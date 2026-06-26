Отправляемся в путешествие — пешком и на авто — по узким каменным улочкам, площадям и набережным двух древних городов.
В Сплите вы окажетесь в самом сердце дворца Диоклетиана — города внутри города, который уже почти 2000 лет остаётся центром местной жизни. А в Трогире прогуляетесь по острову, где сохранились памятники от античности до Ренессанса.
В Сплите вы окажетесь в самом сердце дворца Диоклетиана — города внутри города, который уже почти 2000 лет остаётся центром местной жизни. А в Трогире прогуляетесь по острову, где сохранились памятники от античности до Ренессанса.
Описание экскурсии
Сплит — город императора Диоклетиана
Начнём знакомство с городом, выросшим внутри грандиозного дворца римского императора. Во время прогулки вы увидите:
- дворец Диоклетиана и его древние площади, колоннады и внутренние дворы
- Перистиль — парадный центр императорской резиденции
- собор Святого Дуйе, устроенный в бывшем мавзолее Диоклетиана
- баптистерий и сохранившиеся памятники римской эпохи
- Народную площадь и Старую ратушу
- площадь братьев Радич и памятник одному из символов хорватской культуры.
Вы узнаете, почему император выбрал именно это место для своей резиденции, как языческий мавзолей превратился в христианский храм и каким образом дворец стал основой для будущего города.
Трогир — музей под открытым небом
После переезда вдоль побережья отправимся исследовать один из самых красивых исторических городов Хорватии. Во время прогулки по Трогиру вы увидите:
- Старый город, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- кафедральный собор Святого Иоанна Трогирского
- городскую ратушу и главную площадь
- старинные улочки, дворики и каменные дома, сохранившие атмосферу прошлых веков
- символы и детали, связанные с древнегреческим богом счастливого случая Каиросом
Вы услышите истории о первых жителях города, средневековых ремесленниках, торговцах и мореплавателях, а также узнаете, как на протяжении веков менялся облик побережья.
Организационные детали
- Маршрут можно изменить по договорённости: начать экскурсию как в Сплите, так и в Трогире
- Дополнительные расходы:
— кафедральный собор в Сплите — €5 за чел.
— колокольня собора — €7 за чел.
— подвалы дворца Диоклетиана — €7 за чел.
— кафедральный собор в Трогире — €5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Сплита
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Сплите
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я представляю туристическую компанию в Хорватии, которая организует туры и экскурсии по всей стране. Мы работаем с путешественниками из разных стран и искренне любим то, чем занимаемся. В нашей команде —
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