V Vadim Сплит - любовь с первого взгляда Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик

А Александр Сплит - любовь с первого взгляда Светлана Очень приятный человек очень знающий экскурсовод все было красиво и вовремя Будем всем рекомендовать Спасибо

M Marina Красота, история и дух Сплита Нам понравилась экскурсия в Сплите. Очень довольны экскурсоводом. Боран большой молодец,. Очень рекомендуем.

В Виктория Красота, история и дух Сплита Очень понравился рассказ о городе, легко и не принужденно. Время пролетело очень быстро. На все вопросы получили расширенные ответы. Рекомендуем!