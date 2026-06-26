Отправляемся в путешествие — пешком и на авто — по узким каменным улочкам, площадям и набережным двух древних городов. В Сплите вы окажетесь в самом сердце дворца Диоклетиана — города внутри города, который уже почти 2000 лет остаётся центром местной жизни. А в Трогире прогуляетесь по острову, где сохранились памятники от античности до Ренессанса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сплит — город императора Диоклетиана

Начнём знакомство с городом, выросшим внутри грандиозного дворца римского императора. Во время прогулки вы увидите:

дворец Диоклетиана и его древние площади, колоннады и внутренние дворы

Перистиль — парадный центр императорской резиденции

собор Святого Дуйе, устроенный в бывшем мавзолее Диоклетиана

баптистерий и сохранившиеся памятники римской эпохи

Народную площадь и Старую ратушу

площадь братьев Радич и памятник одному из символов хорватской культуры.

Вы узнаете, почему император выбрал именно это место для своей резиденции, как языческий мавзолей превратился в христианский храм и каким образом дворец стал основой для будущего города.

Трогир — музей под открытым небом

После переезда вдоль побережья отправимся исследовать один из самых красивых исторических городов Хорватии. Во время прогулки по Трогиру вы увидите:

Старый город, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

кафедральный собор Святого Иоанна Трогирского

городскую ратушу и главную площадь

старинные улочки, дворики и каменные дома, сохранившие атмосферу прошлых веков

символы и детали, связанные с древнегреческим богом счастливого случая Каиросом

Вы услышите истории о первых жителях города, средневековых ремесленниках, торговцах и мореплавателях, а также узнаете, как на протяжении веков менялся облик побережья.

Организационные детали