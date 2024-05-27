1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Дубровник - обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Начало: около ворот Старого города
«Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь, музей с собранием православных икон (экскурсия по желанию)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
«Мы посетим одну из древнейших действующих синагог Европы, а также музей с превосходной коллекцией предметов религиозного культа»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: возле главных ворот Старого города
«Я покажу самые интересные достопримечательности города-музея, расскажу о его многовековой истории, традициях и легендах и помогу ощутить душевную атмосферу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
133€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРита27 мая 2024Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
- ИИрина31 июля 2023Наталья хороший экскурсовод с отличными знаниями по истории. Спасибо за экскурсию!
- ННаталья27 июля 2023Замечательная экскурсия по замечательному Дубровнику. Спасибо Наталье за интересную прогулку по городу. Много исторической информации и нетривиальных фактов.
- ААнастасия3 августа 2022Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!
- ННаталья3 августа 2022Первый раз в Дубровнике и я была полностью покорена красотой этого города. Ну а наш экскурсовод Антония, сделала эту первую встречу незабываемой. Однозначно рекомендую.
- JJelena28 июня 2022Очень понравилось. Рекомендую, не пожалеете!
- JJulia25 июня 2022Все было отлично! Прекрасный маршрут, интересное содержание, живое общение с гидом - даже дети внимательно слушали. Спасибо!
- IIna21 сентября 2021Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию. Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения.. Спасибо!
- ЮЮлия26 июля 2021Очень понравилась экскурсия от гида Натальи. Очень интересно и структурировано. Удивили академические знания гида, о чем бы не спросили, Наталья четко и уверенно отвечала. Очень редко сталкиваемся с такими гидами. Все было отлично, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Музеи»
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