Р Рита Еврейская община Дубровника Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую

И Ирина Дубровник - обзорная экскурсия Наталья хороший экскурсовод с отличными знаниями по истории. Спасибо за экскурсию!

Н Наталья Дубровник - обзорная экскурсия Замечательная экскурсия по замечательному Дубровнику. Спасибо Наталье за интересную прогулку по городу. Много исторической информации и нетривиальных фактов.

А Анастасия Дубровник - первое свидание Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!

Н Наталья Дубровник - первое свидание Первый раз в Дубровнике и я была полностью покорена красотой этого города. Ну а наш экскурсовод Антония, сделала эту первую встречу незабываемой. Однозначно рекомендую.

J Jelena Дубровник - обзорная экскурсия Очень понравилось. Рекомендую, не пожалеете!

J Julia Дубровник - первое свидание Все было отлично! Прекрасный маршрут, интересное содержание, живое общение с гидом - даже дети внимательно слушали. Спасибо!

I Ina Еврейская община Дубровника Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию. Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения.. Спасибо!