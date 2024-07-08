Экскурсии с набережной Сплита

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сплит - любовь с первого взгляда
Пешая
29 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
95 за всё до 7 чел.
Красота, история и дух Сплита
На машине
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота, история и дух Сплита
Узнать город и увидеть его глазами местных жителей - в древности и сегодня
Начало: Бронзовая модель города на набережной
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
187 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетить подвалы дворца Диоклетиана, Кафедральный собор, храм Юпитера и Баптистерий
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
95 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vadim
    8 июля 2024
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Светлана Очень приятный человек очень знающий экскурсовод все было красиво и вовремя Будем всем рекомендовать Спасибо
  • M
    Marina
    22 октября 2023
    Красота, история и дух Сплита
    Нам понравилась экскурсия в Сплите. Очень довольны экскурсоводом. Боран большой молодец,. Очень рекомендуем.
  • В
    Виктория
    15 июня 2023
    Красота, история и дух Сплита
    Очень понравился рассказ о городе, легко и не принужденно. Время пролетело очень быстро. На все вопросы получили расширенные ответы. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    23 мая 2023
    Красота, история и дух Сплита
    Очень душевно ведёт экскурсию. Такое ощущение, что он твой старый друг и ты приехал к нему в гости.

Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «С набережной»

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Сколько стоит экскурсия по Сплиту в феврале 2025
Сейчас в Сплите в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 187. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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