2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
€95 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота, история и дух Сплита
Узнать город и увидеть его глазами местных жителей - в древности и сегодня
Начало: Бронзовая модель города на набережной
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€187 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетить подвалы дворца Диоклетиана, Кафедральный собор, храм Юпитера и Баптистерий
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
€95 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVadim8 июля 2024Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик
- ААлександр25 июня 2024Светлана Очень приятный человек очень знающий экскурсовод все было красиво и вовремя Будем всем рекомендовать Спасибо
- MMarina22 октября 2023Нам понравилась экскурсия в Сплите. Очень довольны экскурсоводом. Боран большой молодец,. Очень рекомендуем.
- ВВиктория15 июня 2023Очень понравился рассказ о городе, легко и не принужденно. Время пролетело очень быстро. На все вопросы получили расширенные ответы. Рекомендуем!
- ААлександр23 мая 2023Очень душевно ведёт экскурсию. Такое ощущение, что он твой старый друг и ты приехал к нему в гости.
Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «С набережной»
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Сколько стоит экскурсия по Сплиту в феврале 2025
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