник - обзорная экскурсия
    Очень понравилось. Рекомендую, не пожалеете!
  • J
    Julia
    25 июня 2022
    Дубровник - первое свидание
    Все было отлично! Прекрасный маршрут, интересное содержание, живое общение с гидом - даже дети внимательно слушали. Спасибо!
  • I
    Ina
    21 сентября 2021
    Еврейская община Дубровника
    Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию. Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения.. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    26 июля 2021
    Еврейская община Дубровника
    Очень понравилась экскурсия от гида Натальи. Очень интересно и структурировано. Удивили академические знания гида, о чем бы не спросили, Наталья четко и уверенно отвечала. Очень редко сталкиваемся с такими гидами. Все было отлично, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2024
Сейчас в Дубровнике в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 120 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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